Судя по всему, даже Baldur’s Gate 3 «отдыхает».

Несмотря на то, что Larian Studios уже вошла в историю благодаря классическим ролевым играм Divinity Original Sin и в особенности Baldur’s Gate 3, почивать на лаврах коллектив не намерен, и собирается продолжать работать, пока на то есть возможность, желание и запрос со стороны потребителя.

Так, в рамках мероприятия The Game Awards 2025, на котором практически не было участников, достойных обсуждения, ярко выделились бельгийцы под руководством Свена Винке, представившие вниманию общественности свою следующую RPG под названием Divinity.

На текущий момент неизвестно, на какой стадии разработки находится данная ролевая игра, поскольку в подробности девелоперы решили не вдаваться. Заявлено пока лишь о том, что действие Divinity снова развернётся в мире Ривеллона, и что новинка по своим масштабам и амбициям превзойдёт все предыдущие творения Larian, включая даже титулованную Baldur’s Gate 3.

Сроки релиза и платформы, для которых создаётся Divinity, не объявлены. Исходя из скупости озвученных данных и того факта, что с момента выхода Baldur’s Gate 3 прошло совсем немного времени, допускаем, что новинка пока находится на начальных стадиях разработки, и вряд ли релиз имеет смысл ожидать в ближайшие год—два.