Соответствующей информацией поделился холдинг, владеющий издательством проекта.

Одним из главных игровых релизов прошлого года была средневековая ролевая игра Kingdom Come Deliverance II, продолжающая повествование о приключениях Индржиха. Сейчас начинается период публикации издательствами отчётов о своей деятельности за минувший квартал, и вот холдинг Embracer, владеющий издательством Deep Silver, отрапортовал о достижении Kingdom Come Deliverance II пяти миллионов проданных копий.

Источник изображения: Embracer Group / Deep Silver / Warhorse Studios.

На то, чтобы добиться этого показателя, игре потребовался ровно один год. С одной стороны, для проекта, не являющегося высокобюджетным и не рассчитанного на широкую аудиторию, это результат превосходный, а с другой стороны, в масштабах современной игровой индустрии это не так уж много и крайне небыстро.

Пока можно констатировать, что Kingdom Come Deliverance II постепенно переходит в так называемый бэк-каталог: набор игр издательства или разработчика, которые продолжают продаваться, но делают это по остаточному принципу — малыми тиражами, преимущественно на распродажах и в основном с целью пополнения игротеки.