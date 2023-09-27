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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Геймдиректор Starfield объяснил, почему в игре такой слабый ИИ кораблей
Когда тебя считают за овоща — ощущение не из приятных.

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Несмотря на то, что Starfield каким-то чудом получил вполне высокие оценки как прессы, так и, что в тысячи раз важнее, конечных игроков, но в целом проект справедливо расценивается как слабейший из всего, что выпускала Bethesda Game Studios: слабый банальнейший сюжет, слабая техническая часть, неубедительный игровой мир, набитый пустыми мирами.

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В общем, преимуществ не так много, а тут ещё оказалось, что одна из основных «фишек» Starfield — космические сражения — оказалась не столь увлекательной, как это представляют себе разработчики. Искусственный интеллект кораблей-оппонентов больше похож на искусственного «идиота», и оказалось, что это не досадная ошибка из числа многих других, а самая что ни на есть «фича».

По словам геймдиректора Starfield Тодда Говарда, когда разработчики провели тестирование с умным ИИ, то быстро поняли, что удовольствия от таких сражений нет, поскольку машина банально переигрывает среднестатистического игрока. Поэтому было решено намеренно сделать ИИ туповатым, дабы сделать космические сражения более увлекательными и менее раздражающими.

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Почему нельзя было сделать что-то посередине, не вгоняя ИИ в уровень олигофрена, вопрос хороший, но задать его никто не подумал. Вообще, все заявления Тодда Говарда касательно Starfield уже давно растащены на мемы. Осталось только заявить, что Starfield намеренно был недоработан, дабы энтузиастам было чем заняться. Смех смехом, но ведь и такое могут «съесть» и «проглотить».

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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