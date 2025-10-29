Релиз состоялся, все желающие в незаблокированных регионах могут приступить к игре.

Как и было обещано, сегодня вечером научно-фантастическая ролевая игра The Outer Worlds 2 от мастеров данного жанра из Obsidian Entertainment добралась до релиза. Проект стал доступен одновременно на всех актуальных платформах, коими на сегодняшний день являются ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

В плане сюжета The Outer Worlds 2 продолжает повествование первой части серии. Мы также окажемся в колонии Аркадия и должны будем решать разнящиеся по сложности проблемы местных жителей. Основная же задача протагониста как правительственного агента — предотвратить или хотя бы остудить градус напряжённости между фракциями, раздирающими Аркадию на зоны своего влияния, и восстановить единый контроль над колонией.

В сиквеле увеличено разнообразие оружия и экипировки, а персонаж со временем в зависимости от стиля игры и принимаемых решений будет получать как положительные, так и негативные качества, напрямую влияющие на способы прохождение The Outer Worlds 2.

На момент публикации данной заметки пользователи Steam в целом довольны новинкой: количество положительных отзывов составляло 85%. В России, напомним, The Outer Worlds 2 доступна только обходными путями или на всем хорошо известных ресурсах, поскольку издательство в лице Xbox Game Studios подчинилось политическим решениям руководства США и ушло с российского рынка.