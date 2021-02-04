NVIDIA GeForce NOW – итоги первого года
Год назад, 4 февраля 2020 года, облачный игровой сервис GeForce NOW вышел из открытой беты в статус готового коммерческого продукта. Отмечаем первый день рождения и подводим некоторые итоги.
Итак, за прошедший год:
- пользователи по всему миру наиграли более 175 млн часов, из них 3 млн часов стриминга случились в декабре из завораживающего неоном и отражениями мира Night City Cyberpunk 2077;
- 130 млн лучших игровых моментов было записано с помощью технологии NVIDIA Highlights;
- библиотека сервиса превысила более 800 игр, включая 80 free-to-play, от 300 издателей;
- игры с поддержкой трассировки лучей, такие, как Cyberpunk 2077, Control и The Medium, для пользователей сервиса стали RTX ON;
- благодаря усилиям NVIDIA и партнерам альянса GeForce NOW, игровые впечатления самого высокого качества теперь доступны в 65+ странах мира.
Об итогах года работы GFN.RU, российского партнера глобального альянса GeForce NOW, читайте https://gfn.ru/pdf/results-2020-GFN.RU.pdf
Еще больше платформ
Поддержка сервиса на разных платформах постоянно расширяется. Начиная с сегодняшнего дня для пользователей открывается доступ к GeForce NOW из браузера Chrome. Доступ стартует в режиме беты и доступен для ПК с ОС Windows и macOS. Чтобы начать играть, просто откройте свой Chrome, перейдите на страницу https://play.geforcenow.com и войдите в систему.
В последнюю версию клиента, доступную для загрузки уже сегодня, добавлена официальная поддержка компьютеров Mac с новым чипом Apple M1 через Rosetta 2.
Новые игры в GeForce NOW
В феврале в библиотеку GeForce NOW будет добавлено более 30 игр, 13 из которых появятся уже на этой неделе. Среди долгожданных новинок - Apex Legends Season 8, Valheim, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood и демо Outriders от Square Enix.
Полный список игр включает (игры c 1 по 13 в списке появятся в сервисе уже сегодня, 4-го февраля):
- Apex Legends Season 8 (Origin и Steam)
- Blue Fire (Steam)
- Code2040 (Steam)
- Curious Expedition 2 (Steam)
- Magicka 2 (Steam)
- Might & Magic Heroes V: Tribes of East (Steam)
- Mini Ninjas (Steam)
- Order of Battle: World War II (Steam)
- Path of Wuxia (версия на английском языке в Steam)
- Secret World Legends (Steam)
- Valheim (Steam)
- Warhammer 40,000 Gladius Relics of War (Epic Games Store)
- Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Epic Games Store)
- Art of Rally
- Darkest Hour: A Hearts of Iron Game
- Day of Infamy
- Everspace
- Farm Manager 2018
- Farmer's Dynasty
- Lara Croft and the Temple of Osiris
- Lumberjack's Dynasty
- Observer: System Redux
- Outriders demo
- Project Highrise
- Rise of Industry
- Sniper: Ghost Warrior 2
- South Park: The Fractured But Whole
- South Park: The Stick of Truth
- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
- Thea 2: The Shattering
Подробнее читайте здесь:
Вперед к достижениям: отмечаем один год с момента выхода GeForce NOW
https://blogs.nvidia.com/blog/2021/02/04/geforce-now-anniversary/
GFN Thursday — 30 игр появятся в феврале, 13 уже сегодня
https://blogs.nvidia.com/blog/2021/02/04/geforce-now-thursday-feb-4/
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