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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Данные исследования: около 83 % мобильных игр закрывается в течение трёх лет после выхода
Зато 43 % проектов отменяют ещё на этапе разработки.

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Аналитическая компания опубликовала интересный исследовательский материал, связанный с положением дел на рынке мобильных игр. В отчёте указывается, что 43 % мобильных игр отменяется ещё на этапе разработки, а среди выпущенных проектов 17 % закрывается максимум через полгода после выхода.

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Есть там и другая статистика по количеству закрытий. Так, 30 % игр перестают существовать через 7-12 месяцев после выхода, а ещё 36 % — через 1-3 года после релиза. Сам отчёт называется Good Games Don’t Die, а опубликовала его компания SuperScale, сотрудники которой успели для своего отчёта опросить 504 команды девелоперов из США и Великобритании.

Вот какую ещё любопытную информацию содержит представленный отчёт:

  • самое важное — 76% игр достигают пика по выручке в релизный год;
  • 33 % опрошенных разработчиков заявили, что после отмены процесса создания проекта начинают тщательнее оценивать коммерческий потенциал следующих проектов, поэтому у 26 % опрошенных пропадает желание в дальнейшем экспериментировать;
  • 78 % опрошенных предпочитают работать над новыми играми, а не вкладывать деньги в развитие ранее выпущенных;
  • 62 % разработчиков используют LiveOps в своих самых кассовых играх;
  • 48 % разработчиков выпускают обновления каждый месяц, 37% — каждую неделю;
  • 26 % респондентов дали понять, что не измеряют ROAS (возврат рекламных средств) и LTV (пожизненную ценность клиентов). Поэтому только у 5 % компаний прописаны эти показатели на будущий год;
  • за последний год увольнения прошли в 32% студий, которые принимали участие в опросе. Больше всего от увольнений пострадали команды, специализирующиеся на коллекционных карточных играх, — об увольнениях сообщили 62% таких студий. На втором месте — создатели гиперказуальных проектов (53 %). Меньше всех увольнения затронули разработчиков головоломок (34 %);
  • больше 25 % студий сообщили, что в 2023 году были на грани закрытия. Чаще всего о риске закрыться говорили разработчики гиперказуальных игр;
  • бюджет проектов в прошедшем году сокращался из-за тяжелой ситуации в игровой индустрии, высокой конкуренции на рынке мобильных игр и новой политики конфиденциальности на iOS. Так, 29 % респондентов урезали бюджет на привлечение пользователей;
  • аутсорс пользуется большой популярностью. Только за прошедший год 40 % опрошенных студий передали сторонним компаниям задачи, связанные непосредственно с разработкой, а 30 % студий доверили аутсорсерам рекламу и привлечение пользователей;
  • 59% гиперказуальных разработчиков передали сторонним компаниям часть задач по созданию игр, а 58 % — часть задач по рекламе и привлечению пользователей.
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С полной версией отчёта можно ознакомиться вот по этой ссылке. Оздоровление рынка разработки идёт своим чередом, это затронуло не только сектор мобильных игр, но и рынок больших проектов.

#экономика
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