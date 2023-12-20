Выглядит убедительно уже сейчас.

Разработчики из российской компании GFA Games опубликовали 6-минутный геймплейный трейлер своего MMO-шутера Pioner. В представленном видео демонстрируются практически все ключевые особенности проекта: мир, режимы PvE и PvP, диалоги с продавцами и квестодателями, исследование локаций и многое другое.

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Мир Pioner будет разделён на две большие зоны, ключевое отличие между которыми заключается в наличии PvP. Левая часть всей зоны, острова Тартарус, будет концентрировать в себе людей, которые проложили торговые пути и основали сообщества. Новых игроков станут отправлять именно сюда — для познания основ, знакомства с миром и участия в первых PvE-сражениях. Геймплей в левой части острова Pioner — это сюжетная кампания с минимальными проявлениями MMO-механик.

Правая часть острова — это уже про PvP, сбор редких материалов для апгрейдов оружия и грамотное планирование вылазок. Разработчики подчёркивают, что собрать ценные ресурсы можно только в PvP-зоне, что отсылает нас к The Division 2, например. Сюжетных квестов в правой части острова практически не предусмотрено, а в случае гибели героя геймер теряет весь накопленный скарб.

Прокачка в Pioner актуальна не только в отношении оружия и экипировки, но и самого героя. За получение нового уровня будет выдаваться одно характеристик, которые следует вложить в развитие выбранной ветки. Авторы ролика акцентировали внимание на том, что улучшение оружия и снаряжения — приоритетная задача для игрока. Прокачка же самого персонажа отходит на второй план, но тоже сможет оказать влияние на исход того или иного боя.

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Остальные подробности о шутере Pioner будут представлены только в будущем году — именно тогда должен состояться релиз проекта. Список целевых платформ требует уточнения.