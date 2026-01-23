Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Экстракшн-шутер ARC Raiders вдвое превзошёл ожидания издателя
Но вышло так, что проект неожиданно для всех «выстрелил».

Одним из главных и, откровенно говоря, неожиданных успехов в видеоигровой индустрии минувшего года стал экстракшн-шутер ARC Raiders. То, что этот результат стал сюрпризом для всех, в том числе для тех, кто инвестировал в данный проект, подтвердил глава издательства Nexon Чонхун Ли в комментарии журналисту Стивену Тотило.

Может быть интересно

По словам господина Ли, финансовые результаты ARC Raiders примерно вдвое превзошли его ожидания. Учитывая, что к середине этого месяца тираж новинки перевалил за 12,4 миллиона копий, логично будет предположить, что в Nexon рассчитывали хотя бы на 6 миллионов.

С чем связана такая скромность, понять нетрудно: во-первых, предыдущее творение Embark Studios в лице The Finals на сегодняшний день можно считать пусть и не оглушительным, но всё же провалом, а во-вторых, ARC Raiders распространяется по непопулярной нынче среди многопользовательских шутеров «премиальной» (платной) системе.

В среднем в ARC Raiders через Steam одновременно играют от 100 до 400 тысяч человек в зависимости от времени суток и дня недели.

#nexon #embark studios #arc raiders
+
Написать комментарий (0)
