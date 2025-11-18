Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
В Epic Games Store появилась функция дарения подарков
Примерно на восьмой год существования магазина.

К выводу о том, что Epic Games либо действительно не понимает, что нужно делать со своим магазином игр, либо просто относится к нему глубоко вторично до тех пор, пока Fortnite продолжает генерировать компании сверхприбыли, которые можно тратить на различные эксперименты, на сегодняшний день пришли если не все, то подавляющее большинство геймеров. Иначе невозможно объяснить то, почему базовая функциональность в Epic Games Store, без которой немыслим современный игровой сервис цифровой дистрибуции, появляется в нём лишь спустя долгие годы.

В частности, Epic Games объявила о появлении в магазине функции дарения подарков: теперь ваш друг или товарищ может подарить вам копию игры, как это работает уже около двадцати лет в том же Steam.

У функции есть несколько ограничений. Чтобы отправить кому-то подарок, этот кто-то должен находиться в вашем списке друзей в течение как минимум двух суток. Кроме того, на получение подарка даются две недели: если за указанное время подарок не будет принят, то он отменится, а вам будут возвращены затраченные на него средства. Наконец, не допускается (по крайней мере, пока) отправка подарков между разными регионами.

Отметим, что по состоянию на конец 2023 года Epic Games Store продолжал быть убыточным. Судя по отсутствию громких заявлений на этот счёт, такое положение дел сохраняется и по сей день, хотя и будет любопытно увидеть в начале следующего года статистику по итогам года текущего. Собственно, у ситуации нет причин для изменений: крупные игровые издатели и то возвращаются в Steam после нескольких лет безуспешных экспериментов с собственными магазинами, осознав, что бодаться с тем, кто на данном поприще был первым, себе дороже. Пытаться, причём, весьма неубедительно, продолжает Epic Games.

