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Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A

3
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Оглавление

Вступление

ASUS Prime Z490-A – это среднебюджетная материнская плата семейства ASUS Prime. Одно лишь упоминание серии заставляет вспомнить белоснежные радиаторы на черном текстолите, контраст которых отлично подчеркивает внешний вид новинки. Сбалансированная силовая часть позволяет рассчитывать на использование и разгон старших процессоров Intel, а целый ряд портов и интерфейсов пригодится на практике.

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Технические характеристики ASUS Prime Z490-A

Модель ASUS Prime Z490-A
Сокет Intel LGA 1200
Поддерживаемые процессоры Supports 10 Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors
Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4600 МГц (OC)
Слоты расширения 1 х PCIe 3.0 x16;
2 x PCIe 3.0 x8;
3 x PCIe 3.0 x1
Сетевые контроллеры Intel I2225-V 2.5G LAN
Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1220A
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы на задней панели 1 x DisplayPort;
1 x HDMI;
2 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen 1;
3 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
1 x 2.5G LAN;
5 x audio jacks;
1 x Optical S/PDIF-Out
Форм-фактор ATX.

Внешний вид и особенности дизайна

ASUS Prime Z490-A выполнена на черном шестислойном текстолите в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.

Новинка выделяется оригинальным внешним видом с белоснежными элементами декора и алюминиевыми радиаторами подсистемы питания и твердотельного накопителя. Дизайн модели соперничает и тягается с более дорогой и гейрмеской версией ROG Strix Z490-A, которая была на тестировании ранее, но едва уступает в оснащении и шарме.

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Лицевая часть оснащена подсветкой ASUS Aura, регулируемая силами материнской платы и фирменным программным обеспечением, в то время как тыльная сторона лишена эстетики. Опытные читатели могут отметить отсутствие микросхем-удвоителей в области VRM.

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ASUS Prime Z490-A базируется на процессорном сокете Intel LGA1200 и поддерживает процессоры десятого поколения Comet Lake-S. Разъем окружают пара крупных радиаторов с имитацией игольчатой структуры.

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На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2400 / 2666 МГц в штатном режиме и в диапазоне 2800 – 4600 МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8 + 4» pin.

Неподалеку располагается светодиодная панель ASUS Q-LED, позволяющая идентифицировать этапы прохождения POST (CPU, DRAM, VGA, Boot).

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Материнская плата оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы предусмотрены шесть коннекторов SATA-III, развернутые на 90 градусов.

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Внизу материнской платы располагаются различные интерфейсы и порты для подключения всевозможных устройств и оборудования: имеются две колодки портов USB 2.0, пара коннекторов подсветки, переключатель LED, COM-порт, разъем Thunderbolt, контакты Clear CMOS и термодатчика, кнопка перезагрузки.

Для расширения функциональности ASUS Prime Z490-A снабжена шестью слотами PCIe:

  • PCI Express 3.0 x1;
  • PCI Express 3.0 x16 с технологией SafeSlot;
  • PCI Express 3.0 x1;
  • PCI Express 3.0 x8 с технологией SafeSlot;
  • PCI Express 3.0 x1;
  • PCI Express 3.0 x8.

Для построения конфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологии AMD CrossFireX и NVIDIA SLI.

В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с литерой «А» с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

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Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:

  • Первый слот M.2 (ключ M) – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242 / 2260 / 2280 /22110;
  • Второй слот M.2 (ключ E) – поддержка беспроводного адаптера 2230.
  • Третий слот M.2 (ключ M) – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4, 2242 / 2260 / 2280/ 22110.

Для удобства ориентирования на текстолите материнской платы имеется разметка какие линии и интерфейсы поддерживаются слотами M.2.

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На материнской плате ASUS Prime Z490-A находится находится 7 коннекторов для вентиляторов, разбитые на 4 группы: для подключения кулера центрального процессора, жидкостной системы охлаждения, системных вентиляторов и твердотельного накопителя с пометкой M.2.

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Материнская плата ASUS Prime Z490-A без системы охлаждения и визуальных декоративных элементов.

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Подсистема питания насчитывает 14 фаз (12+2) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется восьмифазный чип DIGI+ VRM EPU ASP1900B. В качестве сборок применены NCP302045 производства ON Semiconductor с максимальной силой тока 45 А.

Разработчики переработали цифровую систему питания: используется силовой модуль DrMos, каждый из которых включает драйвер и два MOSFET-ключа (нижний и верхний), что дает удвоенную мощность без удвоителей.

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Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: шесть усиленных фаз отведены на CPU, по две удвоенные на VCCIO, VCCSA (располагаются ниже и управляются отдельным контроллером) и встроенную графику GT.

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Силовая часть охлаждается набором массивных радиаторов с оребрением и отличной прижимной силой.

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Основной охладитель маскирует декоративная вставка с подсветкой ASUS Aura.

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Меньше всего повезло чипсетному радиатору, который представляет собой алюминиевый брусок малых размеров, к тому же накрытый другой насадкой. Но забегая вперед скажу, что температура системной логики будет в очень комфортных температурных режимах.

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Напоследок изучим набор интерфейсов на панели ввода-вывода:

  • 1 x DisplayPort;
  • 1 x HDMI;
  • 2 x USB 2.0;
  • 2 x USB 3.2 Gen 1;
  • 3 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
  • 1 x 2.5G LAN;
  • 5 x audio jacks;
  • 1 x Optical S/PDIF-Out.

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Упаковка и комплектация

Материнская плата ASUS Prime Z490-A поставляется в черной коробке с фирменной полиграфией. Перечень технологий отмечены на упаковке.

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Список аксессуаров стал немного разнообразнее: диск с драйверами и руководство пользователя на прежнем месте, три кабеля SATA, кронштейн для фиксации вентилятора 40/50 мм, обдувающим силовую часть, демонстрацию работы которого я приводил в обзоре ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi), Q-коннектор и винтики M.2, подкладки пот твердотельные накопители.

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Возможности BIOS

Материнская плата ASUS Prime Z490-A получила обновленную оболочку UEFI BIOS Utility с фирменной для серии Prime цветовой гаммой черно-белого оттенков.

Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS Prime Z490-A (Intel Z490, LGA1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2;
  • Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

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К своему удивлению тестирование с контуром жидкостной системы охлаждения EKWB EK-KIT Classic RGB P240 не получилось: оригинальные стойки физически не помещались в монтажные отверстия материнской платы, поэтому снова переехал на воздушный кулер Noctua NH-U12A.

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Инструментарий и методика тестирования

В тестировании использовался процессор Intel Core i5-10600K.

На момент подготовки материала материнские платы проходили ежедневное тестирование производителями и получали актуальные обновления BIOS.

BIOS материнской платы ASUS Prime Z490-A был обновлен до последней актуальной и доступной версии 0607.

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Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест ASUS Prime Z490-A

В последней версии BIOS разработчики повысили производительность и стабильность системы.

«Из коробки» поведение системы на материнской плате ASUS Prime Z490-A с версией BIOS 0607 следующее: CPU бустит до 4800 МГц на все ядра, но в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4500 МГц при автоматическом напряжении 1.2 В. Температура с кулером Noctua NH-U12A держится на отметке 66-68°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 52 Вт, в выключенном состоянии 1,15 Вт, в LinX 0.9.5 достигает 188 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания ASUS Prime Z490-A, не превышающее 42°C.

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Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe происходило из первого слота M.2, отмечен как M.2_2, с установленным фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink.

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AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе ASUS Prime Z490-A с процессором Intel Core i5-10600K. Кольцевая шина по умолчании функционирует на отметке 4200 МГц.

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Новинка поддерживает фирменную технологию ASUS Ai Overclock Tuner, которая в зависимости от установленного процессора и оценки эффективности системы охлаждения, выставляет определенные лимиты потребления и тактовые частоты.

После активации данной функции система «задумывается» на несколько секунд и предлагает выставить заранее выбранный шаблон действий. Покорно соглашаемся и смотрим на результат.

Теперь технология Boost происходит до отметки 5000 МГц на три ядра и до 4800 МГц – на все ядра в стресс-тестах. Кольцевая шина прибавляет 1 шаг и получаем итоговые 4300 МГц. Оперативная память не подвержена влиянию Ai Overclock, поэтому остается в стоке.

Максимальный ручной разгон Intel Core i5-10600K позволяет выжать из ASUS Prime Z490-A частоту 5000 МГц по всем ядрам и 5100 МГц на два ядра. Покорить 5,1 ГГц новинка может, но требуется соблюдать многие «но»: более гибкие настройки, лучше систему охлаждения и т.п.

Что же касается оперативной памяти, то с каждым последующим обзором очевидна следующая тенденция: чем дороже, тем лучше, но и низкобюджетные и бюджетные материнские платы позволяют выжать 4200-400 МГц. Для ASUS Prime Z490-A определенным пределом стала частота 4300 МГц.

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Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20
Single Core, All Cores, pts

3DMark Time Spy
Physics, баллы

Linx v0.9.5
Memory = 8192, GFlops

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory write, Мбайт/с

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory copy, Мбайт/с

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс

WinRAR 5.90 x64
Speed, KB/s

Температурный режим

С одним из топовых односекционных кулеров Noctua NH-U12A были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше

Температура зоны VRM, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше

Температура чипсета, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше

Отдельно произведено тестирование и проверка температурного режима твердотельного накопителя SSD NVMe без охлаждения и с фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink во втором (нижнем) слоте.

Температура твердотельного накопителя SSD NVMe, °C

CrystalDiskMark
Меньше – лучше

Заключение

Материнская плата ASUS Prime Z490-A – это «рабочая» лошадка для простого пользователя и неприхотливого энтузиаста, которая снабжена всем необходимым, да и возможностями оверлокинга при должной подсистеме питания не обделена.

Силовая часть легко справится с процессорами среднего и старшего звена с энергопотреблением до 180-220 Вт. Отмечу целый ряд всевозможных портов и интерфейсов, необходимых при повседневном использовании, семь разъемов для вентиляторов, индикаторы Q-Led, которые будут полезны начинающим сборщикам, и кнопку перезагрузки.

Что касается недостатков, то значимых не отмечено. Новинка собрана добротно и продолжает династию Prime-A: просто, надежно, функционально. В итоге ASUS Prime Z490-A станет хорошей базой для построения рабочей машины или игрового ПК без прикрас.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Prime Z490-A.

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