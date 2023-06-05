FOSSiBOT DT1 обладает характеристиками уровня традиционных планшетов при наличии защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H

Наличие сертификатов и тестов IP68/IP69K и MIL-STD-810H.

Материалы повышенной прочности для обеспечения высокого уровня долговечности.

Длительность работы устройства.

Наличие надёжной связи.

Высокий уровень производительности памяти, качественные камеры и динамики.

Каким требованиям должен отвечать качественный защищённый планшет? Как выбрать такой планшет правильно? Компания FOSSiBOT предлагает ответ в виде модели DT1 с корпусом повышенной прочности.Что вы хотите получить в планшете в первую очередь? Мощный процессор? Качественный экран? Большой объём оперативной памяти и хранилища? Аккумулятор большой ёмкости и высокую скорость зарядки? Даже всего этого вместе взятого может быть недостаточно при некоторых сценариях применения устройства. Например, если вы любитель активного отдыха, берёте устройство с собой на стройплощадку, смотрите фильмы на пляже и т.д. Для всего этого нужен защищённый планшет. Как правильно выбрать такой планшет? При выборе следует принимать во внимание следующие параметры:Всем этим требованиям отвечает защищённый планшет FOSSiBOT DT1. Производитель говорит, что он подойдёт для любого сценария применения. Давайте поближе познакомимся с его характеристиками.FOSSiBOT DT1 защищён прочным стеклом Dragon trail. Его тестировали миллионы раз, чтобы убедиться в наличии защиты от царапин и возможности пережить падения с разной высоты. Корпус обладает уровнем защиты IP68 + IP69K и отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-810H.Рейтинг защиты IP68 показывает, что планшет FOSSiBOT DT1 способен сохранить работоспособность после погружения в воду на глубину 1,5 м на полчаса, на 99% защищён от пыли и от падений с высоты 1,5 м. Рейтинг IP69K показывает возможность выдержать воздействие воды температурой 80°. Планшет хорошо переносит высокие и низкие температуры, на протяжении нескольких часов сохраняя работоспособность. Чтобы убедиться в этом, производитель перед поставкой устройства протестировал его работу при экстремальных температурах на основе разных стандартов.FOSSiBOT DT1 обладает внушительной батареей ёмкостью 11000 мАч. В комплект его поставки входит зарядное устройство мощностью 18 Вт. Производитель утверждает, что на полную зарядку планшета уходит 3 часа 49 минут. Для аккумулятора подобной ёмкости это достаточно быстро.Если говорить о продолжительности работы, DT1 функционирует в режиме ожидания с SIM-картой на протяжении 816 часов, позволяет слушать аудио на протяжении 9,5 часов, смотреть видео или играть в формате HD 6,5 часов. Где бы вы ни находились, этого должно быть достаточно, прежде чем вы сможете зарядить планшет.Качественный защищённый планшет должен дать возможность всегда оставаться на связи. DT1 обладает сертификатом GMS, что означает поддержку глобальных сетей. Тесты показали его способность поддерживать хороший уровень покрытия сигнала и высокое качество связи в любой точке планеты. На открытом воздухе DT1 может служить как надёжное вспомогательное устройство для звонков и доступа в сеть.DT1 получил экран с диагональю 10,4 дюйма и разрешением 2K. Помимо этого, экран хорошо защищён для работы на открытом воздухе. Качество изображения здесь достаточное для просмотра фильмов и мобильных игр. Устройство работает на 8-ядерном процессоре MT8788, который производится на техпроцессе 12 нм. Тестирование в бенчмарке AnTuTu дало результат в 211984 баллов. Этого достаточно для игр и многозадачной работы, тем более что благодаря виртуальной памяти вы получите совокупный объём памяти в 16 ГБ. Объём хранилища составляет 256 ГБ. Это значение можно увеличить благодаря картам памяти TF вместимостью до 1 ТБ, чтобы хранить множество приложений, видео, аудио и прочих файлов.Камеры и динамики DT1 также имеют хорошее по меркам защищённых планшетов качество. Обычно подобные устройства содержат камеры с разрешением не более 32 Мп, но здесь разрешение задней камеры составляет 48 Мп, а передней 16 Мп. Имеется четыре динамика, тогда как у большинства конкурентов их только два.Производители многих защищённых планшетов предлагают довольствоваться более слабыми экранами, невысокой производительностью и соглашаться с другими недостатками. FOSSiBOT DT1 представляет собой более сбалансированный по всем направлениям продукт по умеренной стоимости. Международный анонс FOSSiBOT DT1 состоится 12 июня в официальном магазине FOSSiBOT на Aliexpress. В этот день он будет доступен по цене $199,99 вместо его обычной стоимости в $249,99. Чтобы получить дополнительные сведения, посетите официальный сайт FOSSiBOT.