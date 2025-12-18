Церемонию посмотрел 171 миллион человек. Из года в год данный показатель растёт, несмотря ни на что.

В этом году церемония The Game Awards, которую уже давно принято называть «Оскаром» от игровой индустрии, получила массу критики со стороны геймеров. Было действительно мало поистине достойных анонсов, показана масса вторичного по своей сути игрового контента, а также не оправдались ожидания, которые были завышены организаторами мероприятия, включая вездесущего ведущего и продюсера Джеффа Кили.

Тем не менее, это не помешало The Game Awards 2025 в очередной раз установить рекорд зрительского охвата: как сообщили организаторы, в этом году мероприятие на всех платформах собрало 171 миллион просмотров, что на 11% превосходит прошлогодний результат. Вместе с тем рекордным стал и пиковый «онлайн», достигший 4,4 миллиона человек.

Количество рестримов, когда отдельные стримеры смотрели The Game Awards в прямом эфире и транслировали это на свои аудитории, и вовсе взлетело на 50% по сравнению с показателем прошлого года, составив 23 000 штук.

Напомним, что в этом году безоговорочным триумфатором The Game Awards стала ролевая игра Clair Obscur Expedition 33. Обласканный критиками и игроками проект победил в девяти из тринадцати номинациях, что стало рекордным значением за всё время существования данного мероприятия. Ролевая игра от коллектива Sandfall Interactive забрала победу в главной номинации «Игра года», а также утащила с собой статуэтки в номинациях «Лучшее повествование», «Лучшее музыкальное сопровождение», «Лучшая ролевая игра», «Лучший геймдизайн» и других, менее весомых и важных категориях.