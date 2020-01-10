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Переговоры Xerox и HP Inc всё ещё тормозятся ценой вопроса

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Ещё в декабре стало известно, что при сохраняющемся сопротивлении нового руководства HP Inc., у Xerox есть два основных пути к поглощению – через замену состава совета директоров или выкуп акций непосредственно у акционеров. Стоит признать, что Xerox всё ещё не теряет надежды договориться с HP Inc. «по-хорошему», поскольку четвёртого января отправила руководству корпорации письмо с перечислением мер по финансовому обеспечению сделки. Напомним, что в глазах HP Inc. покупка её активов компанией Xerox с привлечением значительной суммы заёмного капитала не соответствует интересам акционеров объединённой компании.

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Источник изображения: CNBC

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Как отмечает ресурс Barron’s, устранение этой претензии не сделало руководство HP Inc. сговорчивее. Оно продолжает настаивать, что предложенная Xerox цена занижена относительно реальной стоимости активов HP Inc. Покупатель готов обменять каждую акцию HP Inc. на $17 и 0,137 собственной акции, что в совокупности формирует эквивалент $22 за акцию. Заинтересованность в сделке проявляет миллиардер Карл Айкан (Carl Icahn), являющийся держателем крупных пакетов акций обеих компаний и членом совета директоров Xerox.

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