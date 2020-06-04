Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5, основанной на движке Dunia Engine v2. С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (х64 версия).
- Процессор: Intel Core i5-2400 или AMD FX-6300 ВЕ.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTХ 670 2048 Мбайт или ATI Radeon HD 7870 2048 Мбайт.
Рекомендованные системные требования:
- Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (х64 версия).
- Процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTХ 970 4096 Мбайт или ATI Radeon R9 290Х 4096 Мбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.0.14.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Геометрия мира и растительности - максимальная.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - TAA.
- Размытие в движении - включено.
- Текстуры HD - включены.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памятиВидеопамять
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Оперативная память
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Мбайт
Для комфортной игры в Far Cry 5 потребуется игровой компьютер с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной шестью гигабайтами набортной памяти.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080Разгон
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Номинал
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2560х1080Разгон
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Номинал
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2560х1440Разгон
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Номинал
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3440х1440Разгон
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Номинал
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3840х2160Разгон
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Номинал
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1% low и average FPS
Игра Far Cry 5 предъявила умеренные требования к графической подсистеме. Подавляющее большинство видеокарт продемонстрировало высокие результаты в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440. Небольшие проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у ускорителя GeForce GTX 1650.
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В разрешении 2560х1440 высокие результаты показало большинство участников тестирования. В штатном режиме низкую производительность продемонстрировали только младшие карты. После разгона модели Radeon RX 590 и GeForce GTX 1650 Super обеспечили комфортную производительность.
Разрешение 3440х1440 "покорилось" всем старшим видеокартам и половине "середнячков".
В разрешении 3840х2160 высокие результаты показали все старшие видеокарты, включая Radeon RX 5700 XT.
В проекте Far Cry 5 доминировали видеокарты компании NVIDIA. Тем не менее, графический ускоритель Radeon RX 5700 XT смог конкурировать с таким серьезным соперником, как GeForce RTX 2070 Super. В свою очередь младший сородич красной карты конкурировал с моделью GeForce RTX 2060 Super.
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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Номинал
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Разгон
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Игра Far Cry 5 предъявила низкие требования к мощности процессоров. Как следствие все участники тестирования обеспечили комфортную производительность. Правда, младшие модели были вдвое медленнее старших CPU. В данном проекте доминировали процессоры компании Intel. Однако справедливости ради стоит отметить, что отставание продукции компании AMD было минимальным.
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