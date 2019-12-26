Оглавление

Вступление

Тайваньская компания ADATA Technology планирует расширить горизонты своей деятельности. На январской выставке CES 2020 она представит целый ряд устройств для геймеров, включая ноутбуки, мониторы и периферию. Отечественному потребителю данный бренд хорошо известен как производитель твердотельных накопителей и модулей оперативной памяти. О последнем мы и собираемся поговорить, скрасив ожидание до мероприятия международного масштаба, где произойдут крупные анонсы.

реклама

Линейка оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D41 является топовой серией в сегменте компании и сочетает превосходную производительность и завораживающую подсветку RGB, обеспечивая достойную модернизацию системы. Наборы модулей предлагаются с тактовыми частотами от 2666 МГц до 4133 МГц, хотя в прошлом мы тестировали бескомпромиссный комплект 4600 МГц ! Объем оперативной памяти также варьируется от 8 Гб до 32 Гбайт, позволяя подобрать ОЗУ с необходимыми характеристиками.

В сегодняшнем обзоре мы познакомимся с моделью ADATA XPG Spectrix D41 с частотой 3200 МГц объемом 32 Гбайт, являющейся наиболее привлекательной для геймера с точки зрения производительности, и, конечно же, постараемся раскрыть потенциал.

Техническая информация

Производитель ADATA Линейка XPG Spectrix D41 Тип памяти DDR4 Объем памяти 32 (2 x 16) Гбайт Частота 3200 МГц Тайминги 16-18-18 36-T2 Напряжение 1.35 В Профили XMP №1: 3200 МГц (16-18-18 36-T2, 1.35 В);

XMP №2 3000 МГц (16-18-18 36-T2, 1.35 В) Охлаждение Радиаторы Гарантия 10 лет

реклама

Упаковка и комплектация

Поставляется комплект оперативной памяти 2x16 Гбайт DDR4-3200 ADATA XPG Spectrix D41 в небольшой упаковке с характерным для продукции ADATA дизайном и лаконичным описанием. На лицевой стороне присутствует изображение модуля с отображением области RGB-подсветки, отмечаются скоростные показатели, объем и рабочая частота.

Дополнительно производитель подчеркивает совместимость с актуальными системами подсветки и цветовую гамму – красную: существует версия в черном окрасе.

Внутренняя составляющая включает привычную защитную форму из пластика. Какая-либо дополнительная комплектация отсутствует.

Дизайн и особенности модулей памяти

Комплект ADATA XPG Spectrix D41 [AX4U3200316G16-DR41] включает два модуля памяти общим объемом 32 Гбайт с тактовой частотой профиля XMP 3200 МГц. Модель оснащена красными радиаторами с логотипом сюрикэна и расходящимися волнами. Заявлена полная совместимость с платформой AMD на сокете AM4.

Говоря о системе охлаждения, то это алюминиевые пластины с небольшим оребрением, улучшающие теплоотвод. Модули выполнены в симметричном дизайне, на одной стороне располагается информационная наклейка с указанием модельного номера, типа и стандарта памяти, таймингов CL16 и напряжения.

ADATA XPG Spectrix D41 3200 МГц объемом 32 Гбайт получили двухранговую структуру с расположением микросхем памяти с каждой стороны печатной платы. Более подробную информацию о микросхемах мы предоставим в разделе тестирования. Отметим неплотное прилегание радиаторов, но которые фиксируются специальной клейкой лентой, которые не позволили демонтировать пластины и взглянуть на маркировку чипов.

Прозрачный пластик, размещенный между двумя половинками пластин, выполняет эстетическую роль, скрывая 10 светодиодов, и позволяет получить эффектную RGB-подсветку. В итоге высота модулей составляет 45,8 мм, поэтому при выборе данных модулей придется помнить о кулерах, не перекрывающих слоты памяти.

реклама

Новинка совместима с современными материнскими платами и легко управляется соответствующими фирменными приложениями от производителей - ASRock Polychrome RGB, ASUS Aura, Gigabyte Fusion RGB, MSI Mystic Light.

Дополнительно производитель позаботился о тех владельцах, которые в данный список не попадают или не желают устанавливать громоздкую программу с невостребованными функциями, и подготовил отдельную утилиту XPG RGB Sync App Beta с соответствующей возможностью изменения эффектов.

Благодаря синхронному управлению оперативная память ADATA XPG Spectrix D41 [AX4U3200316G16-DR41] без внешнего вмешательства легко подключилась к системе на базе материнской платы ASUS Z370 ROG Maximus X Formula и управлялась параллельно с жидкостной системой охлаждения EKWB EK-Kit Classic RGB P360.

реклама

Фирменному приложению ASUS Aura доступно множество режимов и палитра из 16,8 млн цветов, что делается доступным и модулям ADATA XPG Spectrix D41.

Тестовый стенд

Первый стенд:

Процессор: Intel Core i7-8700K;

Материнская плата: ASUS Z370 ROG Maximus X Formula;

Система охлаждения процессора: EKWB EK-Kit Classic RGB P360.

реклама

Процессор: AMD Ryzen 5 3600;

Материнская плата: MSI MEG X570 Unify;

Система охлаждения процессора: ASUS Z370 ROG Maximus X Formula.

Второй стенд:

Остальные основные компоненты:

Видеокарта: GeForce RTX 2070;

Накопитель SSD: Kingston SUV400 120 Гбайт;

Блок питания: Corsair RM750x, 750 Ватт;

Корпус: открытый стенд;

Монитор: BenQ GW2460HM;

Операционная система: Windows 10 64-bit.

Информация о модулях

Для начала взглянем на детальную информацию о ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 3200 МГц при помощи утилиты Thaiphoon Burner, позволяющей считывать и обрабатывать раздел SPD модулей оперативной памяти.

реклама

Перед нами модули оперативной памяти, построенные на микросхемах Hynix C-die на техпроцессе 18-нм. Относительно новые чипы на рынке оперативной памяти и благодаря отладке технологии и улучшениям, проводимыми с полупроводниковыми кристаллами, данные чипы обладают хорошим оверклокерским потенциалом, позволяющим на воздушной системе охлаждения добиваться для серийного продукта на текущий момент частоты до 4200 МГц включительно на отобранных компонентах.

Дата производства - последняя неделя апреля 2019 года, модельный номер – DDR4 3200 2OZ.

Приведем полный отчет о модулях ADATA XPG Spectrix D41 [AX4U3200316G16-DR41] с указанием XMP профилей, задержек и таймингов.

реклама

Временные задержки и тайминги ADATA XPG Spectrix D41 3200 МГц объемом 32 Гбайт.

Полный отчет утилиты AIDA64 об оперативной памяти.

реклама

Идентификация модулей памяти на примере материнских плат ASUS Z370 ROG Maximus X Formula на платформе Intel и MSI MEG X570 Unify - на платформе AMD.

Тестирование производительности

реклама

Новинка построена на микросхемах Hynix C-die, которые отличаются хорошим оверклокерским потенциалом, но в нашем случае разгон осложняется двухранговой структурой, накладывающая свой отпечаток на тонкости разгона.

На материнской плате MSI MEG X570 Unify и процессором AMD Ryzen 5 3600 в режим IF=1:1 удалось без особых сложностей взять частоту 3600 МГц с таймингами «16-19-19 39-Т1»; для режима IF=2:1 планка оказалась выше и составила 3800 МГц при «18-20-20 40-Т1».

На платформе Intel Z370 лучшим результатом стала тактовая частота 3733 МГц «18-20-20 42-Т2».

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версии 1909, прогонялись по три раза, потом выбирались средние значения.

AIDA64 6.20 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



AIDA64 6.20 Cache & Memory Benchmark

Memory write, Мбайт/с





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



AIDA64 6.20 Cache & Memory Benchmark

Memory copy, Мбайт/с





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



AIDA64 6.20 Cache & Memory Benchmark

Memory latency, нс





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



WinRAR 5.71 x64

Общая скорость, КБ/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Игровая производительность в проекте «Ведьмак 3: Дикая Охота» в зависимости от тактовой частоты оперативной памяти и таймингов на платформе AMD.

The Witcher 3: Wild Hunt

Кадры в секунду, Min/Average/Max

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Заключение

Комплект оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D41 [AX4U3200316G16-DR41] в первую очередь интересен владельцам платформы AMD Ryzen благодаря полной совместимости, хорошей отзывчивости на оптимизацию таймингов и разгон. Стоит отметить, что он является одним из доступных 32-гигабайтных наборов со встроенной RGB-подсветкой – приятный бонус для пользователей и энтузиастов. Если красная модель вас не вдохновляет, то производитель предусмотрел и черную версию «сюрикэна».

Рассмотренные модули ADATA XPG Spectrix D41 легко и непринужденно позволяют покорить частоту 3600 МГц на любой платформе без поднятия напряжения, а далее требуют лишь малых оптимизаций для достижения частот вплоть до 3800 МГц в нашем случае: чуточку везения, удачного экземпляра и возможно покорение 4000 МГц.

В итоге набор оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 3200 МГц объемом 32 Гбайт станет хорошим выбором для игровой системы, позволив лицезреть интересный дизайн с красивой реализацией RGB-подсветки и расшевелить внутреннего оверклокера бесплатными мегагерцами. Не пора ли проверить удачу?

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: