Игру все, кто хотели, уже и так прошли, а тут озвучка только начнёт создаваться.

Западные разработчики видеоигр и до 2022 года выпускали полноценные русские локализации своих творений лишь в случае с проектами AAA-класса, а после февраля позапрошлого года, ввиду массового исхода этих разработчиков (в основном, конечно, издателей) с российского рынка, наличие локализации в них и вовсе превратилось, скорее, в исключение, чем в правило.

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Но, к счастью, мир не без добрых людей: студия энтузиастов GamesVoice в своё время взялась создавать русские локализации (перевод и дубляж) для видеоигр. Естественно, удовольствие это не бесплатное, поэтому GamesVoice собирает средства на создание локализации методом «с миру по нитке» (краудфандинг). И вот, сегодня коллектив известил о том, что сбор средств на озвучку Alan Wake II завершён. Для этого потребовалось менее трёх месяцев.

Как отметили представители студии, в настоящее время идёт подготовительная работа с текстом, и как только она завершится, а это должно произойти в «обозримом будущем», то начнутся записи. Следует помнить, что энтузиастами во всём этом процессе выступают именно ребята из GamesVoice: непосредственно озвучка осуществляется профессиональными актёрами, голоса которых мы привыкли слышать и в кино, и в видеоиграх.

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Сколько времени займёт весь процесс, сказать пока сложно. Сама Alan Wake 2 вышла в конце октября прошлого года. В этом, собственно, и заключается ключевой недостаток сторонних, пусть и профессиональных, локализаций: они выходят уже после того, как все желающие прошли новинку вдоль и поперёк. Расчёт, по сути, идёт на тех, кто будут приобретать Alan Wake 2 на распродажах или по остаточному принципу, то есть, не являются безусловными фанатами франшизы.