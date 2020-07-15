Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
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В данном обзоре будут протестированы видеокарты стоимостью до 25 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены модели, наиболее привлекательные для покупки.
В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.
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В тестировании приняли участие следующие модели:
- GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт;
- GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт;
- GeForce GTX 1660 6144 Mбайт;
- Radeon RX 590 8192 Мбайт.
ControlНастройки графики:
- Версия 1.09.
- DirectX 12
- Уровень детализации - высокий.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - высокая.
- Разрешение теней - высокое.
- Фильтрация теней - средняя.
- Объемное освещение - высокое.
- Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
- Качество отражений на экране - высокое.
- Качество общих отражений - высокое.
- Сглаживание (MSAA) - 4X.
- Зернистость изображения - включена.
- Технология NVIDIA DLSS - выключена.
- Качество трассировки лучей - выключено.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
F1 2019Настройки графики:
- Версия 1.22.
- DirectX 12
- Полноэкранное сглаживание - TAA.
- Анизотропная фильтрация - 16Х.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество теней от дыма - высокое.
- Дополнительные тени от дыма - включены.
- Качество частиц - высокое.
- Качество зрителей - очень высокое.
- Качество зеркал - очень высокое.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Качество пространственных отражений - очень высокое.
- Качество стриминга текстур - очень высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество погодных эффектов - очень высокое.
- Качество поверхностей - очень высокое.
- Качество тормозных следов - высокое.
- Смещение меток трения - включено.
- Тени SSRT - выключены.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
Far Cry 5Настройки графики:
- Версия 1.0.11.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
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Mount & Blade II: BannerlordНастройки графики:
- Версия 1.4.0.
- DirectX 11.
- Количество солдат - 750 (320 х 430).
- Качество звуковых каналов - высокое (512).
- Качество шейдеров - высокое.
- Запас потоковой передачи текстур - высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Тип теней - статические и динамические.
- Фильтрация теней - PCF.
- Детализация частиц - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Качество листвы - очень высокое.
- Детали персонажа - очень высокие.
- Детали окружения - очень высокие.
- Качество поверхности - высокое.
- Количество рэгдолл-моделей - неограниченное.
- Сложное затенение - TSAO.
- Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
- Качество высокое - высокое.
- Сглаживание - TSMAA x2.
- Качество молний - высокое.
- Прорисовка деталей - очень высокая.
- Глубина резкости - включена.
- Пространственные отражения - включены.
- Симуляция ткани - включена.
- Интерактивная трава - включена.
- Солнечные лучи - включены.
- Рассеивания на субповерхностях - включены.
- Тесселяция - включена.
- Блики - включены.
- Зернистость изображения - включена.
- Размытие в движении - включено.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
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SnowRunnerНастройки графики:
- Версия 4.9.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Зернистость - включена.
- FOV от третьего лица - 80.
- Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
- Плотность травы - ультра высокая.
- Качество объектов - ультра высокое.
- Качество симуляции - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
- Рассеянное затенение - включено.
- Качество воды - высокое.
- Объемный туман - включен.
- Солнечные лучи - включены.
- Зеркала - включены.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
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Strange BrigadeНастройки графики:
- Версия 1.47.22.14.
- Vulkan.
- Масштаб прорисовки - 100%.
- Асинхронные вычисления - включены.
- Детализация текстур - ультра высокая.
- Детализация теней - ультра высокая.
- Детализация отражений - ультра высокая.
- Качество сглаживания - ультра высокое.
- Дальность прорисовки - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация - 16Х.
- Размытие в движении - включено.
- Преграждение окружающего света - включено.
- Тесселяция - включена.
- Поля локального затенения - включены.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
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Tom Clancy’s Ghost Recon WildlandsНастройки графики:
- Версия 4792145.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Дистанция прорисовки - очень высокая.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество почвы - ультра высокое.
- Качество растительности - ультра высокое.
- Эффект дерна - включен.
- Размытие в движении - включено.
- Глубина поля прицелов - включена.
- Качественная глубина поля - включена.
- Свечение - включено.
- Объемные лучи - усовершенствованные.
- Рассеивание под поверхностью - включено.
- Блики линз - включены.
- Качество дальних теней - ультра высокое.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
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Wolfenstein: YoungbloodНастройки графики:
- Версия 1.0.9.
- Vulkan.
- Сглаживание - TAA (1TX).
- Размытие в движении - включено.
- Поле зрения - 90.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество направленного затенения - высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество декалей - очень высокое.
- Качество размытия в движении - очень высокое.
- Качество передачи изображения - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество объемного изображения - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
- Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
- Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
- Качество детализации - очень высокое.
- Отложенный рендеринг - включен.
- Удаление полигонов - отключено.
- Асинхронное вычисление - включено.
- Трассировка лучей - отключена / включена.
- NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
- Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Сглаживание глубины резкости - включено.
- HDR свечение - включено.
- Резкость - 2.0.
- Зернистость - 1.0.
- Масштабирование разрешения - отключено.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в тройке лидеров уверенно держались графические ускорители компании NVIDIA.
Все подопытные смогли обеспечить комфортную производительность во всех играх без исключения, что является большим плюсом для них. Правда, в некоторых проектах для достижения этих результатов видеокарты были разогнаны.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.
Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник моделей.
- GeForce GTX 1660 Ti 6144 Мбайт - 22 500 рублей;
- GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 19 250 рублей;
- GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 17 250 рублей;
- Radeon RX 590 8192 Мбайт - 17 500 рублей.
Соотношение стоимости и производительности видеокарт
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность вне конкуренции была видеокарта GeForce GTX 1660.
Итак, по результатам данного тестирования можно утверждать, что оптимальным вариантом для приобретения стала GeForce GTX 1660. Она обеспечила высокую производительность во всех играх и была самой привлекательной для покупки.
Более обеспеченным покупателям подойдет графический ускоритель GeForce GTX 1660 Super, который при умеренной доплате заметно быстрее младшего сородича.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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