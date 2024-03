Об этом заявила Ubisoft в преддверии двадцатилетия франшизы.

Время летит с бешеной скоростью, и уже даже как-то не верится, что с момента выхода первой части серии Far Cry, которую многие геймеры, к слову, до сих пор воспринимают как первую и единственную перед тем, как франшиза скатилась в пародию на саму себя, прошло уже двадцать лет. Формально юбилей у серии наступит 23 марта, ведь именно тогда состоялся релиз приключений Джека Карвера на таинственном полном наёмников и мутантов архипелаге, однако неделя празднования от Ubisoft уже идёт. Никаких серьёзных мероприятий по данному случаю компания не предусмотрела, ограничившись лишь планом по проведению 21 марта специальной трансляции, посвящённой истории Far Cry как серии.

Напомним, что за двадцать лет в серии Far Cry вышло девять игр, из которых шесть полноценных проектов с первой по шестую номерную части, и три ответвления («спин-оффа») — Far Cry Blood Dragon, Far Cry Primal и Far Cry New Dawn. Последняя на данный момент, шестая номерная часть, вышла в 2021 году и, по сути, полностью повторяет сюжет пятой части с поправкой разве что на сеттинг и отдельные детали.

Седьмая номерная часть уже находится в разработке, но официальной информации по ней пока нет. Из инсайдерских сведений известно разве что то, что проект будет в значительной степени нелинейным.