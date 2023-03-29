Выпускающий продукты для ухода за полостью рта бренд Nandme впервые представит свои предложения для ухода и обеспечения гигиены полости рта на выставке «Российская неделя высоких технологий» (РНВТ). На этом мероприятии будут показаны последние достижения в сфере потребительской электроники, товаров для спорта и активного образа жизни, небольшие бытовые приборы и прочие продукты. Каждый год РНВТ привлекает внимание более чем 1500 участников из 65 стран и регионов по всему миру. Она является одним из наиболее важных мероприятий для обмена идеями между крупными компаниями и брендами из разных стран. В этом году на выставке ожидается более 83 тысяч участников из числа лидеров корпораций и бизнеса, а также представителей научных кругов.
Nandme планирует показать передовые продукты персонализированного ухода за полостью рта и электрические зубные щётки. На стендах компании посетители смогут познакомиться с уникальными методами умной и комфортной чистки полости рта. Nandme представит множество продуктов, но основное внимание будет приковано к самым инновационным предложениям. В первую очередь это электрическая зубная щётка серии NX со следующими характеристиками:
- Первая получившая патент технология «Акустического двигателя с центральной осью», сокращающая потерю тока при работе двигателя. Аккумулятор большой ёмкости позволяет получить 365 дней работы без подзарядки.
- Технология «Звуковой мотор на магнитной подушке 4.0». Частота вибрации до 41000 об/мин даёт возможность эффективно избавляться от зубного налёта.
- Умный датчик давления в реальном времени анализирует эффективность чистки зубов, позволяя подобрать правильное давление. Это позволит чистить зубы и дёсны, не повреждая их.
- Умный экран отобразит результаты чистки, выдавая также слова одобрения или советы на основе результатов, чтобы получить идеально чистую полость рта.
- Уникальная ультразвуковая технология активного снижения шума работает на основе полосы управления ультразвуковой частоты. Наряду с уникальным алгоритмом она позволяет снизить шум зубной щётки до 45 дБ.
Купить NX 7000 по промокоду NANDMET752 с 23 марта по 20 апреля.
Также Nandme рекламирует автоматическое извлечение нити, безопасный, гигиеничный и удобный набор флоссов NF88, флоссер NW01 и не только.
Работая на рынке профессионального ухода за полостью рта, Nandme занимается созданием персонализированных продуктов на основе последних технологий и знаний в сфере ухода за зубами. Компания надеется обеспечить своим клиентам высочайшее качество ухода за полостью рта и, как результат, здоровье зубов и дёсен. Nandme приглашает всех желающих посетить Российскую неделю высоких технологий 11-14 апреля по адресу «Москва, зал 2, № 22Д45/47/48».
О компании
Nandme считает потребителя центральной фигурой, технологию рассматривает как средство, профессионализм как основу, здоровье и красоту как цель, непрерывно занимаясь исследованиями и инновациями. Nandme надеется, что создавая персонализированные продукты для своих потребителей, она сделает их улыбки красивее и тела здоровее.
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