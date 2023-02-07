Линейка звуковых электрических щёток Xiaomi Nandme NX, пользовавшаяся большим спросом на Aliexpress, теперь предлагается и на Ozon. Модели NX8000 и NX9000 из-за большого спроса сейчас в дефиците, поэтому есть только NX7000.
Если купить NX7000 за 2787 руб в период проведения акции, вы станете обладателем 12 насадок, которых хватит на 3 года, и зубной нити Nandme F88 за 12,99 руб.
Что может предложить получившая хорошие отзывы электрическая звуковая зубная щётка NX7000?
Зарядка один раз в год, 365 дней автономной работы
Nandme NX7000 представляет собой звуковую электрическую зубную щётка, заряжать которую вам придётся очень редко. Щётка будет работать после зарядки в течение года. Это удобно для людей, которые часто находятся в дороге по работе, или для семейных поездок. Не нужно будет возить с собой зарядное устройство и искать розетку.
15 режимов чистки зубов
Бывают электрические зубные щётки, вибрирующие на слишком высокой частоте, что становится причиной кровоточивости дёсен. Десны у каждого человека индивидуальные и по разному реагируют на частоту вибрации зубной щетки. Важно подобрать подходящую для себя частоту, чтобы чистить зубы качественно и не повредить дёсны. NX7000 в этом плане предлагает расширенные возможности.
Щетка обладает 15 режимами чистки под запросы разных людей. Среди пяти режимов есть чувствительный, чистый, ярко-белый, полировка и массаж. Каждый из этих режимов имеет сильную, среднюю или слабую интенсивность. Достаточно выбрать нужный вам уровень и режим чистки. Щётка обладает памятью, чтобы в следующий раз заново не выбирать режим.
12 бесплатных насадок
Предлагаются два комплекта электрических зубных щёток NX7000. Один содержит 12 насадок, другой более дешёвый имеет 2 насадки. 12 насадок хватит на три года применения. Вы будете избавлены от необходимости искать новые насадки в продаже и сможете сэкономить на их покупке.
Другие достоинства щётки
Максимальная частота вибрации NX7000 равна 41000 раз/мин, что даёт возможность эффективно удалять зубной налёт и отбеливать зубы, улучшая здоровье полости рта. Корпус щётки защищён от влаги стандартом IXP7 и эксклюзивным нескользящим покрытием. Это позволяет пользоваться ей даже в душе.
Покупатели получат три года бесплатного послепродажного обслуживания от производителя Nandme. В случае проблем с качеством гарантирован бесплатный обмен.
Если вы ищете подарок для любимого человека или друга, воспользуйтесь распродажей и приобретите NX7000, NX8000 с функцией чувствительности к давлению, или NX9000 для мужчин.