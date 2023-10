Проходить Starfield на Steam Deck — это особый вид «удовольствия», если что.

Компания Valve опубликовала традиционный список из игр, которые пользовались наибольше популярностью на портативном компьютере Steam Deck в прошлом месяце. В сентябре самой востребованной ожидаемо оказалась Baldur’s Gate 3, но наибольшее удивление знающего пользователя вызовет второе место.

реклама

Так вот, «тормозная» и крайне противоречивая Starfield получила уверенное «серебро» по популярности на Steam Deck — не смотря на тот факт, что на устройстве игра работает «со скрипом» (показатель FPS находится в границах 20-30, не более). Третье место заняла Cyberpunk 2077, но здесь всё понятно: статус Verified проект получил очень давно, а 26 сентября состоялся релиз дополнения Phantom Liberty.

В остальном же интересы и вкусы владельцев Steam Deck менялись слабо, поскольку в списке самых популярных проектов до сих пор находятся Elden Ring и The Elder Scrolls V: Skyrim. Из недавно вышедших продуктов там присутствуют Armored Core VI: Fires of Rubicon и Sea of Stars.

Полный список самых популярных игр для Steam Deck в сентябре выглядит следующим образом (в зависимости от количества наигранных часов):

1. Baldur’s Gate III.

2. Starfield.

3. Cyberpunk 2077.

4. Elden Ring.

5. Armored Core VI: Fires of Rubicon.

6. Stardew Valley.

7. Sea of Stars.

8. No Man’s Sky.

9. Vampire Survivors.

10. Red Dead Redemption 2.

11. Grand Theft Auto V.

12. Dave the Diver.

13. The Binding of Isaac: Rebirth.

14. Hogwarts Legacy.

15. Brotato.

16. Slay the Spire.

17. Fallout 4.

18. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.

19. Hades.

20. The Witcher 3: Wild Hunt.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Список популярных игр на Steam Deck может измениться в самом ближайшем будущем, поскольку уже 9 октября стартует фестиваль демоверсий «Играм быть». Владельцы портативных устройств от Valve очень любят устанавливать новые «демки», чтобы сопоставить свои ожидания по производительности того или иного проекта с реальностью.