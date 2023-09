У серии вскоре появится новый исполнительный продюсер.

Компания Ubisoft совместно с Massive Entertainment объявили о назначении нового продюсера для серии онлайн-экшенов The Division. Параллельно с этим издательство в совершенно непринуждённом стиле анонсировало третью часть, но никаких подробностей по этому поводу сообщать не стало.

Новым исполнительным продюсером бренда The Division станет Джулиан Герити, который ранее успел поработать в должности творческого руководителя в первой части, творческим руководителем второй, а сейчас трудится над приключенческим экшеном Star Wars Outlaws (тоже как творческий руководитель).

Джулиан Герити после завершения создания Star Wars Outlaws переключится на The Division, где перед ним поставлено очень много непростых задач. Прежде всего, Герити нужно будет собрать команду внутри Massive для The Division 3, не оставляя при этом The Division 2 без поддержки. Повышение узнаваемости бренда — тоже задача для нового исполнительного продюсера.

Бренд The Division действительно планируют расширять и дальше. Помимо странно анонсированной The Division 3, издательство Ubisoft также занимается мобильной The Division Resurgence и условно-бесплатным PvEvP-шутером The Division Heartland. Скорее всего, в недрах компании ведётся разработка и других проектов, про которые мы пока ничего не знаем.

Что до Star Wars Outlaws, над которым сейчас корпит Джулиан Герити, то его релиз должен состояться только в будущем году на ПК и консолях. Выхода The Division 3 в ближайшее время, разумеется, ждать не стоит.