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Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat.

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Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.


700x600 62 KB



Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i5-3570 или AMD FX-6350.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GeForce GTX 760 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7970 3072 Мбайт.

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Рекомендованные:
  • Операционная система: Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1500Х.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GeForce GTX 1060 6144 Мбайт или AMD Radeon RX 580 8192 Мбайт.



Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.



Видеоролик тестового отрезка:

ТЕСТОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ - ссылку!!!



Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт


1920х1080


720x960 62 KB


720x960 62 KB


720x960 62 KB


2560х1080


720x960 62 KB

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720x960 62 KB


720x960 62 KB


2560х1440


720x960 62 KB


720x960 62 KB

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720x960 62 KB


3440х1440


720x960 62 KB


720x960 62 KB


720x960 62 KB

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров


1920х1080


720x960 62 KB


720x960 62 KB

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720x960 62 KB


720x960 62 KB

Приложения



Тестовые конфигурации

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Тесты видеокарт проводились на следующем стенде:
  • Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;
  • Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
  • Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
  • Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
  • Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
  • Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;
  • Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
  • Корпус: открытый тестовый стенд;
  • Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);
  • Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц).

Видеокарты:

  • GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 @ 1960/16000 МГц (ASUS);
  • GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1815/15500 @ 2000/18000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1710/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1770/14000 @ 1980/16000 МГц (ASUS);
  • GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1620/14000 @ 1970/16000 МГц (Gigabyte);
  • GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1650/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1680/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1770/12000 @ 2000/15000 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 1785/14000 @ 2000/15500 МГц (MSI);
  • GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1785/8000 @ 2050/9500 МГц (Palit);
  • GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1725/12000 @ 1950/14000 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 1665/8000 @ 1950/9500 МГц (MSI);

  • GeForce GTX 1080 Ti 11264 Mбайт - 1582/11000 @ 1880/11800 МГц (Palit);
  • GeForce GTX 1080 8192 Mбайт - 1734/10000 @ 2000/11500 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 1070 Ti 8192 Mбайт - 1683/8008 @ 2000/9500 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 1070 8192 Mбайт - 1683/8008 @ 1964/9500 МГц (MSI);
  • GeForce GTX 1060 6144 Mбайт - 1708/8008 @ 1940/9400 МГц (ASUS);
  • GeForce GTX 1060 3072 Mбайт - 1708/8008 @ 1920/9300 МГц (MSI);
  • GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт - 1390/7012 @ 1750/8000 МГц (Palit);
  • GeForce GTX 1050 3072 Mбайт - 1518/7012 @ 1750/8000 МГц (GigaByte);
  • GeForce GTX 1050 2048 Mбайт - 1455/7012 @ 1770/8000 МГц (Palit);

  • GeForce GTX 980 Ti 6144 Mбайт - 1076/7012 @ 1420/8100 МГц (Zotac);
  • GeForce GTX 980 4096 Mбайт - 1216/7012 @ 1440/8000 МГц (Palit);
  • GeForce GTX 970 4096 Mбайт - 1178/7012 @ 1430/8000 МГц (Zotac);
  • GeForce GTX 960 2098 Mбайт - 1178/7012 @ 1450/8000 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 950 2098 Mбайт - 1188/6600 @ 1480/8000 МГц (Palit);

  • Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1755/14000 @ 2000/15000 МГц (MSI);
  • Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1625/14000 @ 1850/15000 МГц (Sapphire);

  • Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт - 1546/950 @ 1680/1050 МГц (Sapphire);
  • Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт - 1471/800 @ 1640/950 МГц (Sapphire);
  • Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);
  • Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);
  • Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI);
  • Radeon RX 560 2048 Мбайт - 1275/7000 @ 1430/8000 МГц (ASUS);

  • Radeon R9 Fury X 4096 Мбайт - 1050/500 @ 1150/500 МГц (Sapphire);
  • Radeon R9 Fury 4096 Мбайт - 1000/500 @ 1100/500 МГц (Sapphire);
  • Radeon RX 480 4096 Мбайт - 1266/8000 @ 1340/8700 МГц (Sapphire);
  • Radeon RX 470 4096 Мбайт - 1206/6600 @ 1330/7600 МГц (Gigabyte);
  • Radeon RX 460 2048 Мбайт - 1206/7000 @ 1350/8000 МГц (PowerColor).

Тесты процессоров проводились на следующем стенде:

  • Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
  • Материнская плата №2: ASUS ROG STRIX Z270H GAMING, LGA 1151;
  • Материнская плата №3: ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4;
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS);
  • Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
  • Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
  • Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
  • Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
  • Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;
  • Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
  • Корпус: открытый стенд;
  • Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Процессоры

  • Core i7-9700KF - 3600-4900 @ 4900 МГц;
  • Core i7-9700F - 4600-4900 МГц;
  • Core i5-9600KF - 3700-4600 @ 5000 МГц;
  • Core i5-9600F - 4400-4600;
  • Core i5-9500F - 4200-4400 МГц;
  • Core i5-9400F - 3900-4100 МГц;
  • Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;
  • Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;

  • Core i7-8700K - 3700 @ 4700 МГц;
  • Core i7-8700 - 3200 @ 4300 МГц;
  • Core i5-8600K - 3600 @ 4700 МГц;
  • Core i5-8600 - 3100 @ 4100 МГц;
  • Core i5-8500 - 3000 @ 3900 МГц;
  • Core i5-8400 - 2800 @ 3800 МГц;
  • Core i3-8350K - 4000 @ 4600 МГц;
  • Core i3-8300 - 3700 МГц;
  • Core i3-8100 - 3600 МГц;
  • Pentium G5600F - 3900 МГц;

  • Core i7-7700K - 4200-4500 @ 4800 МГц;
  • Core i7-7700 - 3600-4200 МГц;
  • Core i5-7600K - 3800-4200 @ 4700 МГц;
  • Core i5-7600 - 3500-4100 МГц;
  • Core i5-7500 - 3400-3800 МГц;
  • Core i5-7400 - 3000-3500 МГц;
  • Core i3-7350K - 4200 @ 5000 МГц;
  • Core i3-7320 - 4100 МГц;
  • Core i3-7300 - 4000 МГц;
  • Core i3-7100 - 3900 МГц;

  • Ryzen 7 3800X - 3900-4500 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 3600Х - 3800-4400 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 3600 - 3600-4200 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 3500Х - 3600-4100 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 3500 - 3600-4100 @ 4200 МГц;

  • Ryzen 7 2700X - 3700-4300 @ 4300 МГц;
  • Ryzen 7 2700 - 3200-4100 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 2600 - 3400-3900 @ 4100 МГц;
  • Ryzen 5 2500Х - 3600-4000 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 3 2300Х - 3500-4000 @ 4200 МГц;
  • Athlon 240GE - 3500 @ 4000 МГц;

  • Ryzen 7 1800X - 3600-4000 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 7 1700X - 3400-3800 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 7 1700 - 3000-3700 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 5 1600X - 3600-4000 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 5 1600 - 3200-3600 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 5 1500X - 3500-3700 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 5 1400 - 3200-3400 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 3 1300X - 3500-3700 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 3 1200 - 3100-3400 @ 4000 МГц.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 441.87 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.1.2.
  • Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.

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Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920х1080, 2560х1080, 2560х1440 и 3440х1440.

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные, минимальные и средние значения FPS. VSync при проведении тестов был отключен.

Дмитрий Прилепских aka PhoenixОС

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Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх


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