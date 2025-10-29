Собственно, как и следовало ожидать.

Несмотря на активное продвижение проекта Battlefield REDSEC, включающего в себя классическую «королевскую битву», режим Gauntlet, а также режим «песочницы» Portal, в игровом сообществе доминировало чувство непонимания того, зачем EA и Battlefield Studios его выпускают. Мало того, что жанр королевской битвы как таковой уже морально устарел и сложно переживает соперничество с мастодонтами в лице PUBG и Apex Legends, так новинка ещё и создаёт внутреннюю конкуренцию с Battlefield 6.

Делать далеко идущие выводы относительно финансовых результатов Battlefield REDSEC пока преждевременно, но своё негативное отношение к данному проекту уже высказало подавляющее большинство геймеров. Так, в Steam новинка довольствуется лишь 39-процентным пользовательским рейтингом.

Согласно отзывам геймеров, местная «королевская битва» ощущается недоработанной: в частности, в новинке наблюдаются проблемы с работой звука и ошибки в сетевом коде. Проще говоря, проект «сырой» даже в ключевых геймплейных моментах, и обычно дальнейшее будущее таких игр заранее предопределено, и оно отнюдь не светлое.

Безусловно, с течением времени Battlefield REDSEC будет обновляться и совершенствоваться, но, учитывая всё вышесказанное, может сложиться так, что момент будет безвозвратно упущен. В современном откровенно «перегретом» игропроме позволить себе такую роскошь, как выпуск «сырого» продукта, не могут даже акулы рынка.