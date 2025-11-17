Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Новым героем Overwatch 2 стала Вендетта — гладиаторша с огромным мечом
И с всеобъемлющей яростью по отношению к оппонентам.

Будучи геройским шутером, Overwatch 2 в контентном плане развивается преимущественно за счёт появления новых игровых персонажей. Слухи о новом герое ближнего боя в Overwatch 2 гуляют по Сети уже несколько недель, и вот сегодня Blizzard анонсировала персонажа Вендетта. Это суровая современная гладиаторша, которая снискала славу, выступая в Колизее и кладя на лопатки при помощи своего карикатурно гигантского меча в стиле Final Fantasy всех соперников, включая исполинских роботов-омников.

В бою она преимущественно полагается именно на это холодное оружие. Информации о других способностях Вендетты пока нет, но из первого видеоролика можно сделать вывод, что она оснащена реактивным поясом, позволяющим ей совершать небольшие прыжки в вертикальной плоскости, а при необходимости может перегрузить меч, нанеся с его помощью колоссальные повреждения цели. Видимо, эта особенность у Вендетты будет выполнена в качестве ультимативной (суперспособности).

Поиграть за нового персонажа дадут с 26 ноября по 1 декабря. Затем она вернётся на постоянной основе со стартом 20 мультиплеерного сезона. Насколько правильно добавлять в игру, позиционирующую себя как шутер, персонажей ближнего боя, которые будут буквально влетать вам в лицо, это вопрос в Overwatch 2, а до него просто в Overwatch, давным-давно дискуссионный. К сожалению, балом в данном случае правит желание издателя заработать на игре сверхприбыль, и лучший способ сделать это — создавать новых персонажей «просто чтобы было» и впоследствии продавать для них различные облики.

С появлением Вендетты в Overwatch 2 станет 45 игровых персонажей, причём часть из них своими механиками уже повторяют предыдущих. Иными словами, герои вводятся не из геймплейной/сюжетной необходимости или из требований баланса, а исключительно из экономических соображений. Это не хорошо и не плохо, это данность.

#blizzard #overwatch 2
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
34
«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
3
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
3
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
46
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
12
ТОП 2 сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
2
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
4

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
21:59
Для тестов всякого такого советую игрушку POD, там вот была куча разных вариантов установки под разные сочетаний процессоров и видеокарт.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Никита Абсалямов
21:58
Хм, забавно... там отдельный режим под Matrox есть... надо будет попробовать запустить её на Matrox G100, который вроде как в основе своей именно мистик... ну это если конечно ему чего не отрезали про...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Зю
21:58
Так они отдыхают под цифровой седацией. Максимум пару энергетиков и пицца нужны. Тренд давно начался в Азии, и уже хорошо изучен
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Зю
21:56
Слава Богу Z
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Никита Абсалямов
21:54
И что при этом было на экране - Эталон, S3, Matrox, SiS.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Никита Абсалямов
21:52
Что касается производительности, то разницы между 4 и 8 метровыми версиями там особо и нет, разве что на 8 метровой больше тестов запускаются, но как бы толку от этого - нет, ибо всё это артефачит по ...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Никита Абсалямов
21:42
Тестировал я как-то раз эти S3 Trio3D на 4 и на 8мб, и даже в детстве у меня такая как то была. Жалкая попытка S3 паразитировать на раскрученном бренде Trio, ибо собственно к Trio эта поделка никакого...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
century84
21:20
Может это и было изначально запланировано.
Украина и Франция подписали меморандум о намерениях поставки 100 истребителей в течение 10 лет
IQman
21:16
ХЗ, что у вас там глючит. У меня всё норм работает, как настроил так и работает, как установил какой цвет - свет светил так и светит, ни каких проблем. Вертушки настроил один раз, как их настроил так ...
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
antej90
21:06
Ни сравнения поколений экранов, ни возможности ставить читалки программ APK ни голосового чтения встроенной читалкой... ничего нет в обзоре
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter