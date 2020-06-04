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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5, основанной на движке Dunia Engine v2. С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (х64 версия).
  • Процессор: Intel Core i5-2400 или AMD FX-6300 ВЕ.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTХ 670 2048 Мбайт или ATI Radeon HD 7870 2048 Мбайт.

Рекомендованные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (х64 версия).
  • Процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTХ 970 4096 Мбайт или ATI Radeon R9 290Х 4096 Мбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.0.14.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Геометрия мира и растительности - максимальная.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Текстуры HD - включены.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Для комфортной игры в Far Cry 5 потребуется игровой компьютер с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной шестью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Игра Far Cry 5 предъявила умеренные требования к графической подсистеме. Подавляющее большинство видеокарт продемонстрировало высокие результаты в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440. Небольшие проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у ускорителя GeForce GTX 1650.

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В разрешении 2560х1440 высокие результаты показало большинство участников тестирования. В штатном режиме низкую производительность продемонстрировали только младшие карты. После разгона модели Radeon RX 590 и GeForce GTX 1650 Super обеспечили комфортную производительность.

Разрешение 3440х1440 "покорилось" всем старшим видеокартам и половине "середнячков".

В разрешении 3840х2160 высокие результаты показали все старшие видеокарты, включая Radeon RX 5700 XT.

В проекте Far Cry 5 доминировали видеокарты компании NVIDIA. Тем не менее, графический ускоритель Radeon RX 5700 XT смог конкурировать с таким серьезным соперником, как GeForce RTX 2070 Super. В свою очередь младший сородич красной карты конкурировал с моделью GeForce RTX 2060 Super.

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Номинал

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 Разгон

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Игра Far Cry 5 предъявила низкие требования к мощности процессоров. Как следствие все участники тестирования обеспечили комфортную производительность. Правда, младшие модели были вдвое медленнее старших CPU. В данном проекте доминировали процессоры компании Intel. Однако справедливости ради стоит отметить, что отставание продукции компании AMD было минимальным.

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