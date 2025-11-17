И с всеобъемлющей яростью по отношению к оппонентам.

Будучи геройским шутером, Overwatch 2 в контентном плане развивается преимущественно за счёт появления новых игровых персонажей. Слухи о новом герое ближнего боя в Overwatch 2 гуляют по Сети уже несколько недель, и вот сегодня Blizzard анонсировала персонажа Вендетта. Это суровая современная гладиаторша, которая снискала славу, выступая в Колизее и кладя на лопатки при помощи своего карикатурно гигантского меча в стиле Final Fantasy всех соперников, включая исполинских роботов-омников.

В бою она преимущественно полагается именно на это холодное оружие. Информации о других способностях Вендетты пока нет, но из первого видеоролика можно сделать вывод, что она оснащена реактивным поясом, позволяющим ей совершать небольшие прыжки в вертикальной плоскости, а при необходимости может перегрузить меч, нанеся с его помощью колоссальные повреждения цели. Видимо, эта особенность у Вендетты будет выполнена в качестве ультимативной (суперспособности).

Поиграть за нового персонажа дадут с 26 ноября по 1 декабря. Затем она вернётся на постоянной основе со стартом 20 мультиплеерного сезона. Насколько правильно добавлять в игру, позиционирующую себя как шутер, персонажей ближнего боя, которые будут буквально влетать вам в лицо, это вопрос в Overwatch 2, а до него просто в Overwatch, давным-давно дискуссионный. К сожалению, балом в данном случае правит желание издателя заработать на игре сверхприбыль, и лучший способ сделать это — создавать новых персонажей «просто чтобы было» и впоследствии продавать для них различные облики.

С появлением Вендетты в Overwatch 2 станет 45 игровых персонажей, причём часть из них своими механиками уже повторяют предыдущих. Иными словами, герои вводятся не из геймплейной/сюжетной необходимости или из требований баланса, а исключительно из экономических соображений. Это не хорошо и не плохо, это данность.