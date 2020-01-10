Ещё в декабре стало известно, что при сохраняющемся сопротивлении нового руководства HP Inc., у Xerox есть два основных пути к поглощению – через замену состава совета директоров или выкуп акций непосредственно у акционеров. Стоит признать, что Xerox всё ещё не теряет надежды договориться с HP Inc. «по-хорошему», поскольку четвёртого января отправила руководству корпорации письмо с перечислением мер по финансовому обеспечению сделки. Напомним, что в глазах HP Inc. покупка её активов компанией Xerox с привлечением значительной суммы заёмного капитала не соответствует интересам акционеров объединённой компании.

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Источник изображения: CNBC

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