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Вступление

На российском рынке всегда ценилась техника с наилучшим соотношением цены и характеристик, что сказалось на популярности моделей из бюджетного сегмента. Если же доступная модель обладала некоторыми атрибутами старших версий, ее шансы на успех лишь росли.

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Повторяется ситуация и на примере ноутбуков. Компания ASUS активно развивает две линейки ультрабуков – имиджевую ZenBook и повседневную VivoBook . И последние с каждым поколением становятся всё интереснее и привлекательнее. Акцент делается на компактности и мобильности, применяются дисплеи с тонкими рамками, энергоэффективные компоненты и различные решения для увеличения автономности.

Сегодня мы рассмотрим ноутбук, выполненный в стиле ультрабуков VivoBook, обладающий схожими стилистическими решениями и даже записанный некоторыми магазинами в вышеупомянутое семейство.

Речь идет о ASUS Laptop 15 X509FL. Эта модель не относится к линейке VivoBook и является обычным ноутбуком с неплохим соотношением стоимости и характеристик. А в чем-то она даже выгодно выделяется на фоне ультрабуков.

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Технические характеристики

Модель ASUS Laptop 15 X509FL Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core i3-8145U / Core i5-8265U / Core i7-8565U Видеопроцессор NVIDIA GeForce MX250 Операционная система Microsoft Windows 10 / Endless OS Оперативная память До 16 Гбайт Встроенная память SSD: 128, 256, 512 Гбайт

HDD: 500, 1000 Гбайт Экран 15.6", 1366 х 768;

15.6", 1920 х 1080 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi; Bluetooth Аккумулятор 32 Вт*ч Размеры 360 х 235 х 22.9 мм Масса 1.8 кг Цена 48 995* руб.

Как видим, вариантов модификаций много, что позволит выбрать оптимальный вариант для покупки. Тестируемая версия выделена жирным шрифтом и предлагает всю необходимую для повседневного использования функциональность.

Внешний вид и конструкция

Ноутбук выполнен в темно-серой цветовой гамме. В качестве материала корпуса используется пластик с полуматовой поверхностью. Верхняя крышка лишена каких-либо текстурных или графических решений, поверхность украшена только логотипом производителя в центре.

Нижняя крышка закрывает всю площадь корпуса и выполнена из прочного шершавого пластика. За счет скруглений по периметру корпус воспринимается тоньше, чем на самом деле.

Корпус опирается на поверхность через четыре крупных резиновых ножки, слева и справа от пользователя выполнены решетки динамиков.

Вентиляционные отверстия смотрят вниз. Крышка дисплея не служит для разделения потоков воздуха. Холодный воздух забирается с одной стороны корпуса, нагретый выбрасывается с обратной стороны корпуса.

Рабочая зона выполнена из пластика. Рамка дисплея черная, топкейс повторяет цветовую гамму верхней крышки.

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Визуально ноутбук очень хорошо повторяет дизайн ультрабуков из линейки VivoBook, отличаясь лишь материалами изготовления и массогабаритными показателями.

Максимальный угол раскрытия не получится назвать широким, но его достаточно для комфортной эксплуатации, как за столом, так и при размещении компьютера на коленях.

Крышка дисплея не приподнимает корпус над поверхностью – механизм ErgoLift еще не перекочевал на базовые модели ноутбуков.

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На правой грани можно увидеть кенсингтоновский замок, два порта USB-A 2.0, комбинированный аудиоразъем 3.5 мм и слот для карты памяти microSD. Здесь же расположены два световых индикатора активности.

На левой стороне основное пространство занято вентиляционной решеткой для выброса нагретого воздуха. Также здесь находится круглый разъем питания и порты USB-C 3.1 Gen 1, USB-A 3.1 Gen 1, HDMI 1.4.

В целом, набор интерфейсов универсален и позволит успешно подключить всю необходимую периферию.

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Дизайн корпуса выполнен похожим на ультрабуки и делает ноутбук привлекательнее среди конкурентов. Хотя все внешние панели пластиковые, внутри корпуса используется металлический усилитель, да и сами панели обладают неплохой жесткостью. Это позволило добиться хорошей жесткости конструкции. Зазоры между деталями минимальны, лишних люфтов не наблюдается.

Клавиатура и тачпад

«Топкейс» обладает ровной поверхностью, а клавиатура немного возвышается над поверхностью. Визуально зона клавиатуры не выделяется. Сама поверхность подобрана достаточно грамотно, хорошо сохраняет презентабельный внешний вид и не обладает склонностью к накоплению отпечатков пальцев.

Для облегчения открывания в основной части корпуса предусмотрен небольшой срез. А вот при попытке раскрыть ноутбук одной рукой нижняя часть немного приподнимается – придется немного придерживать ее. Обратной стороной плотных петель является надежная фиксация любого выбранного положения.

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Клавиатура островного типа возвышается над поверхностью корпуса на несколько миллиметров. Клавиши скруглены и обладают оптимальной площадью. Вместе с достаточными интервалами достигается минимальное количество ошибочных нажатий. Активность клавиши Caps Lock и режима работы функциональных клавиш обладают светодиодными индикаторами.

В правой части предусмотрен компактный цифровой блок клавиш. В верхнем правом углу расположена клавиша питания – стоит учитывать это при активной работе с правой часть клавиатуры.

В нашей модификации клавиатура снабжена светодиодной подсветкой белого цвета с возможностью регулировки яркости.

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Площадь тачпада достаточно крупная, со скругленными углами. Поверхность приятная, кнопки совмещены с панелью. К отзывчивости сенсора не возникает никаких нареканий, управление жестами поддерживается.

Работать с нашим героем удобно, в пользу этому играет использование грамотно сконфигурированной клавиатуры с комфортным и понятным ходом клавиш. Для работы в темноте пригодится комфортная подсветка клавиатуры с возможностью регулировки.

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Хотя при длительном использовании большинство пользователей используют отдельную мышь, достаточно часто приходится пользоваться и тачпадом. Особенно это актуально при работе вне дома или офиса. ASUS Laptop 15 оснащается качественной сенсорной панелью с хорошей чувствительностью и приятным управлением.

Дисплей

Диагональ дисплея – 15.6". Это стандартный типоразмер, обеспечивающий компромисс между мобильностью и удобством использования. Интересно, что производитель предусмотрел три варианта матриц.

Топовая версия ASUS Laptop 15 X509FL получает дисплей IPS-level с разрешением 1920 х 1080 точек и широкими углами обзора. Варианты попроще комплектуются матрицами TN с 1366 х 768 или 1920 х 1080. Нам на тест достался последний.

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В соответствии с тенденциями развития ноутбуков боковые рамки дисплея выполнены узкими: относительная площадь экрана составляет 82.5%. Именно это создает основное сходство с моделями из линейки VivoBook. Помимо всего прочего, этот фактор подразумевает меньшие габариты корпуса при сохранении диагонали экрана.

Изображение воспринимается максимально натуральным, цветопередача сохраняется при взгляде слева и справа. При отклонениях по вертикали – контрастность меняется. Впрочем, это стандартная ситуация для дисплеев такого класса.

Белый цвет отображается натурально, без заметных отклонений по цветовой гамме и температуре.

Черный цвет имеет синеватый оттенок. Он становится немного ярче при взгляде под углом, но не вызывает неудобств при работе с ноутбуком.

С помощью колориметра были проведены замеры яркости подсветки, а также протестировано качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 232 0.539 430 50 91 0.211 431 0 13 0.031 419

Диапазон яркости подсветки не слишком широкий, но его достаточно для комфортной работы в большинстве ситуаций. Могут возникать неудобства при использовании на улице в солнечную погоду, но едва ли это будет популярным сценарием. А вот контрастность показалась не самой высокой.

Графики расположились достаточно близко друг к другу, неплохо повторяя расположение референсного значения. Правда, назвать совпадение идеальным не получится.

Похожим образом выглядят и показатели на втором графике. При достаточно близком положении к референсу наблюдается нестабильность показателей, хотя и слабо выраженная.

Цветовая температура завышена относительно общепринятого показателя в 6500 К. График расположился в диапазоне 6800 – 7500 К. Хотя показатель завышен, отклонение небольшое и увидеть его в процессе использования едва ли удастся.

А вот цветовой диапазон заметно скромнее общепринятого треугольника RGB. Впрочем, не наблюдается заметного преобладания одного из оттенков. Это позволяет сохранить достаточный цветовой баланс без заметного уклона к одному из основных цветов.

Точки серого клина распределились поблизости от границ дельты, не отличаясь кучностью. Паразитные оттенки могут присутствовать, но едва ли будут создавать неудобства при использовании.

Дисплей получился неплохим, особенно если учесть что речь идет далеко не о флагманском устройстве. Калибровку цветопередачи нельзя назвать идеальной, но и серьезных претензий к качеству цветопередачи не возникает. Отметим такие приятные моменты, как узкие боковые рамки и матовую поверхность, позволяющую избежать резких бликов и отражений ярких источников света.

Стоит также отметить наличие трех вариантов дисплеев. Таким образом пользователь получает максимально широкий выбор модификаций и может подобрать наилучший вариант именно для себя.

Программное обеспечение и прошивка

Традиционно ноутбук комплектуется лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. В данном случае используется домашняя версия и ее хватит под любые типичные задачи для данного аппарата. Некоторые из модификаций поставляются без операционной системы, оставляя за пользователем выбор. Такой вариант подойдет желающим сэкономить на покупке лицензии или пользователям иных операционных систем.

Значительных изменений в интерфейсе производитель не предусмотрел, ограничившись установкой базового набора фирменных утилит. Впрочем, это стандартная ситуация для современных ноутбуков.

Аппаратная платформа и производительность

Модель X509FL предполагает выбор из трех процессоров. Тестируемая модификация получила Intel Core i3-8145U, еще есть варианты на базе Intel Core i5-8265U и Intel Core i7-8565U.

ЦП Intel Core i3-8145U выполнен по 14 нм техпроцессу и оснащен двумя ядрами с одновременной работой в четыре потока. Базовая тактовая частота составляет 2.1 ГГц, в режиме Turbo Boost она может увеличиваться до 3.9 ГГц.

Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт, из них 4 Гбайт встроено и 4 Гбайт выполнены отдельным модулем.

За обработку графики отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250 с 2 Гбайт собственной памяти GDDR5.

Обратимся к различным тестам производительности и оценим возможности данной конфигурации.

Как видим, ноутбук не претендует на звание лидера производительности, но его возможностей хватит для повседневного использования при средних нагрузках.

Отдельного внимания достойна система охлаждения. Здесь не обнаруживается развитой системы тепловых трубок и радиаторов, да и вентилятор всего один.

Подобную конфигурацию мы уже недавно встречали на примере одной из моделей VivoBook с дисплеем 14 дюймов. Вентилятор нагнетает воздух внутрь корпуса и обдувает практически все внутренние компоненты. Корпус создает "коридор" для движения воздуха. Основная часть материнской платы получает пассивное охлаждение компонентов, а для отвода тепла с процессора и графического ядра предусмотрена тепловая трубка, она передает тепло к радиатору. Воздух продувает радиатор и сразу же покидает корпус.

Такая система охлаждения получается максимально компактной и легкой, но не сможет претендовать на высокие показатели эффективности. И в рамках применения с интегрированной графикой такой вариант исполнения не вызывает никаких вопросов, но сможет ли он справиться с длительной нагрузкой при наличии дискретной видеокарты? Постараемся ответить на этот вопрос с помощью тестирования стабильности.

При максимальной нагрузке ноутбук сразу активирует режим работы TurboBoost и повышает частоты до максимальных. Оперативно переключается в максимальный режим вентилятор. Назвать ноутбук шумным нельзя, даже при максимальной нагрузке шум остается ненавязчивым и будет заметным только в полной тишине.

Максимальная температура зафиксировалась на отметке около 91 градуса примерно через десять минут тестирования. Хотя это существенный показатель, допустимая максимальная температура составляет 100 градусов. Кроме того, ноутбук оперативно снижает температуру до показателя около 75 градусов. Это достигается понижением напряжения на процессоре и последующим снижением частоты работы примерно до отметки в 2.5 ГГц. Таким образом ноутбук обладает возможностью длительной работы под максимальной нагрузкой в режиме TurboBoost, хотя и не обеспечивает максимальный уровень производительности.

Тестирование стабильности отлично отображает ориентированность нашего героя для использования в повседневных задачах. Он способен обеспечить солидный уровень быстродействия, но не сможет показывать максимум своих возможностей в течение длительного времени. А вот предположения касательно температурного режима на процессорах Core i5 и Core i7 наводят на мысль о том, что запас возможностей данной системы охлаждения скромный.

Хотя мы не можем с уверенностью утверждать об использовании одинаковой системы охлаждения для всех конфигураций, вполне возможно, что старшие версии получили более развитую систему охлаждения. Точно можно сказать, что свободного пространства в корпусе достаточно для размещения иной конструкции.

Мультимедиа

За вывод звука отвечает пара динамиков, расположенных слева и справа от тачпада. Они направлены вниз – звук распространяется по окружающему пространству, отражаясь от поверхности стола.

Сами динамики достаточно крупные, уровень их работы хороший благодаря грамотной настройке программной части. Применяется фирменная технология SonicMaster, которая позволяет добиться широкого частотного диапазона и минимализировать количество шумов.

Коммуникация и безопасность

Для выхода в интернет предусмотрен модуль Wi-Fi 802.11ac. Встроенной сетевой карты для работы с проводными локальными сетями не предусмотрено. Это нередкое явление в современных ноутбуках, компания ASUS предусмотрела вариант необходимости подключения к таким сетям и выпустила внешний сетевой адаптер с подключением к стандартному USB разъему. Правда, в комплекте поставки нашего героя данный адаптер отсутствовал. Работа с беспроводными аксессуарами осуществляется посредством модуля Bluetooth v4.1.

За время тестирования ноутбук показал хорошую стабильность работы с беспроводными интерфейсами. Не наблюдалось каких-либо проблем с устойчивостью приема сигнала, корректностью передачи данных, а дальности действия было вполне достаточно для работы из любой точки квартиры, даже если маршрутизатор находился в другом помещении.

Тестируемая модификация не оснащается дополнительными средствами аутентификации пользователя, предполагается использование только пароля. Однако данная модель может комплектоваться дактилоскопическим сканером, работающим с системой Windows Hello.

Файловая система

Предусмотрена возможность установки двух накопителей данных. В качестве системного накопителя используется твердотельный SSD диск формата M.2. В зависимости от модификации его емкость может составлять 128, 256 или 512 Гбайт. Минимальная версия работает по интерфейсу SATA, в двух старших – PCI-e. Соответственно различаться будет не только объем памяти, но и скорость. К нам на тестирование попал вариант с 128 Гбайтами.

Некоторые модификации также комплектуются классическими жесткими дисками формата 2.5" с объемом 500 или 1000 Гбайт. Предполагается их использование в качестве хранилища файлов. Естественно, скорость работы таких накопителей будет скромнее.

Особенностью работы HDD дисков является наличие подвижных частей и слабая стойкость к вибрациям. Производитель позаботился о максимальной сохранности компонента и хранящихся данных, поместив жесткий диск в амортизирующий каркас. Он призван смягчать вибрации и удары, возникающие в процессе эксплуатации. Например, такое решение увеличивает шансы жесткого диска на сохранение работоспособности при падении ноутбука. Безусловно, это не делает диск полностью защищенным от любых перегрузок, но тем не менее.

Кроме того, предусмотрен специальный датчик ускорения, способный определять падение и останавливать диск для сохранности данных.

Эта особенность приятно выделяет модель X509 среди конкурентных предложений.

Оценим скорость работы каждого из накопителей при работе с файлами разных объемов. Для этого было проведено тестирование в программе Crystal Disk Mark.

Как видим, показатели отнюдь не рекордные, но они достаточны для комфортного использования. Пользователь не будет отмечать недостаточной скорости обработки данных, процесс копирования также будет происходить быстро.

Время автономной работы

Емкость встроенного аккумулятора – 32 Вт*ч. Не самый большой показатель, особенно по меркам полноразмерного ноутбука. Для демонтажа аккумулятора потребуется снять тыльную крышку.

Впрочем, используемая аппаратная платформа не отличается большим энергопотреблением. Она разрабатывалась специально для использования в компактных ультрабуках и ориентирована на минимальное потребление.

Проведем тестирование времени автономной работы в различных условиях эксплуатации и оценим возможности нашего героя. Начнем с режима простоя. Ноутбук работает в режиме энергосбережения, все фоновые программы отключены, активно только Wi-Fi соединение. Дисплей отключен.

Результат составил почти одиннадцать часов. Не рекорд, но солидный показатель.

Приблизим тестирование к типичным условиям работы с помощью теста в режиме чтения. Ноутбук работает в режиме минимального энергопотребления, яркость дисплея минимальная, соединение Wi-Fi активно.

В таком режиме аппарат смог продержаться около семи часов, что ожидаемо для данной конфигурации и емкости аккумулятора.

Наконец, проведем тестирование под максимальной нагрузкой. Было проведено два теста – в режиме минимального энергопотребления и в режиме максимальной производительности. Разницу энергопотребления в этих сценариях определяют лимиты питания процессора. К примеру, при включенном энергосбережении ЦП не достигнет максимальной частоты в режиме Turbo Boost, что ведет ко скромному нагреву и меньшим затратам на работу вентилятора. Данный режим тестирования подразумевает максимальную яркость дисплея.

Результаты составили 1:22 и 1:15 соответственно. Опять же, такие показатели логичны для максимальной нагрузки и сравнительно небольшого аккумулятора.

Комплектный адаптер питания компактен и не займет много места, если потребуется взять его с собой.

Для зарядки с нуля до 60 процентов необходимо около 45 минут, полностью аккумулятор будет заряжен через два часа.

После достижения 60 процентов заряда скорость накопления энергии постепенно снижается. Таким образом достигается компромисс между скоростью зарядки и сохранением ресурса аккумулятора.

Можно ли сказать, что герой обзора идеален для использования в поездках и при разъездной работе? В типовых задачах, под которые он рассчитывался – вполне. ASUS Laptop 15 X509FL может обеспечить несколько часов работы даже в сложных условиях, но не всегда этого хватит на полный рабочий день.

Тем не менее, при использовании в офисных задачах аппарат способен продержаться примерно один рабочий день без подзарядки. Хотя активным пользователям лучше подумать о возможности подключения к внешнему источнику энергии. Здесь на помощь придет компактный блок питания, который не займет много места в багаже.

Заключение

Новинка ASUS относится к семейству стандартных ноутбуков для повседневного домашнего или офисного использования. Несмотря на то, что при ее разработке акцент на компактности не делался, она получила дисплей с тонкими рамками и дизайн, напоминающий о более компактных собратьях. По сравнению с имиджевыми моделями скромнее и материалы исполнения.

Качество сборки ASUS Laptop 15 X509FL оставило позитивные впечатления – все детали расположены точно на своем месте, отсутствуют люфты или посторонние звуки, металлические усилители обеспечивают высокую жесткость корпуса.

Примененная аппаратная платформа позволит с комфортом выполнять любые повседневные задачи, а современные компоненты обеспечат максимальную эффективность и скромное энергопотребление. Пользователь не ощутит недостатка вычислительной мощности при веб-серфинге, работе с офисными программами и в иных базовых задачах. Рассчитывать же на солидную игровую производительность или быструю обработку видеофайлов в высоком качестве не стоит – для таких задач предусмотрены модели соответствующего класса.

Однако правда такова, что высокая производительность нужна далеко не всем и именно для таких пользователей хорошо подойдет ASUS Laptop X509FL. Отметим сравнительно небольшую емкость аккумулятора. Объем внутреннего пространства позволяет разместить внутри батарею большей емкости без затруднений с компоновкой. Почему производитель ограничился 32 Вт*ч, осталось непонятным.

Нет и запаса по эффективности работы системы охлаждения. Ее гарантированно хватит для повседневного использования, но длительную работу с максимальной нагрузкой герой обзора обеспечит лишь за счет снижения частоты процессора. Справедливости ради добавим, что ноутбук всегда сохраняет способность работать в режиме Turbo Boost, просто не всегда доступен весь запас производительности.

В итоге перед нами интересное предложение, точно рассчитанное под повседневное использование. Ноутбук хорошо справится с типовыми задачами, но если необходим существенный запас производительности или предполагаются более серьезные нагрузки, лучше подобрать модель дороже.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: