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Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk

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Оглавление

Вступление

Последнее поколение материнских плат семейства Tomahawk на системной логике AMD стало ассоциироваться у пользователей со среднебюджетными сбалансированными решениями, пригодными для построения высокопроизводительного ПК с перечнем всех необходимых интерфейсов, поддержкой актуального оборудования и хорошим разгонным потенциалом установленных компонентов.

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Данную тропу проложила модель MSI B450 Tomahawk MAX, поддерживающая процессоры Ryzen 3000 «из коробки», что стало неотъемлемой частью для обновленной системы. Совмещая полученную информацию и анонс чипсета среднего звена AMD B550, глупо предположить, что разработчики бы стали упускать подобный шанс для выпуска материнской платы, отвечающей указанным требованиям.

И если материнская плата Tomahawk MAX указала вектор, то новинка MSI MAG B550 Tomahawk стремится ему следовать.

Технические характеристики MSI MAG B550 Tomahawk

Модель MSI MAG B550 Tomahawk
Сокет AMD Socket AM4
Поддерживаемые процессоры Supports AM4 socket 3rd Gen AMD Ryzen processors, and future AMD Ryzen processors with BIOS update
Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4866+ МГц (OC)
Слоты расширения 1 х PCIe 4.0 x16;
1 х PCIe 3.0 x4;
2 х PCIe 3.0 x1
Сетевые контроллеры Realtek 8125B 2.5G LAN;
Realtek 8111H 1G LAN
Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1200
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы на задней панели 1 x Flash BIOS Button;
1 x PS/2 Combo;
1 x DisplayPort;
1 x HDMI;
2 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
1 x 1G LAN;
1 x 2.5G LAN;
5 x audio jacks;
1 x Optical S/PDIF-Out
Форм-фактор ATX.

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Внешний вид и особенности дизайна

Материнская плата MSI MAG B550 Tomahawk выполнена на черном шестислойном текстолите в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.

Дизайн новой представительницы Tomahawk серии MSI Arsenal Gaming стал еще более вычерненным и неброским, где на фоне черной платы трио основных радиаторов темного цвета попросту теряется. Прошлый шарм модель MSI B450 Tomahawk MAX полностью исчез, теперь перед нами обновленный внешний вид, который должен внушить нам, что перед нами та самая полюбившаяся материнская плата на чипсете AMD B550 среднего звена с интерфейсами актуальной версии и необходимым функционалом.

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Лицевая часть в своей темноте скрывает элементы системы охлаждения, в то время как обратная сторона полностью открыта, а опытные читатели внимательно рассмотрят область силовой части и не отметят наличие удвоителей фаз.

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Блок-схема материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk из руководства пользователя.

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MSI MAG B550 Tomahawk построена на процессорном сокете AMD PGA1331 или более известном наименовании AM4. Поддерживаются только процессоры Ryzen третьего поколения (Ryzen 3000), а хитрая отметка «future processors AMD Ryzen» на официальном сайте недвусмысленно намекает о скорой поддержке процессоров следующего поколения, которые, согласно последней информации, появятся осенью 2020 года.

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На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 – 3200 МГц в штатном режиме и в диапазоне 2666 – 4866+ МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8» pin.

Производитель сгруппировал четыре коннектора для вентиляторов для удобства подключения систем охлаждения. Здесь же располагается светодиодная панель Ez Debug LED, позволяющая идентифицировать этапы прохождения POST.

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Материнская плата MSI оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы отведены шесть коннекторов SATA-III, развернутые на 90 градусов.

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Новинка предлагает помимо привычных портов для подключения внешнего оборудования и элементов передней панели корпуса порт TPM, разъемы подсветки, контакты открывания корпуса и Clear CMOS.

Для расширения функциональности MSI MAG B550 Tomahawk снабжена четырьмя слотами PCIe:

  • PCI Express 4.0 x16 с технологией Steel Armor;
  • PCI Express 3.0 x1;
  • PCI Express 3.0 x4;
  • PCI Express 3.0 x1.

Для построения конфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологию AMD CrossFireX.

В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1200 с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

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Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:

  • Первый слот M.2 – процессорные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;
  • Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260 /2280.

Для удобства ориентирования на текстолите материнской платы имеется разметка какие линии и интерфейсы поддерживаются слотами M.2.

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На радость владельцев большого количества кулерных и корпусных вентиляторов, материнская плата MSI MAG B550 Tomahawk оборудована восемью коннекторами 4-pin, расположенные по всему периметру.

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Материнская плата MSI MAG B550 Tomahawk без элементов систем охлаждения и декоративных вставок.

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Набор системной логики AMD B550 собственной персоной.

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Подсистема питания насчитывает 13 фаз (10+2+1) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой RAA229004 производства Intersil – это восьмиканальный контроллер (6+2). В качестве сборок применены ISL99360 с максимальной силой тока 60 А.

Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: пять фаз с удвоением отведены на CPU, одна удвоенная на SoC и одна отведена на стабилизацию напряжений и питание APU.

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За температурный режим силовой части один массивный радиатор и охладитель поменьше, накрывающие соответственно основные мосфеты CPU и дочерние SoC.

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Твердотельные накопители получили фирменные пластины M.2 Shield Frozr, а охлаждение чипсета возложено на небольшой алюминиевый брусок с терморезинкой. Как вы заметили, активное охлаждение как в случае X570 отсутствует, что связано с отсутствующими в системной логике линиями PCIe 4.0: они явились заметным подогревательным «элементом».

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Перечень портов и интерфейсов на задней панели:

  • 1 x Flash BIOS Button;
  • 1 x PS/2 Combo;
  • 1 x DisplayPort;
  • 1 x HDMI;
  • 2 x USB 2.0;
  • 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
  • 1 x 1G LAN;
  • 1 x 2.5G LAN;
  • 5 x audio jacks;
  • 1 x Optical S/PDIF-Out.

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Упаковка и комплектация

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Материнская плата MSI MAG B550 Tomahawk оформлена в фирменную упаковку с темной полиграфией, и в случае линейки MSI Arsenal Gaming проиллюстрирована изображением из военной тематики

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В комплектацию входят руководство пользователя и диск с драйверами, брошюры, металлический стикер MSI Gaming, два кабеля SATA и два удлинителя для подсветки.

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Возможности BIOS

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Материнская плата MSI MAG B550 Tomahawk Ace оснащена фирменным программным обеспечением MSI Click BIOS 5, которое очень хорошо знакомо пользователям и зарекомендовало себя благодаря перечню опций и простым интерфейсом.

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: MSI MAG B550 Tomahawk (AMD AM4);
  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X;
  • Система охлаждения: EKWB EK-KIT Classic RGB P240;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2;
  • Накопители:
  • Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Seagate FireCuda 520 PCIe Gen4 NVMe, 1 Тбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

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Для тестирования интерфейса PCIe версии 4.0 компанией MSI был предоставлен твердотельный накопитель Seagate FireCuda 520 PCIe Gen4 NVMe SSD объемом 1 Тбайт.

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Инструментарий и методика тестирования

BIOS материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk был обновлен до последней версии – A.12 с AGESA ComboAm4v2PI 1.0.0.2. Это beta-версия.

В тестировании использовался процессор AMD Ryzen 7 3700X.

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Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

В дальнейшем, чтобы сымитировать штатную работу системы, частота оперативной памяти была понижена до отметки 3200 МГц (16-18-18 36-1Т), официально поддерживаемой и доступной многим модулям.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест MSI MAG B550 Tomahawk

Свежий релиз микропрограммного кода AGESA 1.0.0.2v2 добавляет поддержку материнских плат AMD на чипсете B550 и оптимизирует работу с оперативной памятью.

«Из коробки» поведение процессора Ryzen 7 3700X на материнской плате MSI MAG B550 Tomahawk с версией BIOS A.12 следующее: ЦП бустит до 4400 МГц на четыре ядра; до 4375 МГц – по всем ядрам в зависимости от нагрузки; напряжение достигает 1.494 В. Температура с контуром EKWB EK-KIT Classic RGB P240 держится на отметке 66-69°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 50 Вт, в выключенном состоянии 0,92 Вт, в LinX 0.7.0 достигает 150 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания MSI MAG B550 Tomahawk, не превышающее 45°C.

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AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе MSI MAG B550 Tomahawk с процессором AMD Ryzen 7 3700X.

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Тестирование твердотельного Seagate FireCuda 520 PCIe Gen4 NVMe с поддержкой NVMe происходило из первого слота M.2, отмечен как M.2_1, с установленным фирменным радиатором M.2 Shield Frozr.

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Для дальнейшего тестирования Ryzen 7 3700X был разогнан методом «Precision boost overdrive + BCLK + Offset voltage», являющимся максимально подходящим для рассматриваемой платы. К сожалению, другие методики не приводили к желаемому результату: в зависимости от режима наблюдалось падение производительности на 2-10%.

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Такой режим позволил достичь частоты 4400 МГц для пяти ядер и 4375 МГц для всех ядер при напряжении 1.425-1.5 В. После снятия всех лимитов процессор Ryzen 7 3700X прогревается до 75°C.

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Оперативная память разгонялась до максимальной частоты с сохранением режима IF 1:1. Материнская плата играюче расправляется с моим комплектом и выжимает положенные 3800/1900 МГц с таймингами «16-16-16 32-1Т». Даже скучно стало.

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Максимальным достижением становится отметка 4466 МГц, выше система даже не стартует, IF автоматически сбрасывается до 1116 МГц.

450x432 215 KB. Big one: 539x518 159 KB

Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20
Single Core, All Cores, pts


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3DMark Time Spy
Physics, баллы


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Linx v0.7.0
Memory = 8192, GFlops


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory write, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory copy, Мбайт/с


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс


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WinRAR 5.90 x64
Speed, KB/s


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температурный режим

С жидкостной системой охлаждения EKWB EK-KIT Classic RGB P240 были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C

Linx v0.7.0
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура зоны VRM, °C

Linx v0.7.0
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура чипсета, °C

Linx v0.7.0
Меньше – лучше


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Новые твердотельные накопители NVMe на интерфейсе PCIe 4.0 x4 оказываются очень горячими, неимоверными источниками тепла. Если с радиатором M.2 Shield Frozr температура держится в разумных пределах, то в тестировании скоростных показателей без элементов охлаждения быстро наступает троттлинг: датчик информирует о достижении 80°C, но пирометр фиксирует все 95-96°C. Вывод прост: требуется охлаждение.

Температура твердотельного накопителя SSD NVMe, °C

CrystalDiskMark
Меньше – лучше


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Заключение

По заверению производителя, материнская плата MSI MAG B550 Tomahawk должна стать новым хитом в ассортименте компании и потеснить решения конкурентов, предлагая сбалансированные характеристики при демократичной стоимости, что позволит новинке поддержать статус народной любимицы Tomahawk. Отчасти это правда. Новинка получила неплохой набор интерфейсов, наделена хорошей подсистемой питания, эффективной системой охлаждения и хорошим разгонным потенциалом. Но без противоречий не обошлось.

Непосредственно сам чипсет AMD B550 как показывает практика, далек от демократичных взглядов своих создателей и уступает предшественнику: благо хотя бы дешевле старшего брата X570. Основное отличие между ними – системная логика B550 потеряла чипсетные линии PCIe 4.0, два ультраскоростных твердотельных накопителя на такую материнскую плату уже не поставишь, только один, который откушает процессорные линии PCIe четвертого поколения. Зато он обходится без активного охлаждения и карликовую вертушку мы теперь не увидим. Официальная поддержка процессоров Ryzen 1000 и 2000 пропала, хотя у моих коллег по цеху без проблем функционируют Ryzen 3200G/3400G, возможно и младшие заведутся, нужно групповое тестирование при наличии таковых CPU: у меня, к сожалению, таковых нет.

Непосредственно к модели MSI MAG B550 Tomahawk замечаний нет. Перед нами добротная материнская плата с хорошим качеством изготовления и оснащения. Мелкие нарекания у меня к дизайну, особенно в сравнении с прошлыми версиями Tomahawk, но как говорится у всех вкусы разные. Подведем итоги.

Материнская плата MSI MAG B550 Tomahawk – это среднебюджетная модель в иерархии производителя по оснащению, но уже в своем сегменте она наделена всем самым необходимым, а разгонный потенциал у нее не слабее старших решений на X570. Остается открытый вопрос рыночной стоимости, но если посмотреть по магазинам, то первые партии B550 ни у одного из брендов не отличаются низким ценником, поэтому не будем спешить с выводами и чуточку подождем. А пока вы будете приглядываться к актуальным решениям, то первая ласточка в виде MSI MAG B550 Tomahawk должна вас заинтересовать.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI MAG B550 Tomahawk.

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Теги

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Чебуратор Иванов
13:28
а всё равно на текущие старшие цену ронять придётся. соответственно и народные текущие также, иначе сравняются :)
Процессор AMD Ryzen 3 3300X признан выбором оверклокеров в Европе
D3m0n
13:26
Мне вот жутко интересно, как оно по сравнению с например MSI X470 GAMING PRO MAX или MSI X470 GAMING PLUS MAX, они по сути почти одинаковы, первую можно за 9500 взять. 4000-е туда в любом случае влезу...
Выясняем целесообразность переплаты за старший чипсет для AMD Ryzen - эксперты Hardware Unboxed протестировали и сравнили VRM материнских плат на B450, B550 и X570 чипсетах
Денис Синяков
13:24
Не нашел. Это тест какой хоть видеокарты ?
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bepcyc
13:22
Вчера мигнул алерт на 3600XT в amazon.co.uk, https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600xt-100-100000281box-a2308927.html?hloc=uk&hloc=at&hloc=de Они уже рядом. Но я жду 4000, жене надо комп обновить )
Настольные процессоры Ryzen 4000-й полностью готовы к массовому производству
AggroShkolyar
13:18
Шота кал. В 720р предлагают мне тени разглядывать. Вообще разницы не заметил.
Новая модификация для The Witcher 3 полностью меняет свет, тени и отражения, значительно улучшая визуальную составляющую культовой игры
Евгений Сенников
13:17
Нет ты
Настольные процессоры Ryzen 4000-й полностью готовы к массовому производству
Haustmyrkr
13:16
Выключил после первого выстрела из дробовика. Это пи..ец........
Энтузиаст поделился свежим геймплем фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4
8k_480Hz
13:14
Надо репортить, будут банить.
Настольные процессоры Ryzen 4000-й полностью готовы к массовому производству
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