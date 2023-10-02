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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В прошлом месяце на Steam Deck больше всего играли в Baldur’s Gate 3 и Starfield
Проходить Starfield на Steam Deck — это особый вид «удовольствия», если что.

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Компания Valve опубликовала традиционный список из игр, которые пользовались наибольше популярностью на портативном компьютере Steam Deck в прошлом месяце. В сентябре самой востребованной ожидаемо оказалась Baldur’s Gate 3, но наибольшее удивление знающего пользователя вызовет второе место.

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Так вот, «тормозная» и крайне противоречивая Starfield получила уверенное «серебро» по популярности на Steam Deck — не смотря на тот факт, что на устройстве игра работает «со скрипом» (показатель FPS находится в границах 20-30, не более). Третье место заняла Cyberpunk 2077, но здесь всё понятно: статус Verified проект получил очень давно, а 26 сентября состоялся релиз дополнения Phantom Liberty.

В остальном же интересы и вкусы владельцев Steam Deck менялись слабо, поскольку в списке самых популярных проектов до сих пор находятся Elden Ring и The Elder Scrolls V: Skyrim. Из недавно вышедших продуктов там присутствуют Armored Core VI: Fires of Rubicon и Sea of Stars.

Полный список самых популярных игр для Steam Deck в сентябре выглядит следующим образом (в зависимости от количества наигранных часов):

  • 1. Baldur’s Gate III.
  • 2. Starfield.
  • 3. Cyberpunk 2077.
  • 4. Elden Ring.
  • 5. Armored Core VI: Fires of Rubicon.
  • 6. Stardew Valley.
  • 7. Sea of Stars.
  • 8. No Man’s Sky.
  • 9. Vampire Survivors.
  • 10. Red Dead Redemption 2.
  • 11. Grand Theft Auto V.
  • 12. Dave the Diver.
  • 13. The Binding of Isaac: Rebirth.
  • 14. Hogwarts Legacy.
  • 15. Brotato.
  • 16. Slay the Spire.
  • 17. Fallout 4.
  • 18. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.
  • 19. Hades.
  • 20. The Witcher 3: Wild Hunt.
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Список популярных игр на Steam Deck может измениться в самом ближайшем будущем, поскольку уже 9 октября стартует фестиваль демоверсий «Играм быть». Владельцы портативных устройств от Valve очень любят устанавливать новые «демки», чтобы сопоставить свои ожидания по производительности того или иного проекта с реальностью.

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