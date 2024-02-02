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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчик-одиночка под покровительством Devolver Digital анонсировал Children of the Sun — экшен-головоломку про управление пулей
Одна пуля на уровень — как вам?

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Разработчик Rene Rother совместно с издательством Devolver Digital анонсировал Children of the Sun — тактический шутер-головоломку, в котором игрокам нужно отправиться в смертельное странствие во тьму и найти путь для единственной пули, отомстив зловещему культу.

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Главная героиня здесь — девушка, которая ведёт одиночную войну против культа, уничтожая сектантов и выпуская пулю за пулей. Ключевая особенность проекта заключается в том, что на каждом уровне геймер контролирует только одну пулю, проводя её по всё более сложным уровням. Если головоломка решается правильно, то на уровне срабатывают все ловушки и меняется окружение. Игрок может перенаправлять её после столкновения с поверхностью, изгибать траекторию полёта, ускорять для пробития брони и не только.

Каждый уровень в Children of the Sun выстроен таким образом, чтобы его можно было проходить несколько раз. То есть, задачи здесь решаются несколькими способами, а эффективность и точность выполненных действий игра будет оценивать с помощью системы очков и таблицы лидеров. Геймплей Children of the Sun сочетает в себе разные механики: решение головоломок, ненавязчивый стелс и, разумеется, тактическая снайперская стрельба.

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Созданием Children of the Sun занимается один человек — тот самый Rene Rother, он же Рене Ротер. Этого его первый крупный проект, релиза которого надо обязательно дождаться. Даты релиза у представленного тактического шутера-головоломки пока нет, в числе целевых платформ значится только ПК (Steam). Если вас заинтересовала новинка, то можете на странице сервиса Valve ознакомиться с демоверсией.

#devolver digital #children of the sun #rene rother
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