Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone предлагает для приобретения защищённый планшет Armor Pad 5 Ultra с проектором
Если проектор не нужен, можно отдать предпочтение ещё более дешёвой модели

Компания Ulefone продолжает расширять свою уже обширную экосистему защищённых мобильных устройств. На этот раз вниманию потенциальных покупателей предлагается линейка флагманских планшетов Armor Pad 5. Это интересный вариант для тех, кому нужен проектор для использования за пределами помещений, долгое время работы без подзарядки и высокая степень прочности.



Модель Armor Pad 5 Ultra имеет в своём составе DLP-проектор яркостью 200 люмен и работает на процессоре Dimensity 7400X 5G. Запустить беспроводную проекцию на этом устройстве можно одним касанием. Поддерживается разрешение 960 х 540, автофокусировка и угол наклона 26°, позволяющие без труда проецировать изображение на плоскую поверхность стола без подкладок и штативов.



Версия планшета Armor Pad 5 Pro без проектора и вентилятора для охлаждения использует тот же процессор премиального уровня Dimensity 7400X 5G, которому в работе помогают 12 ГБ оперативной памяти, хранилище вместимостью 512 ГБ и аккумулятор ёмкостью 24 200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Это устройство для желающих получить максимальную надёжность и производительность.



У обоих планшетов общим является наличие двойной светодиодной подсветки (тёплой и холодной) и двух сигнальных маячков для использования в чрезвычайных ситуациях. Разрешение основной камеры в этих планшетах составляет 64 Мп, есть инфракрасная камера ночного видения с разрешением 64 Мп и передняя камера 32 Мп.



Экран с диагональю 11 дюймов обладает разрешением FHD+ (1920 х 1200) и яркостью до 600 нит. На степень защищённости указывает наличие рейтингов IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Планшеты можно легко носить с собой благодаря металлической ручке-подставке.



Международные продажи планшетов серии Ulefone Armor Pad 5 к настоящему моменту уже стартовали. Armor Pad 5 Ultra доступен для приобретения по цене $799,99, тогда как Armor Pad 5 Pro обойдётся в $599,99. На онлайн-платформах вроде AliExpress покупка этих устройств во время распродажи станет наиболее выгодной. Дополнительная информация доступна на официальном сайте компании Ulefone.
#ulefone
