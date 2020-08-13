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Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт

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Оглавление

Вступление

Стандарт оперативной памяти DDR4 уже можно назвать долгожителем, и в чём-то ситуация повторяет историю DDR3. На момент запуска результирующая частота модулей DDR3 стартовала с отметки 1333 МГц, на закате эпохи разгонные комплекты достигали почти 3000 МГц. А DDR4? Когда-то ее частоты начинались с 2133 МГц и комплекты DDR4-3000 выглядели крутыми. Сейчас же, когда громким шёпотом говорят про DDR5, комплект планок 3200 МГц выглядит обычным.

Впрочем, комплекты оперативной памяти, которые способны работать выше DDR4-4500, по-прежнему стоят недёшево и продаются не на каждом углу. Однако не так давно новым стандартом бытового оверклокинга стал режим DDR4-3600. Во многом это объясняется возросшей популярностью процессоров AMD Ryzen 3000, для которых он является наиболее оптимальным, поскольку в таком случае память синхронно работает с шиной FCLK на частоте 1800 МГц. Благодаря этому достигается оптимальная производительность.

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Для платформы Intel частота памяти тоже играет роль, но не менее важны тайминги, и чем они меньше (в теории), тем лучше. Именно сочетание частоты и таймингов обеспечивает хороший уровень производительности. Конечно же, при наиболее эффективном делителе контроллера памяти. Поэтому многие производители перестали гнаться за частотой, решив выпускать свои комплекты максимально универсальными для любых платформ. Соответственно самые ходовые режимы – DDR4-3200 и DDR4-3600. С хорошими таймингами все платформы демонстрируют отличный уровень производительности, разгон выше уже не даст ощутимого прироста. А с процессором AMD Ryzen 5 3600XT режим DDR4-3600 стал трендом.

Понятно, что крупные компании представляют сразу несколько линеек продукции, в которых есть несколько моделей с разной частотой, таймингами и объёмом. Сделано это специально для того, чтобы пользователь сам подобрал то, что больше подходит. Исходя из характеристик разных модулей, может отличаться цена. Однако на рынке есть несколько брендов, которые предлагают отличные решения по привлекательной цене и без всякой наценки за само имя. Одна из таких компаний – ADATA. Я сам давно использую для тестов ее память, а точнее модель XPG Spectrix D80, и в целом у меня лишь положительные впечатления от работы с ней. За спиной уже куча материнских плат, платформ и сложных моментов, и ни разу она не спасовала.

Сегодня мы изучим ещё один комплект, который был любезно предоставлен на тестирование производителем. Это XPG Spectrix D50, модель AX4U360038G18A-DT50. Данный набор содержит два модуля по 8 Гбайт с профилем XMP DDR4-3600, таймингами 18-20-20 и работает при напряжении 1.35 В. Может, это не самый выдающийся режим, но он универсален для любой платформы. Мало того, производитель сообщает, что есть отдельные планки из этой линейки, которые способны легко работать на частоте 4800 МГц. Похоже на фантастику, но пока остаётся верить на слово, просматривая это видео.

Одновременно с выходом данного обзора Overclockers.ru и ADATA начинают совместный конкурс. В нем призами будут как раз такие комплекты памяти – целых пять штук. Так что не упустите свой шанс – ссылка на страницу конкурса будет в конце обзора.

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Упаковка и комплектация

Начнём с того, что XPG – это суббренд компании ADATA и название самой фирмы-производителя упоминается нечасто. Подобная картина наблюдается с HyperX (Kingston) и Viper (Patriot). Это нормальная практика, когда создаётся отдельное подразделение, которое занимается выпуском различных компонентов и аксессуаров для геймеров.

Игровая индустрия – локомотив развития компьютерной отрасли. Поэтому все крупные производители «железа» бросили основные усилия на покорение этого рынка. У любого устройства с надписью Gaming и RGB-подсветкой больше шансов обрести хозяина, чем без этих магических способностей. Добавим: под торговой маркой XPG производится не только оперативная память и SSD накопители, но и большой ассортимент различных компонентов. Есть даже игровой ноутбук.

Оперативная память представлена несколькими линейками продукции. Все они интересны, по-своему уникальны и чем-то примечательны. Есть яркие модели в прямом смысле. Они действительно излучают много света – это модель XPG Spectrix D60G. Что касается участника тестирования – комплекта XPG Spectrix D50 – то это более строгая, универсальная модель, хоть и оборудованная RGB-подсветкой.

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Упаковка продолжает этот стиль. Строгий, спокойный чёрный фон, где остальные элементы просты и понятны. Сама упаковка не очень большая. Она как раз ориентирована на комплект из двух планок. Спереди на чёрном фоне посередине мы видим изображение самого модуля. Заметно, что сбоку есть радиатор, а сверху какой-то элемент с подсветкой.

Однако с такого ракурса плохо передаётся объём и не видно, что подсветка не ограничивается только треугольной вставкой, хотя она и выглядит стильно потому, что хорошо сочетается с геометрическим узором на радиаторе.

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Сверху слева находится несколько мелких значков, которые информируют о поддержке технологий синхронизации RGB эффектов крупнейших производителей материнских плат. В правом верхнем углу находится логотип XPG. В левом нижнем углу обозначено наименование модели XPG Spectrix D50. Также указано, что это память типа DDR4. В правом нижнем углу находится наклейка с модификацией. Из неё можно понять, что это комплект из двух модулей по 8 Гбайт, которые работают на результирующей частоте 3600 МГц.

С другой стороны информации не так уж много.

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Справа находится столбик, где на нескольких языках находится информация о том, что это за устройство. В том числе есть русский, но здесь мы сталкиваемся с трудностями перевода. На самом деле это выглядит даже забавно. Конечно, это никакой не «рабочий стол», а модули U-DIMM для настольных компьютеров.

Справа есть два небольших окошечка, где видны информационные наклейки модулей, а между ними находится QR-код, чтобы можно было отсканировать его и сразу получить всю информацию об устройстве, не ломая голову. Ниже по центру находится похожая наклейка. На ней также указан артикул модулей, штрих-код и некоторые характеристики. В левом нижнем углу указана контактная информация производителя.

Пора заглянуть внутрь.

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Однако вынув пластиковый контейнер с содержимым, можно обнаружить, что внутри коробки также представлена какая-то информация. Даже заметна инструкция по монтажу. Возможно, таким образом производитель экономит на дополнительной инструкции и просто печатает всю необходимую информацию на внутренней части коробки, что разумно.

По условиям тестов я не мог разорвать упаковку и прочитать внутреннее содержимое, но это может сделать владелец.

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Как уже сообщалось, внутри находится небольшой прозрачный пластиковый лоток с крышкой. Получается простая и многоразовая упаковка.

Сняв крышку с контейнера, куда упакованы модули, видно, что они зажаты в специальных нишах, но извлекаются достаточно просто. Для этого всего лишь нужно выдавить их из своих гнёзд.

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Дизайн и особенности модулей

Внешний вид модулей уже можно было оценить не только в прозрачном контейнере, но и просмотрев видеоролик компании, а также на самой упаковке.

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На мой взгляд, планки выглядят строго и лаконично. Такое оформление подойдёт для большинства потому, что ещё есть RGB-подсветка. По бокам находятся алюминиевые пластины толщиной 1.95 мм в самом толстом месте профиля. Они являются радиаторами, обеспечивают защиту, а ещё играют декоративную роль.

Как уже отмечалось, радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серый цвет. На лицевой стороне каждого находится геометрический узор. Мне показалось, что это наклонённая буква «A». В верхней части радиатора есть треугольный вырез. Со стороны микросхем памяти пластина достаточно легко снимается, а с другой их нет, и там используется другая двухсторонняя клейкая лента, которую так просто не победить.

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На самом деле даже этот радиатор смысла снимать практически не было потому, что всю информацию о планках можно прочитать из утилит. И смотреть особо не на что. Сверху мы видим пять RGB светодиодов, хорошо заметен белый матовый элемент, который рассеивает свет. Ещё видно, что спереди распаяно восемь микросхем производства компании SKhynix.

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На микросхемах есть маркировка и она свидетельствует о том, что это микросхемы SKhynix H5AN8G8NDJ-RXNC, и есть компания, которая тоже производит на них планки с базовой частотой DDR4-2933.

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Тайминги, которые указаны на наклейке, скорее всего заявлены в спецификации к этим чипам. Печатная плата изготовлена из текстолита тёмно-коричневого цвета.

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Микросхема SPD находится с другой стороны. Ещё есть индикаторы слоёв металлизации. Первый слой промаркирован с одной стороны, а последний с другой.

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Всего их десять, а утилита на этот раз ошибается и считает, что их восемь.

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Тестовый стенд

Тестирование комплекта модулей оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 AX4U360038G18A-DT50 2x8 Гбайт проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • Кулер DeepCool GAMMAXX 400EX;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS Prime X570-PRO, версия BIOS – 2602;
  • Память: 2 x 8 Гбfqn ADATA XPG Spectrix D50 AX4U360038G18A-DT50 (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт).

Испытание модулей и разгон

Модули памяти достаточно большие по высоте и влезут далеко не под каждый кулер, но у меня с совместимостью при использовании Noctua NH-D15 и DeepCool Gammaxx 400EX проблем никаких не возникло.

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С подсветкой модули XPG Spectrix D50 RGB смотрятся ещё красивее и интереснее, синхронизация эффектов RGB работает отлично.

У компании есть своя фирменная утилита для работы с подсветкой, которая так и называется XPG RGB Sync App. Там тоже есть множество разнообразных эффектов, но для синхронизации с материнской платой я использовал её софт. В данном случае это ASUS Aura Sync.

Переходим к тестированию и начнём по традиции с утилит, чтобы посмотреть на всю систему изнутри.

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Для того, чтобы было меньше проблем с разгоном памяти на этой платформе пришлось обновить BIOS до последней доступной версии. Теперь посмотрим, что нам расскажет программа Thaiphoon Burner.

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С профилями XMP всё грамотно. Есть два пресета, для наиболее востребованных режимов. Первый подойдёт для владельцев AMD Ryzen 2000 – это DDR4-3200 с таймингами 16-18-18-36, а второй неплохо будет смотреться на AMD Ryzen 3000 - DDR4-3600 с таймингами 18-20-20-42.

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Чтобы результаты были более предсказуемыми и не зависели никак от процессора, его пришлось немного разогнать, а точнее заставить работать все ядра на одной частоте. Так будет понятно изменение производительности от смены режимов самой памяти. Для этого я установил частоту на 4,3 ГГц. Видно, что профиль XMP загрузился на этой платформе без проблем и память работает просто отлично.

Однако будет ещё лучше, если тайминги оставить те же, а частоту немного приподнять до 3800 МГц.

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Шина FCLK работает синхронно и это наиболее оптимальный результат для данной платформы. Кстати, для этого пришлось увеличить напряжение до 1,42 В.

Дальше пойдёт «кукурузный» разгон потому, что производительность может не увеличиться, а даже уменьшиться, но нам надо как-то подбираться к отметке 4800 МГц. Сразу штурмуем планку DDR4-4400 МГц

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Результаты, мягко говоря, не впечатляют. Разумеется, всё проверяем программой TestMEM 5 v0.12. Процесс не занимает много времени. Всё стабильно можно прогонять тесты. При разгоне не следует забывать, что частота системной шины автоматически переключается на половинный коэффициент. Прошёл валидацию на CPU-Z (ссылка).

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Далее прямо сразу перескочил на DDR4-4600. Надо отметить, что разгон осуществляется на воздушном охлаждении, в тёплом помещении без кондиционера. Кроме этого использовалась не самая удачная материнская плата, которая вообще не предназначена для разгона.

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Валидацию и все тесты также прошёл без всяких проблем (CPU-Z). Напряжение на памяти пришлось увеличить до 1.55 В.

350x22 1 KB

Для тестирования я решил использовать три программы: Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 5.60 и 7-Zip – архиваторы, чувствительные к производительности памяти. Игровые тесты будут смоделированы тестом 3DMark Sky Diver.

Результаты тестов

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


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Memory write, Мбайт /с


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Memory copy, Мбайт /с


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Memory latency, нс


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Winrar 5.60
Кбайт/с


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7-Zip v18.06 (x64) 32Мб
Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS


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Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS


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Общий рейтинг, MIPS


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3DMark Sky Diver
Marks


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Заключение

Перед нами отличный набор памяти и, похоже, производитель говорит правду о разгоне до 4800 МГц. Мне не удалось этого достичь только из-за неудачно подобранных компонентов: платформы AMD и обычной материнской платы из линейки ASUS Prime. Даже в таком случае комплект XPG Spectrix D50 RGB отлично работает в режиме DDR4-4600 МГц. По сравнению с заявленным штатным режимом разгон составляет 1 ГГц, а с базовым (DDR4-2666) – без малого 2 ГГц. Это очень неплохой результат. Самое главное: модули универсальны для любой платформы, у них есть два профиля, очень приятная цена и хорошие отзывы по всему миру.

Плюс ко всему перечисленному модули серии XPG Spectrix D50 неплохо выглядят внешне. В первую очередь благодаря неброским радиаторам с геометрическим узором. Мне он напомнил букву «A», кому-то может показаться иначе, но в целом смотрится гармонично. Подсветка хорошо реализована и не сильно раздражает. Свет получается мягким рассеянным, эффекты отлично синхронизируются с материнской платой. Предусмотрено собственное программное обеспечение для управления эффектами подсветки, которое называется XPG RGB Sync App. В итоге получаются отличные планки с хорошими возможностями по привлекательной цене.

И напоследок, ещё раз напоминаю, что вместе с выходом этого обзора у нас на сайте начинается конкурс совместно с компанией ADATA, где призами будут целых пять таких оверклокерских комплектов памяти. Переходите по ссылке и участвуйте!

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании ADATA Technology за предоставленный на тестирование комплект оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50).

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