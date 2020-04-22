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В игре Assassin's Creed Origins в штатном режиме лидировала видеокарта GeForce GTX 1660 Ti. Следом за ней расположился графический ускоритель GeForce GTX 1660 Super. Третью строчку разделили карты GeForce GTX 1660 и Radeon RX Vega 56. После разгона первую позицию сохранил ускоритель GeForce GTX 1660 Ti, а вот в борьбу за второе место включилась карта Radeon RX Vega 56.

В фантастическом боевике Borderlands 3 безоговорочным лидером была видеокарта Radeon RX Vega 56. В зависимости от режима работы она на 23-31% опережала расположившийся на втором месте ускоритель GeForce GTX 1660 Ti.

Игра предъявила настолько суровые требования к графической подсистеме, что комфортную производительность смогли обеспечить только карты Radeon RX Vega 56 и GeForce GTX 1660 Ti. Причем для достижения этой планки ускоритель компании NVIDIA был разогнан.

В проекте Gears 5 на первом месте снова расположился старший графический ускоритель компании AMD. Только в этот раз его отрыв от ближайшего преследователя был заметно меньше: 8-13%.

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В знаменитой песочнице Grand Theft Auto V на первой позиции расположилась видеокарта Radeon RX Vega 56. Второе место занял графический ускоритель GeForce GTX 1660 Ti, и третью строчку оккупировала карта GeForce GTX 1660 Super.

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В безумном шутере RAGE 2 очередной раз лидировала старшая карта из красного лагеря. В зависимости от режима работы она опережала ускоритель GeForce GTX 1660 Ti на 7-13%.

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В финальном проекте, посвященном приключениям Геральта, в номинальном режиме работы первую позицию разделили графические ускорители Radeon RX Vega 56 и GeForce GTX 1660 Ti. На второй строчке расположилась видеокарта GeForce GTX 1660 Super, а третье место занял ее младший сородич GeForce GTX 1660. После разгона в лидеры вышла старшая видеокарта компании NVIDIA.

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В стратегии Total War: Three Kingdoms в штатном режиме лидировала видеокарта GeForce GTX 1660 Ti. Следом за ней расположился графический ускоритель Radeon RX Vega 56, и замкнула тройку лидеров карта GeForce GTX 1660 Super. После разгона ускоритель компании AMD значительно повысил производительность, благодаря чему смог догнать лидера.

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В зомбо-апокалипсисе World War Z взошла звезда успеха видеокарт компании AMD. Во-первых, ускоритель Radeon RX 590, до этого выступавший статистом, смог на равных конкурировать со старшей картой компании NVIDIA. Во-вторых, видеокарта Radeon RX Vega 56 ушла просто в неприличный отрыв 26-32% от ускорителя GeForce GTX 1660 Ti.

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По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировал графический ускоритель Radeon RX Vega 56. На втором месте расположилась карта GeForce GTX 1660 Ti, а третью строчку занял ускоритель GeForce GTX 1660 Super.

После разгона расстановка сил не изменилась, разве что старшая карта компании AMD ушла в заметный отрыв от зеленого конкурента.

Теперь давайте более детально изучим противостояние видеокарт GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX Vega 56 в отдельно взятых играх:

Ускоритель GeForce GTX 1660 Ti был быстрее карты Radeon RX Vega 56 в играх Assassin's Creed Origins и Total War: Three Kingdoms.

Ускоритель GeForce GTX 1660 Ti был в паритете с картой Radeon RX Vega 56 в игре The Witcher 3: Wild Hunt.

Ускоритель GeForce GTX 1660 Ti был медленнее карты Radeon RX Vega 56 в играх Borderlands 3, Gears 5, Grand Theft Auto V, RAGE 2 и World War Z.

Видеокарта GeForce GTX 1660 Ti опередила Radeon RX Vega 56 в двух играх из восьми, показала равные результаты в одной и отстала от красного конкурента в шести проектах.

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Большим достоинством всех участников тестирования стало то, что они продемонстрировали высокие результаты в большинстве игр. Однако в таких проектах, как Borderlands 3 и Total War: Three Kingdoms у некоторых видеокарт возникли затруднения с обеспечением комфортной производительности.

По соотношению цена/производительность в штатном режиме работы первое место заняла видеокарта GeForce GTX 1660. На второй позиции расположились сразу три ускорителя GeForce GTX 1660 Super, Radeon RX Vega 56 и Radeon RX 590. Третья строчка осталась за картой GeForce GTX 1660 Ti.

После разгона лидирующую позицию разделили графические ускорители GeForce GTX 1660 и Radeon RX Vega 56. Второе место оккупировали видеокарты GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 590. Аутсайдером остался ускоритель GeForce GTX 1660 Ti.

Победителем данного тестирования можно смело назвать видеокарту Radeon RX Vega 56. Она уверенно лидировала в шести играх из восьми, вдобавок была очень привлекательной для покупки, особенно после разгона.

Графический ускоритель GeForce GTX 1660 Ti оказался весьма интересным продуктом. Данная модель смогла достойно конкурировать с лидером, в общем зачете отстав от него всего на 5-10%. К плюсам видеокарты GeForce GTX 1660 Ti можно отнести ее высокую производительность, малые энергопотребление и тепловыделение. Однако ахиллесовой пятой данного ускорителя стала его высокая стоимость, из-за которой он был малопривлекателен для покупки.

Тем не менее, необходимо упомянуть о том, что видеокарта Radeon RX Vega 56 стремительно исчезает с рынка графических ускорителей. И у компании AMD пока нет достойной замены, с уникальным соотношением цена/производительность. Естественно в рамках данного ценового сегмента. Поэтому в обозримом будущем положение GeForce GTX 1660 Ti заметно улучшится.

Экономным покупателям хорошо подойдет видеокарта GeForce GTX 1660. Она показала высокие результаты в большинстве протестированных игр. Однако главным козырем данного ускорителя стала его умеренная стоимость, благодаря которой он оказался очень привлекательным для покупки.

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Дмитрий Олегович aka PhoenixОС