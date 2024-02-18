Всё так, как, собственно, и должно было быть.

О том, что пиратский боевик-долгострой Skull and Bones, как бы это помягче выразиться, не задумывался как проект, который будет хватать звёзды с неба, было понятно ещё на этапе бесконечных новостей о проблемах, сменах руководства, сменах разработчиков и даже полного перезапуска производства. Практика показывает, что ничего путного из таких многострадальных продуктов в конечном счёте не выходит. И вот, очередное подтверждение этого правила не заставило себя долго ждать: о том, что Skull and Bones получился весьма пресным и не особо увлекательным боевиком, писали сначала участники открытого бета-тестирования, выступавшего в роли предрелизной демоверсии, а теперь к ним подключились и первые профессиональные обозреватели.

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Согласно статистике агрегатора рецензий Metacritic, в среднем Skull and Bones получил лишь 64 балла из 100 возможных. Как следует из комментариев обозревателей, в новинке весьма слабый игровой процесс в целом, который хоть и не вызывает отторжение, но и особо ничем не примечателен, изобилует количество «гринд»-механик. Учитывая позиционирование проекта как игры-сервиса, обозреватели не находят в этом ничего удивительного. В целом Skull and Bones, сходятся во мнении критики, может служить в качестве интерактивного вечернего развлечения, но если только у неё был бы значительно более низкий базовый ценник.

Проще говоря, перед нами самый обычный «середнячок» в своём жанре, и относиться к нему нужно именно так. Это не шедевр, как ни пыталось бы нас убедить в обратном руководство Ubisoft, но и не полный провал тоже.

Новинка доступна на всех актуальных «больших» платформах. В России, понятное дело, играть можно только окольными путями.