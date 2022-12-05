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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Представлен защищённый смартфон Blackview BV5200 Pro всего за $99,99 для первых покупателей
Аппарат приносит улучшенную поддержку алгоритмов ArcSoft для фотографирования днём и ночью
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Созданный на основе ранее представленного BV5200, смартфон Blackview BV5200 Pro предлагает интересные фотографические возможности, производительность и поддержку ArcSoft по цене $99,99 для первых покупателей. Количество предлагаемых аппаратов ограниченно.



Blackview BV5200 был достаточно популярным устройством. Известная своими смартфонами повышенной прочности компания Blackview предлагает новую модель Blackview BV5200 Pro. Объём хранилища в ней вырос с 32 ГБ до 64 ГБ, процессор поменяли с 4-ядерного MediaTek Helio A22 на 8-ядерный MediaTek Helio G35, обновили систему камер ArcSoft. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, чего должно хватить для работы и современных мобильных игр.







Чтобы дать пользователям лучшие фотографии, Blackview использует новейшие алгоритмы камер от ведущего поставщика алгоритмов и программных решений ArcSoft. Blackview BV5200 Pro старается позволить любителям снимать на профессиональном уровне.



Blackview BV5200 Pro умеет устранять искажения фотографий и восстанавливать их точность, благодаря чему появляется возможность снимать более чёткие и качественные изображения зданий и пейзажей. На 15% уменьшены искажения фотографий, чтобы делать более крупные, чёткие и красивые пейзажные фото.



При съёмке на переднюю камеру она лучше прежнего передаёт оттенки кожи, удаляет пятна с лица и сохраняет его черты. Благодаря улучшенному алгоритму ArcSoft естественность и достоверность фотографий в режиме Beauty Mode станут на 15% выше.



Аппарат интеллектуально поднимает яркость тёмных участков и восстанавливает наиболее яркие детали ярких областей. Этот улучшает качество съёмки при недостаточном или избыточном освещении. Детализация выросла на 17%, что приносит идеальный баланс между яркими и тёмными областями на снимках.



Вы всегда будете находиться в центре снимка с размытым задним планом, чтобы подчеркнуть фигуру человека. Улучшенная на 16% по сравнению с BV 5200 Pro за счёт обновлённой технологии ArcSoft Portrait, портретная съёмка лучше размывает фон и сохраняет больше деталей.



BV5200 Pro приносит близкие к реальности ночные изображения, на которых хорошо видны светящиеся объекты и яркие здания на расстоянии. BV5200 Pro умеет делать ещё более яркие изображения с большей детализацией при слабом освещении.



Blackview BV5200 Pro обладает высоким уровнем прочности, выдерживая ежедневные падения и удары. Его толщина 13,65 мм, а вес 268 г, что позволяет удобно держать устройство. Экран с диагональю 6,1 дюйма обладает разрешением 720 х 1560 пикселей. Он выдаёт широкое изображение с насыщенными цветами и высокой контрастностью.



Аппарат получил аккумулятор ёмкостью 5180 мАч, чего хватит на 7,5 часов игр, 14,1 часов просмотра веб-сайтов и 20 часов прослушивания аудио.

Установлена операционная система Android 12 с программной оболочкой Doke OS 3.0. Последняя приносит эффективность и плавное взаимодействие с интерфейсом.

Ещё BV5200 Pro предлагает настраиваемую кнопку быстрого доступа, GPS-навигацию, стандарт связи NFC, лицевую разблокировку, двойной 4G LTE и прочие инструменты.

Всё это станет вашим за $99,99 при покупке в период 5-9 декабря, тогда как в остальные дни цена составляет $199,99. Первые 100 покупателей получат также наушники Fitbud 1.

Купить защищённый смартфон Blackview BV5200 Pro всего за $99,99

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