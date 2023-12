Baldur’s Gate 3 там, разумеется, есть.

Компания Valve опубликовала в Steam большую страницу с рейтингами наиболее прибыльных и популярных игр за 2023 год. Лидеров продаж определяли по объёму валовой выручки с 1 января по 15 декабря. К тому же, топ-100 был разделён на четыре условных лагеря: «платину» (1-12 место), «золото» (13-24 место), «серебро» (25-50) и бронзу (51-100).

В раздел «платина» смогли вырваться шесть проектов из 2023 года — Hogwarts Legacy, Starfield, Baldur’s Gate 3, Sons of the Forest, Counter-Strike 2 и новая Call of Duty. Остальные шесть мест забрали Lost Ark, Apex Legends, Destiny 2, PUBG: Battlegrounds, Dota 2 и Cyberpunk 2077.

В списке лидеров отдельно были отмечены лучшие новинки года — их определяли, исходя из объёма валовой выручки за первые две недели после выпуска. Вот как выглядит топ-12 в этом сегменте:

Hogwarts Legacy;

Baldur's Gate 3;

Starfield;

Sons of the Forest;

ремейк Resident Evil 4;

Remnant 2;

Armored Core VI: Fires of Rubicon;

Street Fighter 6;

Cities: Skylines II;

Payday 3;

EA Sports FC 24;

Star Wars Jedi: Survivor.

Есть и другие интересные категории — например, Valve никак не могла обойти проекты, которые демонстрировали в 2023 году лучшие показатели «онлайна». Речь идёт об играх, которые смогли пробить отметку в 300 тысяч одновременно играющих геймеров. Вот список лучших, но они расставлены не по убыванию, если что:

Destiny 2;

Sons of the Forest;

Hogwarts Legacy;

Starfield;

Apex Legends;

Goose Goose Duck;

Baldur's Gate 3;

Counter-Strike 2;

PUBG: Battlegrounds;

Dota 2.

Теперь перейдём к лучшим играм года в Steam, вышедшим из раннего доступа, по размеру валовой выручки. Первые 12 мест выглядят следующим образом:

Everspace 2;

My Time at Sandrock;

Farlight 84;

Ready or Not;

Demonologist;

Baldur's Gate 3;

Dave the Diver;

Sun Haven;

Wartales;

Disney Dreamlight Valley;

Againts the Storm;

Marvel Snap.

Самые популярные игры года на Steam Deck по числу ежедневных активных игроков. Список из первых 12 мест сформирован следующим образом:

Cyberpunk 2077;

Baldur's Gate 3;

Hogwarts Legacy;

Vampire Survivors;

Starfield;

Armored Core VI: Fires of Rubicon;

Grand Theft Auto V;

The Witcher 3: Wild Hunt;

Dave the Diver;

Resident Evil 4;

Elden Ring;

Half-Life.

Самые популярные игры года в Steam по числу ежедневных активных игроков с контроллером. Опять же, первые 12 мест:

Starfield;

Call of Duty;

Street Fighter 6;

EA Sports FC 24;

Hogwarts Legacy;

NBA 2K23;

Rocker League;

EA Sports FIFA 23;

Apex Legends;

Elden Ring;

Resident Evil 4;

Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Лучшие VR-эксклюзивы года в Steam по размеру валовой выручки. Первые 12 мест:

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2;

Boneworks;

Pavlov;

Blade and Sorcery;

Beat Saber;

VTOL VR;

Gorilla Tag;

Half-Life: Alyx;

Bonelab;

Ghosts of Tabor;

Into the Radius; The Elder Scrolls V: Skyrim VR.

Напомним, прямо сейчас в онлайн-магазине идёт крупная зимняя распродажа, а также голосование в рамках премии The Steam Awards 2023.