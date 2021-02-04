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NVIDIA GeForce NOW – итоги первого года

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Год назад, 4 февраля 2020 года, облачный игровой сервис GeForce NOW вышел из открытой беты в статус готового коммерческого продукта. Отмечаем первый день рождения и подводим некоторые итоги.

Итак, за прошедший год:
  • пользователи по всему миру наиграли более 175 млн часов, из них 3 млн часов стриминга случились в декабре из завораживающего неоном и отражениями мира Night City Cyberpunk 2077;
  • 130 млн лучших игровых моментов было записано с помощью технологии NVIDIA Highlights;
  • библиотека сервиса превысила более 800 игр, включая 80 free-to-play, от 300 издателей;
  • игры с поддержкой трассировки лучей, такие, как Cyberpunk 2077, Control и The Medium, для пользователей сервиса стали RTX ON;
  • благодаря усилиям NVIDIA и партнерам альянса GeForce NOW, игровые впечатления самого высокого качества теперь доступны в 65+ странах мира.




Об итогах года работы GFN.RU, российского партнера глобального альянса GeForce NOW, читайте https://gfn.ru/pdf/results-2020-GFN.RU.pdf

Еще больше платформ

Поддержка сервиса на разных платформах постоянно расширяется. Начиная с сегодняшнего дня для пользователей открывается доступ к GeForce NOW из браузера Chrome. Доступ стартует в режиме беты и доступен для ПК с ОС Windows и macOS. Чтобы начать играть, просто откройте свой Chrome, перейдите на страницу https://play.geforcenow.com и войдите в систему.



В последнюю версию клиента, доступную для загрузки уже сегодня, добавлена официальная поддержка компьютеров Mac с новым чипом Apple M1 через Rosetta 2.

Новые игры в GeForce NOW

В феврале в библиотеку GeForce NOW будет добавлено более 30 игр, 13 из которых появятся уже на этой неделе. Среди долгожданных новинок - Apex Legends Season 8, Valheim, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood и демо Outriders от Square Enix.

Полный список игр включает (игры c 1 по 13 в списке появятся в сервисе уже сегодня, 4-го февраля):
  1. Apex Legends Season 8 (Origin и Steam)
  2. Blue Fire (Steam)
  3. Code2040 (Steam)
  4. Curious Expedition 2 (Steam)
  5. Magicka 2 (Steam)
  6. Might & Magic Heroes V: Tribes of East (Steam)
  7. Mini Ninjas (Steam)
  8. Order of Battle: World War II (Steam)
  9. Path of Wuxia (версия на английском языке в Steam)
  10. Secret World Legends (Steam)
  11. Valheim (Steam)
  12. Warhammer 40,000 Gladius Relics of War (Epic Games Store)
  13. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Epic Games Store)
  14. Art of Rally
  15. Darkest Hour: A Hearts of Iron Game
  16. Day of Infamy
  17. Everspace
  18. Farm Manager 2018
  19. Farmer's Dynasty
  20. Lara Croft and the Temple of Osiris
  21. Lumberjack's Dynasty
  22. Observer: System Redux
  23. Outriders demo
  24. Project Highrise
  25. Rise of Industry
  26. Sniper: Ghost Warrior 2
  27. South Park: The Fractured But Whole
  28. South Park: The Stick of Truth
  29. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
  30. Thea 2: The Shattering
Список игр не финальный (как всегда, возможны приятные сюрпризы!), но уже сегодня позволяет запланировать увлекательные игровые выходные.

Подробнее читайте здесь:

Вперед к достижениям: отмечаем один год с момента выхода GeForce NOW
https://blogs.nvidia.com/blog/2021/02/04/geforce-now-anniversary/

GFN Thursday — 30 игр появятся в феврале, 13 уже сегодня
https://blogs.nvidia.com/blog/2021/02/04/geforce-now-thursday-feb-4/
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