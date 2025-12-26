Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone представила защищённые смартфоны Armor 34 Pro+ на новом чипе Dimensity 7400X и с мощным проектором
Рейтинг защиты IP68 позволяет аппаратам Ulefone нового поколения не бояться внешних воздействий

Развивая свой успех на рынке защищённых смартфонов, компания Ulefone анонсировала линейку аппаратов Armor 34 Plus Series. В её состав вошли модели Armor 34 Pro+ и Armor 34+ на основе высокопроизводительной системы на чипе MediaTek Dimensity 7400X. Она стала шагом вперёд по сравнению с процессором прошлого поколения Dimensity 7300, принося рост вычислительной мощности, расширение ИИ-функциональности и улучшение энергоэффективности.



Смартфоны Armor 34 Series интересны включением в состав их высокопрочного корпуса проектора профессионального уровня. Серия Plus призвана удовлетворить запросы самых требовательных энтузиастов мобильных технологий и работающих под открытым небом пользователей.



Dimensity 7400X производится по техпроцессу 4 нм, что позволяет ему обрабатывать данные быстрее по сравнению с Dimensity 7300. Тактовая частота вычислительных ядер Arm Cortex-A78 составляет 2,6 ГГц. Это дало рост производительности центрального процессора на 10%, что означает плавную многозадачную работу и максимальную отзывчивость приложений.



Графический процессор Arm Mali-G615 MC2 и технология MediaTek Adaptive Gaming Technology 3.0 привлекут к этим устройствам внимание любителей видеоигр. Обработка графики стала быстрее на 20% при снижении энергопотребления в тяжёлых играх до 36%.

Встроенный нейронный блок NPU 6.0 увеличивает производительность ИИ-приложений на 15%, используется для повышения качества съёмки фото и видео и повышения эффективности распределения системных ресурсов.



Что касается доступных вариантов подключения, смартфоны Armor 34 Plus поддерживают трёхполосный Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Это означает сверхнизкую задержку передачи данных и стабильность подключения.

Из двух аппаратов флагманом является Armor 34 Pro+ с уникальным встроенным проектором DLP. Dimensity 7400X делает изображение с проектора более плавным и отзывчивым.



Владельцы этого устройства смогут почувствовать себя обладателями кинотеатра в кармане. Проектор яркостью 150 люмен с автофокусом способен выдавать изображение на поверхности с диагональю 100 дюймов и с коррекцией трапецеидальных искажений ±40°. Конструкция устройства делает возможной идеальную проекцию без крепления, даже если аппарат лежит горизонтально.



Защищённым смартфонам нужны практичные инструменты для работы за пределами помещений. В данном случае это универсальный светодиодный фонарик яркостью 1 100 люмен и сигнальные индикаторы. Защита от воды и пыли уровня IP68 позволяет фонарику работать в дождь и даже под водой. Включается он одним нажатием на кнопку, что делает смартфоны привлекательными для работников аварийных служб, туристов во время ночных походов и на промышленных предприятиях.



Диагональ экрана составляет 6,95 дюйма, разрешение FHD+ и частота обновления 120 Гц. Это обеспечивает плавность изображения в динамичных играх, потоковых трансляциях видео формата HD и во время взаимодействия с интерфейсом.



Одной из наиболее сильных сторон моделей Armor 34 Plus является аккумулятор ёмкостью 25 500 мАч. При стандартных нагрузках он обеспечивает работу на протяжении десяти суток. Мощность зарядки составляет 66 Вт, а обратной зарядки - 10 Вт.

Среди камер представлены основная с разрешением 50 Мп и сенсором размером 1/1.3 дюйма, инфракрасная камера ночного видения 64 Мп и сверхширокоугольная камера 50 Мп. Подобный набор позволяет вести съёмку при любом освещении.



Если нужна максимальная прочность и производительность, но не нужен проектор, можно выбрать смартфон Armor 34+ с такими же характеристиками флагманского уровня. Более подробная информация об этих устройствах доступна на официальном сайте производителя.
