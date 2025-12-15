РедакцияНовости Hardware
3D-принтер Bambu Lab P1S Combo с поддержкой высокого разрешения создаст чёткие и детализированные модели
Его можно использовать с многочисленными материалами и множеством популярных программ 3D-печати
Появившийся в 2020 году китайский производитель Bambu Lab за короткое время смог создать себе имя на рынке 3D-принтеров. Одним из его многочисленных предложений является модель P1S Combo, которая в настоящее время предлагается с большой скидкой.
Европейская версия 3D-принтера Bambu Lab P1S Combo доступна с системой автоматической подачи и переключения пластиков (AMS), которая приносит печать 16 цветов. Принтер поддерживает филаменты PLA, PETG, TPU, PVA, PET и PA, PC, ABS, ASA благодаря нагревательной камере. Максимальная температура печатной платформы составляет 100 ℃, а скорость движения печатающей головки достигает 500 мм/с.
К числу основных достоинств P1S Combo относят высокую точность и детализацию, скорость печати и простоту управления, надёжность и долговечность. Получить высокую скорость печати позволяет продвинутый алгоритм управления с компенсацией вибрации и предварительное нагнетание давления.
Совместимость с множеством популярных программ 3D-печати позволит выбрать ту, с которой пользователи лучше знакомы. Имеется встроенная камера для дистанционного мониторинга и съёмки процесса печати.
Bambu Lab P1S Combo можно охарактеризовать как чрезвычайно простой в работе 3D-принтер (на первоначальную настройку уходит не более 15 минут), что не мешает ему представлять собой мощный и эффективный инструмент:
Объем печати (Ш×Г×В): 256 × 256 × 256 мм³
Сопло: Нержавеющая сталь
Головка печати (Hotend): металлическая
С 12 по 21 декабря проводится отличная распродажа. Окончательную цену смотрите по ссылкам: на Яндекс.Маркет и на Wildberries.