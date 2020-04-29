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В игре Assassin's Creed Odyssey первое место уверенно удерживала связка Core i5-9400F & GeForce GTX 1660. Она опережала расположившуюся на втором месте систему AMD на 17-20%. Игра предъявила настолько высокие требования к графической подсистеме, что обе конфигурации сумели показать приемлемую производительность только после разгона.

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В шутере Battlefield V в штатном режиме обе связки продемонстрировали одинаковую производительность. После разгона вперед вышла система, основанная на комплектующих компании AMD.

В боевике Call of Duty: Modern Warfare между соперничающими конфигурациями был зафиксирован паритет в разрешении 1920 х 1080. После перехода в 2560 х 1440 на первую позицию вышла связка с видеокартой GeForce GTX 1660.

В проекте Far Cry New Dawn уверено лидировала связка из процессора Intel и графического ускорителя NVIDIA.

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В игре Hitman 2 настала очередь блистать фирменной связке видеокарта & процессор компании AMD.

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В проекте Need for Speed Heat система Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 не оставила никаких шансов конкуренту. Отрыв составил впечатляющие 12-21%.

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В очередном приключении госпожи Лары Крофт лидировала конфигурация Ryzen 5 3600 & Radeon RX 590.

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В фантастическом рубилове Star Wars Jedi: Fallen Order «сине/зеленая» система заметно опередила своего «красного» конкурента.

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Связка Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 опередила конфигурацию Ryzen 5 3600 & Radeon RX 590 в пяти играх из восьми и уступила в трех.

Обе связки показали высокие результаты в разрешении 1920 х 1080. Однако в 2560 х 1440 у них возникли затруднения с обеспечением комфортной производительности.

По соотношению цена/производительность в номинальном режиме работы система с процессором Intel и графическим ускорителем NVIDIA была выгоднее для покупки, чем конфигурация AMD. После разгона конфигурация Ryzen 5 3600 & Radeon RX 590 вплотную приблизилась к «сине-зеленой» системе, но все еще была менее привлекательной для покупки.

В данном тестировании победила связка Core i5-9400F & GeForce GTX 1660. Она была быстрее «красного» конкурента в обоих режимах работы, вдобавок оказалась и выгоднее для покупки.

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