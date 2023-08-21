Сэкономьте на покупке мощных зубных щёток NX7000 и NX8000

Если вы в ближайшее время собираетесь приобрести электрическую зубную щётку для поддержания здоровья зубов и полости рта, для вас есть отличное предложение. Популярный производитель Nandme предлагает две модели электрических щёток по рекордно низким ценам. Щётка NX 7000 способна работать без зарядки на протяжении 365 дней и её цена снижена с $47,99 на $15,99 или 33%. Модель NX 8000 с умным измерением силы нажатия подешевела с $53,53 до $19,99 или на 37%. Первые 200 покупателей станут обладателями бесплатных подарков. Акция проводится с 21 по 27 августа.Электрическая зубная щётка NX7000 Sonic Electric Toothbrush способна работать на одном заряде на протяжении 365 дней. Подключать её к розетке придётся не чаще раза в год, поэтому можно будет обходиться без зарядного устройства в командировках и путешествиях, что позволит экономить место. Щётка обладает мощной очищающей способностью благодаря ультразвуковой вибрации с частотой 41000 раз в минуту. Благодаря этому вы сможете эффективно устранить зубной налёт, остатки пищи, сделать зубы более белыми и полость рта более здоровой. Можно не волноваться об аллергии, которая могла бы помешать использовать электрическую зубную щётку. NX7000 даёт на выбор 15 режимов чистки с разной частотой вибрации, среди которых вы сможете подобрать наиболее подходящий для себя режим.Использовать NX7000 очень просто. В процессе чистки зубная щётка подскажет, когда по истечении 30 секунд пора чистить другой участок. Это обеспечит полноценную чистку зубов, не оставляя неохваченных мест. Наличие рейтинга защиты от влаги IXP7 и противоскользящего покрытия позволяет применять зубную щётку даже в душе.Nandme включает в комплект поставки этой щётки 12 насадок и предлагает бесплатную замену NX7000 на протяжении трёх лет после покупки. В результате вам не придётся искать и покупать эти насадки отдельно. NX7000 предлагается по рекордно низкой стоимости $32 благодаря скидке в 33%. Первые 200 покупателей бесплатно получат набор зубных нитей.Электрическая зубная щётка NX8000 Sonic Electric Toothbrush обладает датчиком давления. Если вы нажимаете во время чистки зубов слишком сильно, щётка вибрирует и загорается жёлтый индикатор. Это означает, что вам нужно уменьшить усилие, чтобы не повредить зубы и дёсны. Синий индикатор показывает, что необходимо сменить насадку. Стоматологи рекомендуют менять её каждые три месяца.NX8000 может работать без зарядки на протяжении 200 дней, что также позволяет обходиться без зарядного устройства. Частота вибрации достигает 41000 раз в минуту, повышая эффективность чистки зубов и позволяя качественнее поддерживать здоровье полости рта. Доступны следующие режимы очистки: «Чувствительный», «Чистый», «Яркий», «Полировка» и «Массаж». Среди них вы можете выбрать наиболее подходящий для вас, что позволит чистить зубы легко и эффективно. NX8000 также напоминает о необходимости чистить разные участки, обладая при этом таймером обратного отсчёта.Nandme включает в комплект поставки NX8000 12 насадок и может бесплатно заменить вышедшую из строя щётку на протяжении трёх лет. В случае неполадок вы можете снять проблему на видео и отправить его производителю, получив замену.NX8000 предлагается по рекордно низкой цене в $33,54 место обычных $53,53, скидка составляет 37%. Первые 200 покупателей получат в подарок бесплатную зубную нить. Она автоматически выбрасывается из коробки, обеспечивая удобство и гигиеничность применения в любом окружении.