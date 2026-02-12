Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продажи ролевой игры Kingdom Come Deliverance II за год достигли 5 миллионов копий
Соответствующей информацией поделился холдинг, владеющий издательством проекта.

Одним из главных игровых релизов прошлого года была средневековая ролевая игра Kingdom Come Deliverance II, продолжающая повествование о приключениях Индржиха. Сейчас начинается период публикации издательствами отчётов о своей деятельности за минувший квартал, и вот холдинг Embracer, владеющий издательством Deep Silver, отрапортовал о достижении Kingdom Come Deliverance II пяти миллионов проданных копий.

Может быть интересно

Источник изображения: Embracer Group / Deep Silver / Warhorse Studios.

На то, чтобы добиться этого показателя, игре потребовался ровно один год. С одной стороны, для проекта, не являющегося высокобюджетным и не рассчитанного на широкую аудиторию, это результат превосходный, а с другой стороны, в масштабах современной игровой индустрии это не так уж много и крайне небыстро.

Пока можно констатировать, что Kingdom Come Deliverance II постепенно переходит в так называемый бэк-каталог: набор игр издательства или разработчика, которые продолжают продаваться, но делают это по остаточному принципу — малыми тиражами, преимущественно на распродажах и в основном с целью пополнения игротеки.

#warhorse studios #kingdom come deliverance 2 #kingdom come deliverance ii
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
15
Избавляемся от «мыла» на PlayStation 3 — чистим картинку подручными средствами
4
«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
+
Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
2
«Лаборатория Касперского» подвела итоги года и «заглянула» в будущее
+
Обзор аниме «Постапокалиптическое путешествие» – успокаивающая повседневность с привкусом видеоигр
6
Linux 6.18 RadeonSI против Linux 6.19 RADV на примере Radeon HD 7770 1 Гб
9
Pixel World – полноценная 3D игра прямо в Telegram c NFT-оружием и предметами: полный обзор
1

Сейчас обсуждают

Def
17:41
Он пока только дилдаками с подогревом обложился.
Серверы Escape from Tarkov и сайт игры стали недоступны для игроков из России
Виталий Крюков
17:37
макс (странно, что название не русское, может, как раз потому что здесь имеют место быть происки империалистов?)... бесплатный сыр в мышеловке, навязанный всем...а все остальное вдруг (!) стало опасны...
В Роскомнадзоре подтвердили ограничение работы мессенджера Telegram
vovajech
17:12
что-то у медвежонка цвет головы не правильный)))
Pixel World – полноценная 3D игра прямо в Telegram c NFT-оружием и предметами: полный обзор
Дима
17:05
Я совсем не оптимист, но допускаю, что местами есть подвижки. Если бы не было Переворота, мы были бы уже на Марсе. До 90-х Китай считался младшим братом СССР.
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
swr5
17:03
Что такое Fortnite и кому оно нужно?
Ученые хотят проверить теорию относительности Эйнштейна с помощью возможного пульсара у черной дыры
OPTIMUS8
17:00
Немного непонятно, такие характеристики будут на ULTRA 9 или на ULTRA 7?
Флагман линейки Intel Core Ultra 400K получит 52 ядра и пиковую мощность 700 Вт
Дима
16:56
Олигархи считают это манной небесной. Поделили СССР вместе с Западом, Кремлем и воровским миром. Но прикол в том, что ОГРАБЛЕННЫЕ считают это Перестройкой.
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
Dentarg
16:29
Блэт, и это спалили. Ну, ждём прихода РКН.
Десятки стран планируют перейти на открытый коммуникационный протокол Matrix
linux4ever
16:02
Для быдлофилда читов уже как говна за баней. Что-то не помогли зонды хомячкам никак.
Ученые хотят проверить теорию относительности Эйнштейна с помощью возможного пульсара у черной дыры
Дмитрий Никифоров
15:47
Должны вкладывать в развлечения а профита даже на 5050 не выдали... Хоть какой-то был бы Профит за пользование...
Nvidia дарит покупателям видеокарт GeForce RTX 50 копию Resident Evil Requiem в Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter