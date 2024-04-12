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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
В международную продажу поступает защищённый смартфон FOSSiBOT F106 Pro
FOSSiBOT F106 Pro предложит мощное освещение и громкий динамик

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Покупающие защищённые смартфоны обычно приобретают их с целью использовать на открытом воздухе, на производстве, в пыльных или влажных условиях. Защита является их главной целью, а другим функциональным возможностям уделяется меньше внимания. Можно ли в защищённом аппарате получить всё сразу? Компания FOSSiBOT уверена, что при выборе защищённого смартфона необязательно идти на компромиссы. Она предлагает аппараты, которые удовлетворяют требованиям любителей активного отдыха и работающих в суровых условиях.



Одним из таких аппаратов становится FOSSiBOT F106 Pro. Производитель утверждает, что это первый в мире защищённый смартфон, способный справиться с освещением кемпинга и при этом обладающий мощным динамиком. Продажи этого аппарата стартуют в середине апреля.

FOSSiBOT F106 PRO обладает уникальным дизайном, который выделяется на фоне других защищённых смартфонов, не говоря об обычных. Размер экрана здесь 6,58 дюйма, его разрешение FHD+. Сверху для защиты от падений и царапин установлено стекло Asahi Dragontrail Glass. На обратной стороне корпуса располагаются камеры, фонарик, большой динамик и внушительный светодиодный фонарь для освещения кемпинга. На металлической декорации в форме X располагается логотип FOSSiBOT.



Внизу находятся индикаторы защиты от влаги и прочности, а также отверстие для ремешка. Корпус защищён от воды, пыли и ударов на уровне стандарта IP68. Яркий светодиодный фонарь способен пригодиться в разных ситуациях, будь то строительная площадка, работа в туннелях, ремонт автомобилей или коммунальное обслуживание. Большой динамик позволит услышать вызовы в шумном окружении или слушать музыку на открытом воздухе.

Основная камера обладает разрешением 48 Мп и поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта. Имеется камера ночного зрения 20 Мп с сенсором Sony, позволяющая делать снимки в темноте. Передняя камера 16 Мп также получила сенсор Sony. Поскольку аппарат имеет высокий уровень защиты, снимать фото и видео можно даже под водой.



Мощность динамика равна 3 Вт, а пиковая мощность 3,5 Вт, максимальная громкость 103 дБ. Он выдаёт лучший звук в этом ценовом диапазоне. Высокий уровень громкости означает возможность расслышать звонки на промышленном производстве или среди городского шума.

Фонарик мощностью 3 Вт предлагает выбрать среди трёх уровней яркости, максимальный составляет 512 люмен. У него есть режимы SOS, поэтому вы сможете позвать на помощь или узнать своё местоположение.



Не считая выдающихся динамика и фонарика, FOSSiBOT F106 Pro представляет собой смартфон средней ценовой категории. Он работает на процессоре MediaTek Helio G85 от внушительного аккумулятора ёмкостью 12000 мАч. Мощность зарядного устройства составляет 30 Вт, в результате чего от 0 до 70% смартфон заряжается за 1,5 часа, а полностью за 3 часа. Полного заряда хватит на 35 дней работы с одной SIM-картой. Объём оперативной памяти здесь 8 ГБ, хранилище 256 ГБ. Поддерживается 7 ГБ виртуальной оперативной памяти, чего должно хватить для многозадачной работы и сложных игр.



Основные характеристики
  • Экран: 6,58 дюйма IPS FHD+, Incell, частота 60 Гц, 1080 х 2408, 401 ppi, 20:9, занимает 83% корпуса.
  • Процессор: восьмиядерный Helio G85, 12 нм, два ядра Cortex-A75 2 ГГц, шесть Cortex-A55 1,8 ГГц, графика Arm Mali-G52 MC2 1 ГГц Manhattan.
  • Память: 8 ГБ физической оперативной памяти и 7 ГБ виртуальной, хранилище 256 ГБ, поддержка карт памяти TF до 512 ГБ.
  • Камеры:
  • Основная 48 Мп с поддержкой ИИ, фазовый автофокус и светодиодная вспышка.
  • Камера ночного зрения 20 Мп, Sony IMX350, светодиодная вспышка.
  • Передняя камера 16 Мп Sony IMX471.
  • Автономность: аккумулятор 12000 мАч, мощность зарядки 30 Вт.
  • Навигация: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS.
  • Сенсоры: G/P/L, компас, геомагнетизм, гироскоп.
  • Разблокировка сканером отпечатков и лицевым распознаванием.
  • Настраиваемая кнопка.
  • Динамик: мощность 3 Вт, громкость до 103 дБ, диаметр 34 мм, защищён от воды.
  • Фонарик: светодиодный мощностью 3 Вт, три уровня яркости, режим SOS, режим пульсации.
  • Полная яркость: ток 1000 мА, 512 люмен;
  • Половина яркости: ток 500 мА, 257 люмен;
  • Четверть яркости: ток 300 мА, 153 люмен.
Первые глобальные продажи модели FOSSiBOT F106 PRO стартуют 15 апреля и продлятся до 21 апреля. Розничная стоимость устройства составляет $229,99, но в магазине Aliexpress FOSSiBOT вы сможете стать его обладателем за $139,99, а на официальном сайте FOSSiBOT за $179,99. Если вам нужен универсальный защищённый смартфон для работы или активного отдыха с высокой скоростью, автономностью и практичными функциональными возможностями, FOSSiBOT F106 PRO является лучшим предложением.



Также FOSSiBOT на сайте AliExpress и на собственном сайте проводит розыгрыш двух экземпляров F106 Pro. Посетите официальный сайт производителя для получения дополнительной информации.
#fossibot
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