Игра детства возвращается вновь.

Разрушительная гонка Carmageddon для многих представителей поколения миллениалов и чуть младше является без преувеличения культовой. Последующие проекты в данной франшизе снискать ту же славу по целому ряду объективных причин не смогли, но попыток повторить успех её владельцы не оставляют. Так, сегодня игровые СМИ обратили внимание на то, что в Сети появилось упоминание следующей части серии: под названием Carmageddon Rogue Shift.

По крайней мере, такая информация появилась на страницах сервиса SteamDB, а на YouTube уже откопали полноценный видеоролик-тизер, информирующий нас о том, что полноценная презентация игры состоится 4 декабря.

Судя по просочившемуся описанию новой игры, она во многом последует традициям предшественниц и будет являть собой смесь из гонок, боевика и выживания. Победителем станет только наиболее хитрый и юркий водитель.

Пока что других подробностей данного проекта нет, и самым верным действием в этой ситуации будет просто подождать две недели. Во время официального анонса всё и узнаем.