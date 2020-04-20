Вступление

В данном обзоре будет рассмотрено довольно необычное противостояние. Соперниками стали представители прошлого и нового поколения видеокарт NVIDIA – GeForce RTX 2070 и GeForce GTX 1080, с которыми в свою очередь конкурировал «красный» ускоритель Radeon RX Vega 64.

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Посмотрим, кто победит.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Игры серии Assassin's Creed всегда были лучше оптимизированы под ускорители NVIDIA, поэтому нет ничего удивительного в том, что представители «зеленого» лагеря доминировали в этом проекте. Видеокарта GeForce RTX 2070 уверенно опережала обоих соперников.

В фантастическом боевике Borderlands 3 в полной мере раскрылся потенциал «красного» ускорителя Radeon RX Vega 64. Благодаря наличию API DirectX 12 он на равных конкурировал со старшей моделью из «зеленого» лагеря. Правда, стоит отметить, что в разрешении 2560 х 1440 у всех подопытных наблюдались проблемы с обеспечением комфортной производительности в номинальном режиме работы. Однако «доктор Разгон» частично вылечил этот недостаток.

В продолжении знаменитой серии Gears 5 первую строчку уверенно удерживала видеокарта GeForce RTX 2070. Между графическими ускорителями GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64 наблюдался паритет.

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В знаменитой игре Grand Theft Auto V в разрешении 1920 х 1080 процессор настолько ограничил потенциал видеоускорителей, что все участники тестирования показали практически равные результаты. Однако с ростом разрешения видеокарты NVIDIA начали уходить в отрыв от представителя «красного» лагеря. В итоге в разрешении 2560 х 1440 модели GeForce RTX 2070 и GeForce GTX 1080 разделили первую позицию.

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В проекте Rage 2 безоговорочно доминировал графический ускоритель GeForce RTX 2070. Помимо него впечатляющие результаты показала модель компании AMD, опередившая GeForce GTX 1080 на 15-16%.

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В фэнтэзийном бестселлере The Witcher 3: Wild Hunt вновь уверенно лидировала старшая видеокарта NVIDIA. Между графическими ускорителями GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64 был зафиксирован паритет, но при этом они отстали от лидера на 10-18%. Правда, реабилитирующим фактором для данных моделей стало то, что они обеспечили комфортную производительность даже в разрешении 2560 х 1440.

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В стратегии Total War: Three Kingdoms на первой строчке расположился графический ускоритель GeForce RTX 2070, второе место заняла видеокарта GeForce GTX 1080 и замкнула троицу «красная» модель Radeon RX Vega 64. Игра предъявила настолько высокие требования к графической подсистеме, что разрешение 2560 х 1440 потянула только разогнанная карта GeForce RTX 2070.

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В зомби-шутере World War Z настал звездный час видеокарты Radeon RX Vega 64. Она уверенно расположилась на первой позиции, опередив GeForce RTX 2070 на 6%. Графический ускоритель GeForce GTX 1080 играл роль статиста.

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Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности графических ускорителей в восьми играх видно, что победителем в проведенном тестировании стала видеокарта GeForce RTX 2070. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала ускорители GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64, разделившие второе место, на 5-13%.

Однако не стоит сбрасывать со счетов и представителя компании AMD – Radeon продемонстрировал впечатляющие результаты в таких играх, как Borderlands 3, Rage 2 и World War Z. В свою очередь карта GeForce GTX 1080 не показала себя мальчиком для битья. Она уверенно конкурировала с «красной» моделью в четырех проектах из восьми.

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Большим плюсом для всех подопытных стало то, что они обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр. Однако в таких проектах, как Borderlands 3 и Total War: Three Kingdoms в разрешении 2560 х 1440, у них возникли затруднения с обеспечением комфортной производительности.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

