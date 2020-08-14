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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Assassin’s Creed Unity

1
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Assassin’s Creed Unity. C рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8 или Windows 8.1 (64-разрядная).
  • Процессор: Intel Core i5-2500K @ 3300 МГц или AMD FX-8350 BE @ 4000 МГц.
  • Оперативная память: 6 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 680 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7970 3072 Мбайт.
Рекомендованные системные требования:
  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8 или Windows 8.1 (64-разрядная).
  • Процессор: Intel Core i7-3770K @ 3400 МГц или AMD FX-9370 BE @ 4400 МГц.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3072 Мбайт или AMD Radeon R9 290X 4096 Мбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.5.0
  • DirectX 11.
    • Качество прорисовки местности - максимально высокое.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество сглаживания - FXAA.
    • Свечение - включено.


Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Для комфортной игры в Assassin's Creed Unity необходим системный блок с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной таким же объемом набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Игра Assassin's Creed Unity предъявила умеренно высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешении 1920 х 1080 все участники тестирования показали высокие результаты.

В разрешении 2560 х 1080 ситуация в целом почти не изменилась. В 2560 х 1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младших видеокарт.

В разрешении 3440 х 1440 высокие результаты продемонстрировало большинство подопытных. Ну а 3840 х 2160 покорилось лишь старшим картам NVIDIA, включая GeForce RTX 2070.

В игре Assassin's Creed Unity безоговорочно лидировали видеокарты компании NVIDIA. Так, например, графический ускоритель Radeon RX 5700 XT был немного быстрее GeForce RTX 2060, а модели Radeon RX 5700 и Radeon RX Vega 64 – производительнее GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 Super соответственно.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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Проект Assassin's Creed Unity оказался умеренно требовательным к мощности процессоров. Благодаря этому модели верхнего и среднего ценовых сегментов без каких-либо затруднений обеспечили комфортную производительность. Исключением стали младшие модели Pentium G.

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В игре Assassin's Creed Unity процессоры компании Intel и AMD показали равные результаты.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест ubisoft phoenix ubisoft montreal assassins creed anvilnext 2.0 assassins creed: unity

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