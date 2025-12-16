Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Ролевая игра Baldur’s Gate 3 разошлась тиражом в 20 миллионов копий
И даже превысила его, о чём сообщил глава Larian Studios Свен Винке.

Классическая ролевая игра Baldur’s Gate 3 без преувеличения прочно заслужила место в списке проектов, которые обязательно должен попробовать каждый любитель компьютерных игр. Для Larian Studios это самое масштабное и успешное творение на сегодняшний день, и чтобы в этом дополнительно убедиться, достаточно ознакомиться со статистикой продаж, которой в интервью агентству Bloomberg поделился глава студии Свен Винке.

По словам Винке, Baldur’s Gate 3 к текущему моменту разошлась тиражом, превысившим 20 миллионов копий. На достижение этого результата игре потребовалось меньше двух с половиной лет: релиз блокбастера, ставшего таковым неожиданно для многих, состоялся в конце лета 2023 года.

Напомним, что Larian Studios не собирается почивать на лаврах, а наоборот — намерена продолжать совершенствоваться. Так, на прошлой неделе бельгийский разработчик объявил о работе над Divinity: новой самой масштабной ролевой игрой студии.

Сейчас обсуждают

Миша Анисимов
21:11
Battlefield 6 всю прошёл. Ну жди Античит для linux.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
21:05
Хватит мне делать неприличные предложения. Противный. И при чем тут линукс? Тема про виндовс вроде.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Vorvort
20:59
Последними двумя обновлениями Майки устранили большинство проблем, Win 11 25H2 сборка 26200 работает стабильно, в играх провалов производительности, вылетов нет.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
20:59
Надо же, какое великолепное чувство юмора...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Одмэн
20:52
На гомно он исходит, ради чего не понятно Лично я в axye, такую дичь давно не читал.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
20:52
Вот точно так же смешно смотреть на эту возню и по другую сторону баррикад. Пердолинг с допилингом винды до вменяемого состояния, и после обновления все заново.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Chaтo-OverBoт
20:51
А наш-то Моше Анисимовд на рекорд пошёл, аж цельных 35 цобачьих пыпысек за раз себе наскирдовал в кипу, вот чувак-то разговеется на ужине.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Одмэн
20:48
Дeбил, сайт физически в Москве уже давно
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
slikts
20:44
Спасибо! Но я на этом сайте с 2007 года (есть другой ник). Других здесь не бывает. Сайт то не россиский.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
20:44
Есть конечно, но выглядит странно. Перекрашиваются не все окна и отдельные элементы в них. Да и гамма вырвиглазная получается, а подкрутить по своему вкусу невозможно, ибо все прибито гвоздями.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
