пользователи по всему миру наиграли более 175 млн часов , из них 3 млн часов стриминга случились в декабре из завораживающего неоном и отражениями мира Night City Cyberpunk 2077;

, из них часов стриминга случились в декабре из завораживающего неоном и отражениями мира Night City Cyberpunk 2077; 130 млн лучших игровых моментов было записано с помощью технологии NVIDIA Highlights;

было записано с помощью технологии NVIDIA Highlights; библиотека сервиса превысила более 800 игр, включая 80 free-to-play, от 300 издателей ;

; игры с поддержкой трассировки лучей , такие, как Cyberpunk 2077, Control и The Medium, для пользователей сервиса стали RTX ON ;

, такие, как Cyberpunk 2077, Control и The Medium, для пользователей сервиса ; благодаря усилиям NVIDIA и партнерам альянса GeForce NOW, игровые впечатления самого высокого качества теперь доступны в 65+ странах мира.

Apex Legends Season 8 (Origin и Steam) Blue Fire (Steam) Code2040 (Steam) Curious Expedition 2 (Steam) Magicka 2 (Steam) Might & Magic Heroes V: Tribes of East (Steam) Mini Ninjas (Steam) Order of Battle: World War II (Steam) Path of Wuxia (версия на английском языке в Steam) Secret World Legends (Steam) Valheim (Steam) Warhammer 40,000 Gladius Relics of War (Epic Games Store) Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Epic Games Store) Art of Rally Darkest Hour: A Hearts of Iron Game Day of Infamy Everspace Farm Manager 2018 Farmer's Dynasty Lara Croft and the Temple of Osiris Lumberjack's Dynasty Observer: System Redux Outriders demo Project Highrise Rise of Industry Sniper: Ghost Warrior 2 South Park: The Fractured But Whole South Park: The Stick of Truth The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III Thea 2: The Shattering

Год назад, 4 февраля 2020 года, облачный игровой сервис GeForce NOW вышел из открытой беты в статус готового коммерческого продукта. Отмечаем первый день рождения и подводим некоторые итоги.Итак, за прошедший год:Об, российского партнера глобального альянса GeForce NOW, читайте https://gfn.ru/pdf/results-2020-GFN.RU.pdf Поддержка сервиса на разных платформах постоянно расширяется. Начиная с сегодняшнего дня для пользователей открывается доступ к GeForce NOW из браузера Chrome. Доступ стартует в режиме беты и доступен для ПК с ОС Windows и macOS. Чтобы начать играть, просто откройте свой Chrome, перейдите на страницу https://play.geforcenow.com и войдите в систему.В последнюю версию клиента, доступную для загрузки уже сегодня, добавлена официальная поддержка компьютеров Mac с новым чипом Apple M1 через Rosetta 2.В феврале в библиотеку GeForce NOW будет добавлено более 30 игр, 13 из которых появятся уже на этой неделе. Среди долгожданных новинок - Apex Legends Season 8, Valheim, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood и демо Outriders от Square Enix.Полный список игр включает (игры c 1 по 13 в списке появятся в сервисе уже сегодня, 4-го февраля):Список игр не финальный (как всегда, возможны приятные сюрпризы!), но уже сегодня позволяет запланировать увлекательные игровые выходные.Подробнее читайте здесь:Вперед к достижениям: отмечаем один год с момента выхода GeForce NOWGFN Thursday — 30 игр появятся в феврале, 13 уже сегодня