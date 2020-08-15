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Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-P

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Оглавление

Вступление

Недавно поймал себя на мысли, что стал редко тестировать бюджетные материнские платы. В определенной степени это зависит не от меня, но я прекрасно понимаю потребность потенциальных покупателей. Мало кому интересно переплачивать деньги за те функции, которыми пользоваться не будешь. Простой пример – SLI/CrossFire. Зачем мне вторая видеокарта, если я с трудом набираю деньги на одну? Зачем мне Wi-Fi в стационарном компьютере или три слота под M.2 накопитель, если мне и так хватает одного на 250 Гбайт? Получается, далеко не всем нужны убер-возможности материнской платы, если в итоге они не будут использованы. А через год опять новый сокет и все сначала.

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Поэтому разумно взять недорогую модель, функциональность которой будет задействована в полной мере. Исходя из этого, всегда интересны версии начального уровня на топовых чипсетах. Здесь гарантировано будут все новые интерфейсы, поддержка самых современных шин и возможность разгона. Если разгон на платформе Intel не планируется, то лучше будет сразу забыть про Intel Z490 и посматривать в сторону B460. Так можно будет еще сэкономить. Однако если планируется использовать процессор с буквой K на конце, лучше рассмотреть самую бюджетную материнскую плату на флагманском чипсете, чтобы попытаться увеличить производительность путем разгона.

На сей раз мы изучим материнскую плату ASUS Prime Z490-P. Это недорогая модель под новый сокет LGA 1200, которая предлагает базовый набор функций, ограниченных возможностями чипсета. На мой взгляд, для большинства пользователей их будет достаточно.

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Что же представляет собой плата начального уровня на новой платформе? Справится ли она с разгоном и хватит ли штатных функций для реализации современной сборки?

Упаковка и комплектация

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Обычная коробка, обычной бюджетной модели. Все стандартно. Коробка изготовлена из картона. Сверху цветная полиграфия, поверхность глянцевая. Что мне нравится в компании ASUS при оформлении упаковок, так это то, что можно посмотреть на товар лицом не открывая коробки. Вот и здесь мы видим крупное изображение устройства, где сразу все четко видно.

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Фон темный. В правом верхнем углу белыми буквами обозначен логотип производителя. Ниже, крупными белыми символами указано наименование модели Prime Z490-P. Prime – это как бы «основной», «базовый». Это линейка универсальных материнских плат компании, которые предназначены для широкого спектра пользователей. Ниже названия модели находится огромный значок ASUS AURA Sync. Он свидетельствует о поддержке одноименной технологии. Внизу находится группа из пяти значков. Три относятся к Intel, один сообщает о CrossFire, и наконец последний - HDMI.

Переворачиваем коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами Prime Z490-P. Справа находится значок ASUS AURA Sync. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства.

Пора заглянуть внутрь.

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Здесь используется интересный картонный лоток, который загибается и образует конверт. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В верхнем отсеке лежит комплект с кабелями SATA.

После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

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Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Руководство пользователя;
  • Краткое руководство;
  • Информация о безопасности;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Диск – простая формальность. По сути он уже не нужен. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10. При установке ее все драйвера автоматически подгружаются из интернета.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Заглушка задней панели.

Большего я и не ждал. Теоретически монтажные комплекты M.2 могли быть уже на плате, как и заглушка задней панели. Поэтому скоро в комплекте просто не будет ничего.

Дизайн и особенности платы

Перед нами обычная плата формата ATX, но немного уже стандарта по габаритам. Из-за этого получается, что после установки платы в корпус правая часть подвисает в воздухе. Это не страшно, если с платой не осуществлять ни каких манипуляций. Однако приходится подключать разъемы и есть риск что-то повредить. Поэтому при подключении разъемов надо просто что-то подложить, а потом убрать.

Габариты устройства составляют 305 х 234 мм. Экономия составила аж 305 х 10 мм. На самом деле можно было сделать плату еще уже.

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Плата очень легкая и кажется простоватой. Это объясняется тем, что используется темно-коричневый текстолит, а поверхность глянцевая. Чтобы придать хоть какой-то интересный вид используются белые принты.

Радиатора всего три, и они все по существу: только питание и чипсет. Они даже не окрашены. Да это и не нужно, ведь краска на скорость не влияет. Приклеил внутри корпуса пару ARGB лент и сборка уже геймерская.

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Хорошо заметно, что даже спереди у платы есть пустые места, соответственно сзади элементов практически нет. Здесь мы видим массив светодиодов в области разграничения звуковой подсистемы, где присутствует полоса без слоев металлизации. Логично было бы увидеть здесь RGB-светодиоды, но видимо это дорого и одноцветные дешевле.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4. Видимо это уже новый стандарт для этой платформы.

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Эта материнская плата формально не предназначена для разгона, а позиционируется как универсальное решение начального уровня. Это значит, что теоретически на не могут установить топовый процессор Intel Core i9-10900K, который бустит одно ядро до 5.3 ГГц и он должен работать как часы хотя бы в штатном режиме, ведь разгон никто не гарантирует даже на дорогих моделях.

Поэтому логично, что одного разъема на 8-pin будет мало, а 8+4-pin необходимо и достаточно, как говорят математики. Совсем забыл упомянуть, что вот этот 8-pin разъем использует технологию ProCool.

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Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе их подключить будет затруднительно, но в бюджетной модели удобства никого не волнуют.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного и серого цветов. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот в разъемы одного цвета, что сильно упрощает процедуру сборки. Заполнение рекомендуется начинать с правого края. Есть поддержка функции OPTIMEM II, но я бы не стал возлагать на нее большие надежды если попадется плохой процессор и память.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

Что ж, я всегда предпочитаю брать платы с четырьмя слотами. Исключение только формат mini-ITX потому, что там этого, как правило, не бывает.

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В подсистеме питания процессора мы видим 11 каналов (10+1) для ядер и интегрированного видео. Еще по одной фазе Vccio и Vccsa.

Система питания выглядит неплохо. Здесь используются транзисторные сборки ON Semiconductor NCP302045. Они обеспечивают согласно спецификации в среднем 45А и до 75А в пиковой нагрузке.

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Еще на каждый из 11 каналов приходится по одной супер ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками, ближе к краю. Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1900B. Он обеспечивает восемь фаз и используется на более дорогих устройствах с большим числом каналов.

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Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются двумя независимыми радиаторами. Никаких пластиковых кожухов тут нет.

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Внешне они выглядят неплох и оребрение у них хорошее, а значит они должны эффективно справляться с теплоотводом.

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Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и ничем не окрашены, возможно просто покрыты каким-то защитным лаком, чтобы не окислялись. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины.

Оба радиатора отводят тепло не только от транзисторных сборок/транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Каждый крепятся двумя винтами.

Еще один радиатор отводит тепло от чипсета.

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Он также изготовлен из алюминиевого сплава и ничем не окрашен. Сверху присутствует только надпись Prime Series и какие-то линии. Может показаться, что это простой брусок, но на самом деле он полый внутри, что увеличивает площадь теплоотвода. Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками. В качестве термоинтерфейса опять используется терморезинка.

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Под радиатором находится чипсет Intel Z490, который мы уже видели неоднократно. Предлагаю теперь посмотреть на него под другим углом.

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Как не меняй угол съемки, а характеристики останутся прежними. Поскольку модель платы бюджетная, то производитель будет использовать его возможности по максимуму без всяких там дополнительных контроллеров.

Скорее всего, возможности будут даже немного урезаны, как в случае с SATA портами. Здесь их всего четыре и находятся они не очень удобно – в самом низу.

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Рядом с основным коннектором питания ATX находятся две колодки для подключения четырех портов USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

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Еще здесь можно увидеть один разъем для подключения обычной RGB ленты, микросхему ASUS AURA и перемычку для сброса настроек BIOS – ClrCMOS.

Далее по нижнему краю идет один 4-pin коннектор для вентилятора, две колодки USB 2.0, разъем отладки, еще один 4-pin коннектор для вентилятора.

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Далее следует колодка подключения специального адаптера Thunderbolt, колодка COM-порта и разъем для подключения передней аудиопанели.

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Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной потому, что мы видим только звуковой кодек Realtek ALC887 и четыре электролитических конденсатора.

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Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D и гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H. Есть поддержка технологии защиты Languard.

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На этой плате мы видим шесть слотов расширения. Два PCI-e x16 и четыре PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь такой халявы нет.

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Первый слот PCI-e x16 обрамляется стальной пластиной. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Поддержки SLI нет, но зато есть CrossFire. А еще можно установить две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения. Понятно, что на этой плате никто этим заниматься не будет. Между первым и вторым слотом PCI-e x16 можно обнаружить батарейку и разъем для установки беспроводного модуля типа М.2.

Совсем непонятна ситуация с поддержкой Gen4. Скорее всего, она будет только у слота PCI-e x16, который получает линии от процессора. Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4 и SATA.

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На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

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  • Два разъема USB 2.0;
  • Два разъема USB 3.2 Gen1;
  • Два разъема USB 3.2 Gen2;
  • Один разъем PS/2 для клавиатуры или мыши;
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Один видеовыход HDMI 1.4a;

Беспроводного модуля нет, но есть специальный разъем для его установки, что само по себе уже хорошо. Жаль, нет разъема USB Type-C потому, что он уже часто используется.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime Z490-P
Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200
Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s)
Системная логика Intel Z490
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 (разгон)) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16);
1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);
4 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z490; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8111H
Аудио Realtek ALC887– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z490)
USB 3.2 Gen1 2 + 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z490)
USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z490)
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;
1 x DP;
2 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen1;
2 x USB 3.2 Gen2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out
Размеры, мм 305 x 234
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, немного сокращенное меню, в зависимости от модели. В остальном все одинаково.

Однако если вы думали, что здесь вас ждет интеллектуальный разгон, как на плате ASUS Prime X299 Edition 30, то выбросьте эти глупости из головы. Для интеллектуального разгона нужен отдельный независимый процессор, который просчитывает алгоритмы. На плате его нет и даже не планировалось использовать. Поэтому есть, конечно, две предустановки, чтоб хоть что-то было и пришло понимание того, как снимать лимиты.

Самое главное здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Еще плата корректно ведет себя при переразгоне, и я ни разу не использовал перемычку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-P проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i5 10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS Prime Z490-P, версия BIOS 1001;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: AeroCool VX700 (700 Вт).

Тестирование

Процесс сборки проходит без каких-либо проблем. Все получилось быстро и просто. Я волновался, что модули памяти не влезут под радиатор, но с этим проблем не возникло.

После сборки запустил систему, чтобы оценить подсветку по левому краю.

Есть там небольшая желто-оранжевая подсветка и ничего больше. В остальном не было абсолютно ничего интересного. Система запустилась и можно посмотреть на нее через утилиты.

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При штатных настройках происходит незначительное завышение частоты шины, но это не критично. Возможно, это помогает немного поднять производительность и относится к легальному читерству.

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AIDA64 Cache & Memory:

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Затем решил попробовать предустановку заводского разгона. В меню BIOS на вкладке AI Tweaker есть пункт OC Tuner. Я сразу выбрал параметр OC Tuner II.

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Система запустилась, но тесты не проходят. Слишком задрано напряжение. 4.9 ГГц процессор на нем может и взял бы, но кулер не тянет. Бонусом еще разгоняется память.

Может быть, кому-то такой режим пойдет, а я решил действовать вручную. Напряжение выставил на 1.35 В, но оно проседает до 1.32 В.

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Не на всех платах хорошо гонится память. Здесь относительно нормальный случай. Есть даже небольшой разгон, а на некоторых даже не работает XMP и приходится снижать частоту до 4 ГГц. Поэтому по разгону плате можно поставить зачет.

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AIDA64 Cache & Memory:

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Тестирование ASUS Prime Z490-P проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 27°C в следующих режимах:

  • ASUS Prime Z490-P, Intel Core i5 10600К (4100 / 4800 МГц), память 2666 МГц, тайминги 19-19-19-43-2Т, ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb;
  • ASUS Prime Z490-P, Intel Core i5 10600К @ 4800 МГц, память 4266 МГц, тайминги 19-19-19-39-2Т, ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 2004. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 7.0.0
М.2

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Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов
Простой | Нагрузка, °C


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Температура бокового радиатора транзисторов
Простой | Нагрузка, °C


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Температура радиатора чипсета
Простой | Нагрузка, °C


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Все температуры были сделаны в нагрузке после 15 минут использования AIDA64 StressTest.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC887. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44,1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

В целом получилась отличная плата, функциональности которой хватит многим пользователям. На самом деле можно было бы больше вывести портов USB на заднюю панель и один из них сделать USB Type-C. Вот и все. В остальном никаких проблем не возникло. Видеокарту я использую одну, накопитель M.2 тоже один, разгон есть.

Что еще нужно? Подсистема питания процессора может показаться слабой, но это не так. Понятно, что она не рассчитана на экстремальный разгон, а какой-нибудь Intel Core i7-10700K точно вытянет на 5 ГГц. В моем случае это вообще был Intel Core i5-10600K, который еле-еле берт 4.9 ГГц. Транзисторные сборки охлаждают два радиатора, которые неплохо справляются со своими обязанностями. Опять же, никто не отменял дополнительное охлаждение. Если я бы четко понимал, что плата будет стоять в тесном корпусе и вентилятор будет башенный, то точно бы поставил небольшой вентилятор на обдув радиаторов транзисторов. Такой сценарий предусматривают даже сами производители плат в своих премиальных устройствах, а здесь его легко реализовать самому.

Портов SATA немного, но мне этого достаточно. Я не использую больше двух дисков в системах, а DVD-приводы сейчас уже почти нигде не встречаются. Однако хотелось бы чтобы они выводились вбок, ведь так удобнее. Замечу, что сама плата узкая и не попадает правым краем на втулки крепления корпуса. Таким образом получается, что приличная часть ее висит в воздухе. Хуже всего в этой ситуации подключать разъемы потому, что плата гнется и можно что-нибудь повредить. Поэтому можно один раз что-то подложить на время монтажа, а потом просто убрать и проблема будет решена.

Качество сборки и компонентов очень хорошее, но смотрится плата простовато. Это естественно, поскольку она бюджетная. Меня немного смутила цена в нашей рознице, но в валюте она вполне адекватная.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Prime Z490-P.

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обзор тест asus atx wildchaser lga 1200 intel z490 core i5-10600k prime asus prime z490-p

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Один из самых быстрых геймерских процессоров – 8-ядерный Core i7-9700K подешевел на 70 долларов – 4.9 ГГц и лучшие показатели в играх по самой низкой цене с начала продаж
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Intel показала самый мощный графический чип и рассказала о его производительности – 42 TFLOP и 16 384 ядра в самом продвинутом GPU на рынке
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MSI готовит усиленные платы MEG B550 Unify и Unify-X без RGB для замены X570 и разгона AMD Ryzen 4000 Zen 3
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Конкурс ADATA XPG и Overclockers.ru для настоящих оверклокеров
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В сети появился снимок нереференсной печатной платы предполагаемой NVIDIA RTX 3090
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Существование NVIDIA GeForce RTX 3090 подтверждено документацией Micron — видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6X 384-бит
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Печатная плата NVIDIA GeForce RTX 3000 серии вмещает до 20 дросселей питания
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Intel анонсировала свои первые дискретные видеокарты для геймеров Xe HPG - до 4096 графических ядер, память GDDR6, производительность в 12,2 терафлопс, аппаратная трассировка лучей и релиз в 2021 году
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Сейчас обсуждают

Me4tatelI&gt;
09:25
ну 2070s и сейчас почти за 500 продается)) а 2060s за 400 это значит что 3070 стоить будет 550 где-то
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 получат вдвое больше RT-ядер и на 20 % возросшую стоимость по сравнению с предшественницами — данные инсайдера
korney
09:23
Если только "настоящие", я бы добавил "махровые". Нормальная память. У меня hyperx 2x16 JJR с 2666 до 3333 16-19-19-36 легко поднимаются (R5-1600). От bios-а сильно зависит.
Конкурс ADATA и Overclockers.ru для настоящих оверклокеров
Kasyan
09:22
И при чем здесь Ryzen 5000? А Зелот, ну тогда понятно!
Подробности и сроки выхода сверхбюджетных материнских плат на чипсете А520 для процессоров Ryzen – 60 долларов за полноценную поддержку Ryzen 5000
Ivan Ponosov
09:21
Тоесть этот инсайдет уже поиграл во множество релизный версий игр как с бокса так и с плойки и может утверждать что на второй все очень плохо? Или же он добрался до одной альфа версии игры с пс5, во ч...
Большинство игр на PlayStation 5 не смогут работать в 4К разрешении – спорные сведения от отраслевого инсайдера
Иоанн Грозный
09:18
всегда так и было от смены поколений когда хх60=хх80, а хх70=хх80Ti и лишь на несчастных турингах хуан оторвался по полной, спасибо за бета тест.
Характеристики и цены на ожидаемые NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 - удвоена производительность Ray-Tracing и DLSS
Kasyan
09:18
Два крыла от самолета, там 24 гб будет памяти!
Micron подтвердила - NVIDIA GeForce RTX 3090 получит новейшую память GDDR6X 21 Гбит/с
Иоанн Грозный
09:16
так в сентябре выйдут, за овердохрена фанатики побегут покупать, а в октябре-ноябре выйдет нави и он скинет цену.
Характеристики и цены на ожидаемые NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 - удвоена производительность Ray-Tracing и DLSS
Kasyan
09:12
Года так через 3 превратятся ой3 2/4 потока, которые сейчас захлебываются!
Выбираем недорогой производительный процессор для современных игр под руководством экспертов GECID – Ryzen 3 3300X против Core i3-10100
Саша Манюков
09:11
Nova 5t тоже получил 10.1.0.226
7 смартфонов Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10.1
Kasyan
09:10
Ой тесты не тесты, не та память, не та винда, не те настройки, ну вы поняли! Вот и первый звоночек Интелу, оптимизон на АМД завезли, представляю что будет после выхода Zen 3.
Выбираем недорогой производительный процессор для современных игр под руководством экспертов GECID – Ryzen 3 3300X против Core i3-10100
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