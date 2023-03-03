Если вы ищете стильный смартфон с приличными характеристиками для женщин, мужчин, офисных сотрудников, студентов и кого угодно ещё, кто не хочет платить слишком много, смартфоны серии Blackview A могут стать подходящим выбором. Недавно были представлены аппараты Blackview A53 и Blackview A53 Pro с хорошей производительностью, камерой ArcSoft и красивым внешним видом по умеренной стоимости.
Новинки пришли на смену аппарату Blackview A52 прошлого поколения. A53 обладает экраном IPS HD+ с диагональю 6,5 дюйма, корпусом толщиной 9,4 мм и весом 194,6 г, а также внушительной батареей ёмкостью 5080 мАч. Это позволяет смартфону работать до 22 часов при прослушивании музыки и в режиме телефонных разговоров.
Чтобы не разочаровать любителей мобильной фотографии, A53 обладает основной задней камерой 12 Мп и передней 5 Мп с режимом ночной съёмки и режимом красоты. Камера получила улучшенные алгоритмы обработки изображений ArcSoft, делающими каждую фотографию чёткой и детализованной. Возможностей передней камеры 5 Мп хватит для видеозвонков или онлайн-уроков, а передняя камера 8 Мп на камера A53 Pro выдаёт ещё более чёткое и реалистичное изображение.
A53 работает на 4-ядерным процессоре MediaTek Helio A22, у него 3 ГБ оперативной памяти и хранилище 16 ГБ для установки нескольких приложений любого вида. Если нужны характеристики выше, A53 Pro обладает 8-ядерным процессором MediaTek Helio G35, у него 4 ГБ памяти плюс до 3 ГБ виртуальной памяти и хранилище 64 ГБ с поддержкой карт памяти TF до 256 ГБ. В целом возможностей A53 достаточно для каждодневной работы, а при более высоких требованиях можно отдать предпочтение A53 Pro, получив возможность устанавливать больше приложений и хранить больше файлов.
Также Blackview представляет три недорогих планшета — Tab 5, Tab 5 Kids и Tab A7 Kids для покупателей первого планшета, студентов, детей и пожилых людей. Tab 5 оборудован 8-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10. Это даёт больше по сравнению со смартфонами рабочего пространства для приложений вроде Google Docs, сервисов TikTok, YouTube, Facebook или Instagram. Пожилые люди смогут без проблем читать на большом экране, увеличив размер шрифта.
Ещё Tab 5 получил два динамика, переднюю камеру 0,3 Мп и заднюю 2 Мп. В рабочем окружении пользоваться Tab 5 будет удобнее, нежели смартфоном, позволяя получать более чёткую картинку при проведении онлайн-встреч. На Tab 5 учащиеся смогут искать информацию в любом месте при подключении к сети Wi-Fi.
Под потребности родителей и детей Blackview несколько месяцев разрабатывала планшет iKids. Он приносит удобное для детей многофункциональное пространство, что является отличительной чертой Tab 5 Kids, Tab A7 kids и Tab 5. iKids имеет область родительского контроля, позволяя с помощью простых настроек приложения защитить детей от опасностей Интернета. Кроме того, каждый покупатель Tab 5 kids и Tab A7 kids получит в подарок защитный чехол из материала EVA.
Более подробная информация будет доступна на официальном сайте Blackview. Нажмите здесь и следите за обновлениями для получения дополнительной информации.