И даже превысила его, о чём сообщил глава Larian Studios Свен Винке.

Классическая ролевая игра Baldur’s Gate 3 без преувеличения прочно заслужила место в списке проектов, которые обязательно должен попробовать каждый любитель компьютерных игр. Для Larian Studios это самое масштабное и успешное творение на сегодняшний день, и чтобы в этом дополнительно убедиться, достаточно ознакомиться со статистикой продаж, которой в интервью агентству Bloomberg поделился глава студии Свен Винке.

По словам Винке, Baldur’s Gate 3 к текущему моменту разошлась тиражом, превысившим 20 миллионов копий. На достижение этого результата игре потребовалось меньше двух с половиной лет: релиз блокбастера, ставшего таковым неожиданно для многих, состоялся в конце лета 2023 года.

Напомним, что Larian Studios не собирается почивать на лаврах, а наоборот — намерена продолжать совершенствоваться. Так, на прошлой неделе бельгийский разработчик объявил о работе над Divinity: новой самой масштабной ролевой игрой студии.