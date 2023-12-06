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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Передовой защищённый планшет FOSSiBOT DT2 предлагается с внушительной скидкой
Мобильный компьютер FOSSiBOT DT2 можно будет использовать в самых суровых условиях

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Компания FOSSiBOT известна своими инновационными технологиями и надёжными устройствами профессионального уровня для работы в самом сложном окружении. Её продукты отличаются скоростью, долговечностью и современными технологиями, расширяя возможности мобильных защищённых устройств.

На этот раз бренд FOSSiBOT представляет модель FOSSiBOT DT2. Это защищённый планшет, который поднимает планку промышленных стандартов на новый уровень. Обладая рядом передовых технологий, FOSSiBOT DT2 способен привлечь повышенное внимание к рынку защищённых планшетов в целом.



Конфигурации памяти вплоть до 20/256 ГБ

FOSSiBOT DT2 содержит 12 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом 256 ГБ. Оперативная память относится к стандарту LPDDR4X, а хранилище к UFS3.0. Это означает высокую скорость работы с данными при умеренном энергопотреблении. Для желающих получить больше доступно 8 ГБ виртуальной памяти. Если же вам нужно больше места для хранения данных, поддерживаются карты TF объёмом до 2 ТБ. Этого должно хватить для очень большого количества критически важных данных.



8-ядерный процессор MediaTek Helio G99 обеспечивает непревзойдённый уровень скорости

FOSSiBOT DT2 позволит вам работать быстро, за что отвечает 8-ядерная система на чипе MediaTek Helio G99. Здесь есть два вычислительных ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 2,0 ГГц. Этот чип производится на техпроцессе 6 нм и является наиболее быстрым в серии MediaTek 4G. Благодаря ему вы получите возможность вести многозадачную работу и быстро реагировать в сферах деятельности, где это необходимо.

Высочайшая продолжительность работы за счет батареи ёмкостью 22000 мАч и мощности зарядки 66 Вт

Даже в самые насыщенные дни вы сможете пользоваться FOSSiBOT DT2 без опасений благодаря его аккумулятору с внушительной ёмкостью 22000 мАч. В режиме ожидания этого хватит на 75 суток работы. Зарядное устройство мощностью 66 Вт позволит быстро восполнить потери энергии. На полную зарядку уходит 2 часа 50 минут, что для такой ёмкости является приличным показателем. Это наиболее быстрая зарядка среди существующих защищённых планшетов, поскольку у конкурентов мощность составляет лишь 33 Вт. Зарядив планшет в течение 15 минут, вы сможете посмотреть двухчасовой фильм.



Сохраните нужные вам моменты при помощи лучших на этом уровне камер 64 Мп и 32 Мп

FOSSiBOT DT2 является обладателем передней камеры 32 Мп с сенсором Sony. Задняя камера с разрешением 64 Мп здесь от Samsung. Это означает максимальные фотографические возможности среди защищённых планшетов с поддержкой стандарта связи 4G. Подобного сочетания камер нет у конкурирующих предложений. Необходимо ли вам что-то снять по работе или вы собираетесь принимать участие в видеоконференциях, где требуется вести трансляцию на высоком разрешении, этот прочный и быстрый мобильный компьютер справится с поставленными задачами. Ещё здесь есть большой фонарик, который работает не только как светодиодная вспышка для камер, но и как источник света яркостью до 164 лм.



Дисплей Crystal Clear обеспечит захватывающее изображение и звук

FOSSiBOT DT2 является обладателем экрана Incell размером 10,4 дюйма с разрешением 2K, способным выдавать идеально чёткое изображение. Также здесь есть четыре динамика для обеспечения стереозвука, что усиливает эффект погружения при выполнении любой задачи.



Разнообразные варианты подключения и операционная система

FOSSiBOT DT2 постоянно будет оставаться на связи благодаря поддержке Wi-Fi 6, что даёт высочайшую скорость передачи данных. Планшет работает на операционной системе Android 13.0 и совместим со всеми современными приложениями и программными продуктами.



DT2 способен работать в любом окружении

Инженеры FOSSiBOT сделали из DT2 устройство, которое не боится работы в самых суровых условиях. Об этом говорят рейтинги защиты IP68/IP69K от влаги, пыли и ударов. Для обеспечения сохранности персональных данных здесь есть разблокировка по отпечатку пальцев и лицевая разблокировка, чтобы посторонние не проникли в ваше устройство.



Наличие в продаже и цена

FOSSiBOT DT2 будет доступен для приобретения в официальном магазине Aliexpress FOSSiBOT по сниженной с $299,99 до $239,99 цене с 11 по 15 декабря. На официальном сайте FOSSiBOT DT2 будет предлагаться до 17 декабря по цене $269,99.

Не упустите свой шанс стать обладателем современного, быстрого и не боящегося никаких условий работы планшета FOSSiBOT DT2.

Купить FOSSiBOT DT2 на AliExpress

Купить FOSSiBOT DT2 на сайте производителя

#fossibot
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