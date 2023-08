«Новинка» временно продаётся со скидкой 75 %.

Компания Bethesda выпустила ролевую игру Fallout 4 в исполнении Game of the Year Edition в магазине игр GOG. В данный момент проект временно там доступен для покупки со скидкой 75 %. Ключевое отличие GOG-версии игры от любой другой — полое отсутствие какой-либо защиты (DRM).

Fallout 4: Game of the Year Edition включает в себя не только оригинальную игру, но ещё сюжетные дополнения Far Harbor, Automaton, Nuka-World и более мелкие DLC Wasteland, Vault-Tec Workshop и Contraptions Workshop. Для скачивания также доступен «пак» с текстурами в высоком разрешении.

«Вы — единственный выживший из убежища 111, оказавшийся в мире, разрушенном ядерной войной. Каждый миг вы сражаетесь за выживание, каждое решение может стать последним. Но именно от вас зависит судьба пустошей. Добро пожаловать домой.

Вы можете делать что угодно — в огромном открытом мире вас ждут сотни локаций, персонажей и заданий. Заключайте союзы с разными фракциями или добивайтесь всего самостоятельно — все в ваших руках.

Станьте кем хотите с помощью системы персонажей S.P.E.C.I.A.L. Выберите из сотен качеств и создайте любого героя – от солдата в силовой броне до обаятельного переговорщика», — гласит официальное описание проекта в магазине Valve.

Fallout 4 вышла на ПК и консолях прошлого поколения в ноябре 2015 года. Игра была достаточно тепло принята публикой, хоть и стала поводом для шуток над диалоговой системой («Сарказм?»). На момент написания данного материала у Fallout 4 было более 203 тысяч отзывов в Steam, из которых 83 % — положительные.