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В приключенческом экшне, посвященном похождениям египетского меджая, сложилась весьма интересная расстановка сил. В данной игре доминируют видеокарты компании NVIDIA, однако система с графическим ускорителем Radeon RX 5700 опередила конфигурацию с GeForce RTX 2070. Казалось бы нонсенс, однако, все дело в большой процессорозависимости проекта. Мощный процессор Ryzen 5 3600, поддерживающий двенадцать потоков, "вытащил" производительность красной карты.

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В шутере Borderlands 3 обе конфигурации показали очень близкие результаты. Примечательно, что в разрешении 1560х1440 нагрузка на видеокарты была настолько высокой, что только после разгона они смогли обеспечить комфортную производительность.

В шутере Borderlands 3 обе конфигурации показали очень близкие результаты. Примечательно, что в разрешении 1560х1440 нагрузка на видеокарты была настолько высокой, что только после разгона они смогли обеспечить комфортную производительность.

В игре Grand Theft Auto V сложилась парадоксальная ситуация. В разрешении 1920х1080 впереди была конфигурация с процессором и видеокартой AMD, однако в разрешении 2560х1440 она откатилась на вторую позицию. В этом нет ничего удивительного, так как в FullHD определяющую роль играет мощность ЦП. Именно благодаря Ryzen 5 3600 видеокарта Radeon RX 5700 опередила зеленого конкурента. Однако в разрешении 2560х1440 производительность любых радеонов заметно снижается и именно поэтому связка AMD не смогла удержать лидерство.

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В пост апокалиптическом боевике RAGE 2 уверенно лидировала связка процессора Intel и видеокарты NVIDIA. Многие спросят: "А как же вулкан? Ведь именно в этом API доминируют радеоны!". Ответ прост - в недавних драйверах компания NVIDIA заметно повысила производительность ускорителей Turing в API Vulkan. Именно поэтому в RAGE 2 карта GeForce RTX 2070 показала высокие результаты.

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В фэнтезийном проекте The Witcher 3: Wild Hunt конфигурация Core i5-9400F и GeForce RTX 2070 была на 9-12% быстрее системы AMD.

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В оставшихся двух играх Total War: Three Kingdoms и World War Z конкурирующие связки продемонстрировали близкую производительность.

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По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, в штатном режиме работы между подопытными был зафиксирован паритет. После разгона в разрешении 2560 х 1400 связка с видеокартой GeForce RTX 2070 опередила конфигурацию с ускорителем Radeon RX 5700 на 5%.

Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

Конфигурация Core i5-9400F и GeForce RTX 2070 была быстрее связки Ryzen 5 3600 и Radeon RX 5700 в играх Gears 5, Rage 2, The Witcher 3: Wild Hunt и Total War: Three Kingdoms.

Конфигурация Core i5-9400F и GeForce RTX 2070 была в паритете со связкой Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 в играх Borderlands 3, Grand Theft Auto V и HITMAN 2.

Конфигурация Core i5-9400F и GeForce RTX 2070 была медленнее связки Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700 в играх Assassin's Creed Origins и World War Z.

Система с процессором Intel и видеокартой NVIDIA опередила конфигурацию AMD в четырех играх из восьми, показала равные результаты с конкурентом в двух проектах и была медленнее в двух играх.

Обе связки продемонстрировали высокие результаты в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440, что является большим плюсом для них.

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По соотношению цена/производительность конфигурации Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 и Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700 были одинаково привлекательными для покупки.

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Данное тестирование не выявило победителя. Обе конфигурации оказались равными соперниками, продемонстрировавшими близкую производительность и паритет в привлекательности для покупки. Поэтому предоставляю нашим читателям возможность самостоятельно выбрать фаворита в соответствии с личными предпочтениями.

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Дмитрий Олегович aka PhoenixОС