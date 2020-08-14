Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
Версия 1.5.0
DirectX 11.
Качество прорисовки местности - максимально высокое.
Качество текстур - максимально высокое.
Качество теней - высокое.
Сложное затенение - HBAO+.
Качество сглаживания - FXAA.
Свечение - включено.
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти
Видеопамять
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Для комфортной игры в Assassin's Creed Unity необходим системный блок с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной таким же объемом набортной памяти.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080
Разгон
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2560х1080
Разгон
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2560х1440
Разгон
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3440х1440
Разгон
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3840х2160
Разгон
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Игра Assassin's Creed Unity предъявила умеренно высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешении 1920 х 1080 все участники тестирования показали высокие результаты.
В разрешении 2560 х 1080 ситуация в целом почти не изменилась. В 2560 х 1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младших видеокарт.
В разрешении 3440 х 1440 высокие результаты продемонстрировало большинство подопытных. Ну а 3840 х 2160 покорилось лишь старшим картам NVIDIA, включая GeForce RTX 2070.
В игре Assassin's Creed Unity безоговорочно лидировали видеокарты компании NVIDIA. Так, например, графический ускоритель Radeon RX 5700 XT был немного быстрее GeForce RTX 2060, а модели Radeon RX 5700 и Radeon RX Vega 64 – производительнее GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 Super соответственно.
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080
Разгон
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Проект Assassin's Creed Unity оказался умеренно требовательным к мощности процессоров. Благодаря этому модели верхнего и среднего ценовых сегментов без каких-либо затруднений обеспечили комфортную производительность. Исключением стали младшие модели Pentium G.
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В игре Assassin's Creed Unity процессоры компании Intel и AMD показали равные результаты.
Дмитрий Олегович aka
PhoenixOC
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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