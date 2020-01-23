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Xerox готовится номинировать свой состав совета директоров HP Inc на этой неделе

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Мелодраматический ход переговоров между Xerox и HP Inc. о слиянии упёрся в вопрос цены, и в конце этой недели первая из компаний может номинировать в состав совета директоров второй собственных кандидатов, которые впоследствии сделают HP Inc. сговорчивее. По крайней мере, издание The Wall Street Journal сообщает, что Xerox может выдвинуть одиннадцать своих кандидатов ещё до наступления пятницы.

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Источник изображения: Xerox

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Получить активы HP Inc. компания Xerox может и другим способом – через выкуп напрямую у акционеров. Сторонние эксперты считают, что в этом случае цена выкупа может быть поднята с первоначальной величины. Эквивалентная стоимость каждой акции HP Inc. в первом предложении Xerox составляла $22, причём только $17 из этой суммы предполагалось выплатить денежными средствами, а остальное покупатель внёс бы собственными акциями. Аналитики предполагают, что даже $26 за акцию HP Inc. будут для Xerox вполне посильной ценой.

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