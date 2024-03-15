Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Аудитория серии Far Cry составила свыше 90 миллионов человек
Об этом заявила Ubisoft в преддверии двадцатилетия франшизы.

реклама

Время летит с бешеной скоростью, и уже даже как-то не верится, что с момента выхода первой части серии Far Cry, которую многие геймеры, к слову, до сих пор воспринимают как первую и единственную перед тем, как франшиза скатилась в пародию на саму себя, прошло уже двадцать лет. Формально юбилей у серии наступит 23 марта, ведь именно тогда состоялся релиз приключений Джека Карвера на таинственном полном наёмников и мутантов архипелаге, однако неделя празднования от Ubisoft уже идёт. Никаких серьёзных мероприятий по данному случаю компания не предусмотрела, ограничившись лишь планом по проведению 21 марта специальной трансляции, посвящённой истории Far Cry как серии.

реклама

Напомним, что за двадцать лет в серии Far Cry вышло девять игр, из которых шесть полноценных проектов с первой по шестую номерную части, и три ответвления («спин-оффа») — Far Cry Blood Dragon, Far Cry Primal и Far Cry New Dawn. Последняя на данный момент, шестая номерная часть, вышла в 2021 году и, по сути, полностью повторяет сюжет пятой части с поправкой разве что на сеттинг и отдельные детали.

Седьмая номерная часть уже находится в разработке, но официальной информации по ней пока нет. Из инсайдерских сведений известно разве что то, что проект будет в значительной степени нелинейным.

#ubisoft #far cry
+
Написать комментарий (0)
Ubisoft пытается убедить общественность в том, что у Skull and Bones рекордный уровень геймерской вовлечённости
Пиратский боевик Skull and Bones привлёк внимание всего 850 тысяч игроков — авторитетный инсайдер
Скандальный пиратский экшен Skull and Bones уже продаётся со скидками — спустя пару недель после релиза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
8
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
26
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
17
Стоит ли в 2024 году покупать Radeon RX 5700 XT, и на что способна старая видеокарта в разрешении 2К
24
Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
4
О Xbox Game Pass в 2024 году
11
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
10
Пакистан продемонстрировал боевые возможности БПЛА самолетного типа Shahpar II
1
ИИ Perplexity добавлен в новом телефоне Nothing Phone 2a
3
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
6

Сейчас обсуждают

mish23
12:24
не лезьте к нам , не лезьте, вам 1000 раз всем сказано, ну а если уж опять забыли историю, и опять пошли на восток, то уж не взыщите
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
Итальянец
12:23
в россии это не прокатит. чехи, ингушы, кабары и тд отсоеденятся. в россии диктатура не прокатит.
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
erno
12:22
А что ж Россия только сей сейчас с ней заигрывать стала. А корея хороша с ее жесткой диктатурой . как раз для России подходит. В России такая же диктатура формируется . Скоро и ты будешь по струнке...
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
Итальянец
12:21
пыня норм жизнь пожил. ему терять уже нечего. можно и ядеркой бахнуть , так сказать попробовать от жизни всё используя власть. думаю сидеть в гаге не входит его планы .на пенсии. один раз же живём ём...
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
Алексей Ломакин
12:18
По моему франция предумала и на выставке продемонстрировали танка маскировку от дронов.На украине были эти подбитые европейские маскированные танки оттуда стащили.Ненадо врать людям типо наши создали ...
WSJ: Вашингтон может передать Киеву баллистические ракеты ATACMS
[Zero]
12:17
Не знал, что он в белой версии есть. А так отличный бп, и гарантия 10 лет.
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
AlexeiK
12:17
Так самое главное, ты очередные жигули замодил или ты хотел показать , что твоя сборка поддерживает основые тренды ? без трендов скука очередная , очередного мастера жигулей :)
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
erno
12:16
Ты вообще не в тему ответил. Страна, которая только самовосхваляется и самолюбуются очень быстро деградируют . Что мы и видим сейчас. Мир на грани ядерной войны , а вы кричите ой какой Путин молоток....
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
Апшеронский скакел
12:12
Так следующие вк с этими же разьëмами будут!
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
Red Red
12:11
Будешь смеяться но у него на родине провайдеры ещё карты диалапного доступа ещё продавали буквально недавно, походу чимба их один и покупает
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем