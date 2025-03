Аппарат DOOGEE S200 Plus приносит улучшенный задний экран с возможностью просмотра видео

Стирание ИИ (AI Erase): удаление всего лишнего с фотографий.

Замена фона ИИ (AI Background Replacement): точная замена заднего плана.

Цифровой человек ИИ (AI Digital Human): создание видеороликов с речью и персонализированными аватарами.

Портрет ИИ (AI Portrait): создание персонализированных портретных фотографий.

Защищённый смартфон DOOGEE S200 Plus уже доступен для приобретения с 25 февраля. На Aliexpress устройство станет доступным для всех заинтересованных 17 марта. Данный аппарат может представлять интерес как для желающих получить прочное мобильное устройство, так и для любителей опробовать инновации в числе первых.В данном случае такой инновацией можно назвать располагающийся на обратной стороне аппарата экран. Его разрешение составляет 466 x 466 при частоте обновления 60 Гц, в результате чего на нём можно просматривать видеоролики с YouTube. Имеется также выбор из разных динамических обоев.DOOGEE S200 Plus способен выдержать немалые нагрузки. Об этом свидетельствует наличие сертификатов IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что означает водонепроницаемость, пыленепроницаемость и защиту от падений. В дороге, при работе в экстремальных условиях и с любым другим вариантом активного образа жизни такой смартфон станет надёжным средством связи и персональным помощником.Водонепроницаемость означает, что устройство выдерживает погружение на глубину 2 м на сутки. Также корпус перенесёт 12 часов воздействия высокой концентрации пыли. Прочные материалы и продуманная конструкция защитят аппарат от ударов при падениях.S200 Plus обладает необычным экраном AMOLED размером 1,32 дюйма с частотой 60 Гц. Этот экран отображает яркие цвета, глубокие контрасты и плавно реагирует на касания. В результате можно просматривать видео YouTube на задней панели, настраивать динамические циферблаты часов в футуристическом стиле киберпанка, быстро получать доступ к центру управления аккумулятором, Wi-Fi, Bluetooth и многим другим настройкам.Устройство работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Dimensity 7300 4 нм 5G. Он обеспечивает S200 Plus высокую скорость и эффективность работы. В играх, при трансляции видео, во время многозадачной работы смартфон справляется без труда.Наличие стандарта 5G означает возможность быть на связи с самой высокой скоростью. Процессор с поддержкой ИИ удваивает производительность в соответствующих приложениях.Обладатели S200 Plus могут не волноваться о том, что для их файлов не хватит места. Объём хранилища равен 512 ГБ, а карты памяти TF сделают это значение больше на 2 ТБ. Фотографии, видео высокого разрешения и приложения можно всегда держать под рукой.Основной экран FHD+ 120 Гц IPS размером 6,72 дюйма приносит изображение высокого качества с яркими цветами и плавной прокруткой. В играх, при просмотре видео или посещении веб-сайтов он не вызывает нареканий, показывая каждый кадр ярко и реалистично.S200 Plus получил аккумулятор с внушительной ёмкостью 10100 мАч. Этого значения будет дотстаточно на несколько дней работы. Благодаря зарядке мощностью 33 Вт можно будет быстро восполнить недостаток энергии на устройстве и продолжить пользоваться им. Ещё есть функция обратной зарядки мощностью OTG 18 Вт. Она позволяет использовать телефон в качестве внешнего аккумулятора для других устройств.Разрешение основной камеры составляет 100 Мп, есть поддержка искусственного интеллекта. В отличие от большинства других смартфонов, доступна камера ночного видения 20 Мп и макрокамера 2 Мп. Алгоритм Morpho Imaging отвечает за создание фотографий высокого качества даже при недостаточном освещении. Снимая пейзажи, портреты или крупные планы, на S200 Plus есть возможность получить изображения профессионального уровня.Привычно для современных мобильных устройств, S200 Plus обладает набором функциональных возможностей на основе алгоритмов искусственного интеллекта для повышения качества фото и видео. К их числу относятся следующие:Благодаря описанным возможностям, DOOGEE S200 Plus может привлечь внимание разных групп покупателей.